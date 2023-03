Gamers8: il festival dedicato agli eSport e al gaming torna anche nel 2023

Gamers8 accende i riflettori non solo sull’aspetto ludico del gaming, ma anche sui progressi della tecnologia, tra grafiche, console e software di ultima generazione

Gamers di tutto il mondo, segnatevi la data del 6 luglio 2023 sul vostro calendario! È il giorno in cui inizia l’attesissima nuova edizione di Gamers8, il festival più importante del mondo per tutti gli appassionati di eSport e gaming in generale. Come nelle edizioni passate, questa incredibile festa del gioco e della tecnologia avrà luogo a Riyad, in Arabia Saudita, e durerà circa 8 settimane. Per tutti i fan del gaming, si tratta di un appuntamento da non perdere. La crescita in questo settore sembra non conoscere ostacoli e sono sempre di più gli utenti che scelgono le piattaforme di gioco come forma di intrattenimento.

Gamers8 accende i riflettori non solo sull'aspetto ludico del gaming, ma anche sui progressi della tecnologia, tra grafiche, console e software di ultima generazione.

Per chi invece preferisce viaggiare e ha la fortuna di poter strappare un biglietto per Riyad, questa edizione del Gamers8 si preannuncia ancora più ricca della precedente, che ha comunque visto la partecipazione di circa un milione e mezzo di visitatori provenienti da più di 60 Stati in tutto il mondo. Il titolo del festival 2023 è “Land of Heroes”, cioè terra degli eroi: un nome che porta con sé la promessa di entusiasmare tutti coloro che decideranno di recarsi nella capitale saudita tra luglio e settembre di quest’anno.

Tornei, novità, forum e tanta musica: tutti gli eventi di Gamers8

I tornei del Gamers8 2023 sono stati appena annunciati e già si parla di record: il montepremi complessivo, che ammonta a decine di milioni di dollari è il più ricco tra quelli registrati in manifestazioni di questo genere. Si tratta quindi di un’occasione imperdibile per ammirare i migliori team e le stelle assolute del gaming mentre competono in sfide appassionanti, nei più famosi titoli di MOBA, FPS e tante altre categorie.

Rispetto all’edizione del 2002 il montepremi è praticamente triplicato, passando da circa 15 milioni di dollari a 45. Ci si aspetta quindi una massiccia presenza di team provenienti da tutto il mondo. Al momento, non si sa con certezza quali sono gli eSport in cui si gareggerà quest’anno. Nell’edizione del 2002 erano presenti, tra gli altri, Fortnite, Dota 2, Rainbow Six e Rocket League.

Accanto alle competizioni, ogni weekend il Gamers8 diventa un palcoscenico dove artisti di fama mondiale si esibiscono nei loro concerti: una festa per tutti i partecipanti a questo incredibile gaming show, dove si avrà la possibilità di essere catapultati in tanti mondi paralleli che rappresentano gli scenari dei giochi più conosciuti. Sono attesi, come già accaduto nelle precedenti edizioni, veri eserciti di coloratissimi cosplayer!

Il Gamers8 ospita anche l’area dedicata agli sviluppatori (DevZone), dove si potranno testare le ultime novità in ambito software e hardware dei video giochi. Inutile dire che le maggiori aziende sviluppatrici faranno a gara per essere presenti. Non mancano anche gli eventi per gli addetti ai lavori, con tanti forum di approfondimento per gli operatori del settore.

La Federazione Saudita eSports

Dietro l’organizzazione di un evento di questa portata c’è la Federazione Saudita eSports, un ente che promuove già da molti anni l’intero settore del gaming, dalla formazione delle squadre di campioni all’intenso lavoro fianco a fianco con investitori privati a livello internazionale. Uno dei frutti di questa attività è proprio il Gamers8, che oggi rappresenta un punto di riferimento sia per il pubblico che per l’industria del settore. Nonostante questa federazione sia nata solo cinque anni fa, nel 2017, la sua opera instancabile ha saputo interpretare la crescita del gaming, convogliando importanti forze nella direzione giusta. Non resta quindi che attendere l’inizio di questa nuova edizione del Gamers8: i biglietti saranno presto disponibili direttamente sul sito ufficiale del festival.