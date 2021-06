Giocare alle slot machine online? Ecco come farlo responsabilmente

Con le slot machine ci si può divertire molto, ma è importante giocare in modo sicuro e responsabile al fine di godersi il gioco e non perdere troppo denaro

Nel corso degli ultimi anni, le slot machine sono diventate il gioco più popolare nei casinò italiani e nel mondo. Ciò vale sia per i casinò online che per le case di gioco tradizionali, dove gli amanti del genere vi possono trovare le macchinette fisiche con veri pulsanti e persino con la classica leva da tirare a mano.

Certo, con le slot machine ci si può divertire molto, ma è importante giocare in modo sicuro e responsabile al fine di godersi il gioco e non perdere troppo denaro. A tal proposito, abbiamo chiesto a Roberto Mancini, redattore per il portale di slot online slotmachinegratis.com di condividere con noi i suoi consigli per giocare alle slot machine in sicurezza e responsabilmente.

Considerare il fattore RTP

RTP sta per “Return to Player” e letteralmente si traduce “Ritorno al Giocatore”. Si esprime con una percentuale che indica l’entità del denaro giocato che ritorna ai giocatori sotto forma di vincita, per una determinata slot. L’RTP viene calcolato su grandi cifre, quindi su un grande numero di giocate, perciò ogni mese quando i casinò pubblicano i ritorni effettivi, spesso si scopre che sono addirittura stati superiori.

La percentuale RTP è importante perché non solo consente di scegliere le slot con maggiore probabilità di vincita, ma anche perché per legge vi devono essere delle percentuali RTP minime a seconda di chi offre il gioco. Le slot machine online, ad esempio, sin dall’inizio hanno dovuto offrire per legge delle percentuali di RTP molto più alte rispetto alle slot machine fisiche presenti nelle ricevitorie. Per visualizzare la percentuale di RTP di una slot basta visitare la sezione apposita del casinò, dal sito del fornitore o più facilmente tra le informazioni della slot presenti nel gioco stesso (cliccare sulla “i” di informazioni all’interno del display della slot).

Fare pratica senza spendere nulla

La maggior parte delle slot si presenta in modalità demo e in modalità reale. Con la modalità demo si può giocare alle slot machine gratis, senza spendere nulla, e ciò consente di fare pratica e prendere confidenza con il gioco e con le sue funzioni speciali e giochi bonus. Prima di spendere del denaro con una slot, quindi, sarebbe opportuno provarla in modalità demo e capire se abbia delle fasi di gioco che possano effettivamente fare la differenza e per controllare la sua percentuale di RTP tramite il pulsante informazioni.

Scegliere solo casinò con licenza ADM

Nel caso si decidesse di giocare con denaro reale, è fondamentale scegliere un casinò che abbia ottenuto la concessione GAD (Gioco a Distanza) rilasciata dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), ovvero l’agenzia che in Italia decide chi può operare e chi no.

I casinò ADM offrono un’esperienza di gioco equa con uguali probabilità di vincita per tutti i giocatori. Questi vengono sottoposti a costanti controlli sui ritorni al giocatore effettivi e sulla sicurezza dei fondi depositati.

Puntate basse e budget predeterminato

Se si decide di iniziare a giocare alle slot machine con soldi veri, è importante anche effettuare puntate basse per ogni giro. Prima di effettuare il primissimo giro, è consigliabile controllare l’importo della puntata e assicurarsi di impostarla al minimo. La puntata minima delle slot machine online parte da pochi centesimi per giro, che possono variare anche in base al numero di linee di pagamento presenti nel gioco. Anche in questo caso, fare delle prove in modalità demo consentirà di avere la certezza di sapere come impostare la puntata minima per il giro.

Oggi, i casinò online ADM chiedono al giocatore di stabilire un budget periodico per il proprio gioco online. Questo consente di non effettuare ricariche subito dopo l’eventuale perdita. È fondamentale impostare un budget basso e soprattutto in linea con le proprie disponibilità. Di buon senso è scegliere dei limiti che non compromettano alcun tipo di spesa utile per la propria salute, famiglia, casa e altre necessità.

Questi consigli sono il frutto di anni di esperienza di gioco e di scrittura di articoli e recensioni nel settore. Giocare in modo sicuro e responsabile consente di apprezzare meglio le slot machine, che oggi vengono presentate con storie sempre più divertenti, con effetti grafici coinvolgenti.