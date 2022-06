Gestione del denaro nelle scommettisport

Naturalmente, l’obiettivo principale delle scommesse sportive dovrebbe essere quello di divertirsi il più possibile. Ma alla fine si tratta anche di denaro

E a nessuno piace perdere i propri soldi, quindi una pianificazione strategica è essenziale quando si piazzano scommettisport.

Per poter scommettere con successo, è necessario conoscere i rispettivi sport e avere una certa comprensione della matematica.

Ma non è tutto, perché niente di tutto questo vi aiuterà senza una corretta gestione del denaro. Come funziona e perché è così importante?

Perché un buon sistema di gestione del denaro è essenziale

Chiunque abbia mai piazzato una scommessa sa che il profitto atteso è il risultato della puntata e della quota.

Il profitto è il prodotto di queste due componenti di una scommessa e di conseguenza deriva dalla moltiplicazione.

Quindi, se piazzate 10 euro con una quota di 2,00, riceverete 20 euro dal bookmaker se la vostra scommessa avrà successo, quindi il profitto netto, in questo caso, è di 10 euro.

Per quanto riguarda l’entità delle puntate, molti scommettitori sportivi mantengono un profilo basso. Tuttavia, questa componente ha un impatto notevole sul profitto. È una questione di buon senso: più si scommette, più si può vincere.

L’entità della puntata diventa ancora più importante quando si esamina la storia delle scommesse nel lungo periodo. Infatti, la puntata non influisce solo su una schedina, ma su tutte le scommesse effettuate in un determinato periodo di tempo.

Con un buon sistema di gestione del denaro, è possibile evitare qualsiasi rottura.

Per esempio, ci sono alcuni esperti di scommesse che si dedicano al sistema delle puntate piatte. Questo significa che non si fa altro che piazzare la stessa puntata per ogni scommessa sportiva.

Nel frattempo, altri scommettitori non credono che questo sistema sia efficace, perché potrebbe impedire di ottenere profitti più elevati. La verità sta nel mezzo.

Tuttavia, il vostro obiettivo dovrebbe essere quello di massimizzare le vincite e minimizzare le perdite. Questo è l’unico modo per ottenere profitti costanti nel lungo periodo.

Adattare il sistema al proprio portafoglio

Prima di effettuare le scommesse, è necessario capire come funziona la liquidità. Liquidità significa solo che il giocatore deve determinare quanto denaro è disposto a spendere per le scommesse. Tenete presente che questo importo non deve essere superiore a quello che potete permettervi di perdere.

Se l’importo disponibile per le scommesse è stato determinato in euro, verrà convertito in unità. La maggior parte degli scommettitori definisce la propria scommettisport massima come 10 unità.

Se le unità sono state introdotte come valuta, la puntata non viene più indicata in euro, ma piuttosto in percentuale.

Se quindi si scommette il 2,5% della propria puntata massima, si è ben lontani dal rivelare quanti euro si stanno scommettendo. Questo diventa concreto solo quando si compila la scheda di scommessa.

Mantenere la disciplina anche in caso di perdite

L’errore più grande, che soprattutto i principianti commettono molto spesso, è quello di essere troppo emotivi durante le scommesse, soprattutto dopo le perdite.

È fondamentale mantenere il sangue freddo e attenersi a tutti i costi al sistema che ci si è imposti. Perdere fa parte delle scommesse sportive, quindi bisogna abituarsi.

Inoltre, le perdite precedenti non aumenteranno le vostre possibilità di vincere le future scommettisport. Sistemi come il sistema Martingala sono controversi perché non funzionano nel lungo periodo.

La documentazione come parte cruciale della gestione del denaro nelle scommesse sportive

Ricordate di registrare i vostri successi e i vostri fallimenti. Solo così la gestione del denaro avrà senso. È fondamentale annotare ogni piccola cosa.

Non bisogna annotare solo i suggerimenti, ma anche le ragioni che hanno portato alla loro scelta. Questo tipo di contabilità vi permetterà di perfezionare il vostro sistema di scommesse.

Sintesi

La gestione del denaro è il perno centrale di qualsiasi strategia di successo per le scommesse sportive. Quando si parla di gioco d’azzardo, che si tratti di giochi da casinò o di scommesse sportive, questo sistema è comune tra i professionisti ed è parte integrante del loro lavoro quotidiano.