Gioco offline e casinò online crescita record nel 2022

Il 2022 è stato un anno positivo per tutto il settore del gioco e anche per le casse dello Stato. I dati di gennaio 2023 confermano la tendenza in crescita

È tempo di bilanci per il settore dei giochi, uno di quelli che in Italia continua a crescere e non mostra segni di cedimento. I dati relativi al primo semestre del 2022 parlano chiaro: gli italiani amano giocare, sia online che offline. La spesa nei giochi sfiora il tetto dei 10 miliardi: questa viene calcolata facendo la differenza tra le somme giocate, che rappresentano la raccolta, e quelle vinte.

Un dato importante, anche considerando che il settore del gioco, così come gli altri settori produttivi garantisce entrate alle casse dello Stato. Sono circa 5,4 i miliardi che andranno all’Erario, per le attività di gaming e scommesse del 2022.

Ma quali sono i giochi preferiti dagli italiani? Scopriamo come si sta evolvendo il settore del gioco e qual è il ruolo dei casinò online soldi veri in questo scenario. Anche i siti di gioco legali, che consentono di divertirsi sia in modalità for fun, sia a soldi veri tramite portali legali, infatti rappresentano una parte rilevante del settore, che a sua volta registra continui incrementi e incide sul totale.

A cosa hanno giocato gli italiani nel 2022

Quali sono stati i giochi preferiti dagli italiani nel corso del 2022? Non sorprenderà che a incidere di più sulle entrate per le casse dello Stato sono stati gli apparecchi da intrattenimento. Questi comprendono slot machine, VLT e video poker: insieme hanno costituito il 68,83% delle entrate nelle casse statali. A seguire lotto e lotterie, che con i loro numeri rappresentano il 26,51% delle entrate per l’erario: si tratta di una nuova conferma della passione degli italiani per i giochi della tradizione. Al terzo posto si piazzano le scommesse sportive e a seguire gli altri giochi.

I dati relativi alle preferenze di gioco, si riferiscono anche alle partite effettuate nei casinò online sicuri soldi veri. Un settore che, come vedremo, non ha subito il contraccolpo che in molti si aspettavano, dovuto alla totale riapertura delle sale giochi e agenzie sul territorio.

I dati del gioco online nel 2022

Si chiude con numeri positivi, il 2022 relativamente al gioco online. Sono più di 7,1 milioni i conti di gioco nei casinò soldi veri. Si tratta di un aumento rispetto all’anno precedente del 6,2%. Detta così non sembra una gran cosa, ma bisogna considerare che nel corso del 2021 c’erano ancora molte chiusure dovute alla pandemia da Covid-19. Il mese in cui sono stati aperti più conti di gioco è stato novembre, molto probabilmente incentivati dall’arrivo dell’inverno.

Per molti giocatori, infatti, nella scelta di giocare sul web, incide l’estrema comodità di potersi divertire da casa propria, anche dallo smartphone tramite app, ai casinò online soldi veri. Mentre i mesi peggiori relativamente all’apertura di nuovi conti di gioco online sono stati in giugno e luglio.

La crescita del gioco online caratterizzerà anche il 2023? Per il momento l’anno comincia con un segno positivo, infatti nel primo mese del 2023 i casinò games hanno fatto registrare una spesa di 204,7 milioni di euro. Questo dato, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, rappresenta un incremento del 19,5%. Questa modalità di gioco ormai entrata nel cuore e nelle abitudini degli italiani, molte delle quali sono state fortemente influenzate dalle restrizioni della pandemia. Alcune di esse, come l’online gaming, sono rimaste nella vita quotidiana, e addirittura sono aumentate, anche a fine emergenza.