Gadget personalizzati: tante idee high-tech e non solo

I gadget high-tech personalizzati sono un modo perfetto per fare pubblicità alla propria azienza

I gadget personalizzati incontrano la tecnologia. I gadget personalizzati economici senza ordine minimo ora sono anche hi-tech. Lo dimostra il grande successo di usb, powerbank e adattatori nel panorama dell’oggettistica.

Infatti, si trovano ovunque. Sono considerati un bene essenziale per turisti e viaggiatori, ma anche i non appassionati apprezzano una chiavetta che funziona e che, magari, ha anche il logo di un’azienda che offre un servizio utile.

Quali sono i migliori gadget tecnologici a disposizione per promuovere la propria azienda? È ora di scoprirlo!

Soluzioni hi-tech in formato gadget

Le idee non mancano! Per fare la scelta giusta, però, serve un buon compromesso tra uso e branding awareness. Infatti, è vero che si può mettere ovunque il proprio logo, ma se si trova su qualcosa di funzionale, l’occhio ci cadrà spesso. Così si ottiene una ventata pubblicitaria inaspettata con un investimento minimo. Ecco 5 must del settore gadget presi a prestito dalla tecnologia.

1. Powerbank

Una powerbank salva la vita in tanti imprevisti. Lo smartphone scarico proprio nel momento in cui si sta aspettando una chiamata o una mail importante, il PC che non ha l’adattatore giusto, il tablet che ha bisogno di una scossa in più per accendersi… A chi non è capitato?

La powerbank può avere varie forme e colori, ma quelle più interessanti sono le compatte. Trovano posto ovunque, in zaini, borse, valigie… E scrivanie! In più, quelle rettangolari hanno anche uno spazio a disposizione per inserire il logo aziendale.

Per ottenere un gadget di successo, è bene scegliere una powerbank che abbia una potenza di almeno 2000 mAh.

2. Penna USB

La USB è l’alternativa hi-tech alla penna brandizzata. Classico intramontabile, può essere con o senza tappo, attaccato a una flash card o in legno o paglia. Quest’ultima soluzione è perfetta per le aziende che coniugano tecnologia e sostenibilità.

L’idea standard è la chiavetta in metallo e gomma, dove la parte metallica ruota per coprire l’apertura della penna USB. È la più facile da personalizzare, ma attenzione alla memoria. Una chiavetta, per essere considerata tale, dovrebbe avere almeno 1 GB di capienza. Poi, sulla personalizzazione in colori e forme non c’è paragone.

3. Cornici digitali

Le cornici digitali, invece, sono una grande novità nel mondo dei gadget personalizzati. La svolta è arrivata quando le cornici hanno ottenuto dimensioni più compatte e in linea con le esigenze domestiche e di ufficio.

Come si fa a personalizzare una cornice digitale? Il modo più semplice è inserire il logo in basso, accanto a uno strumento che può essere un orologio digitale o una stazione meteo. In alto, invece, trovano posto le foto caricate sulla cornice.

Il gadget dovrebbe essere in qualche modo collegato all’azienda che promuove. Quindi, una cornice digitale, magari in bambù sostenibile, è perfetta per un’attività che si occupa di fotografia, ma anche di viaggi.

4. Adattatori

Gli adattatori sono l’ancora di salvezza per chiunque sia appassionato di tecnologia. La presa è antica e non regge il confronto con il dispositivo da collegare? Pazienza, c’è l’adattatore. Qual è la caratteristica che non può mancare in uno strumento del genere? La versatilità. Più un adattatore è universale, meglio è.

Per questo, quelli migliori sono per le prese elettriche straniere e per le porte usb. Il logo si inserisce perfettamente sul lato della chiavetta, oppure in alto.

5. Auricolari

Oggi il mondo ha dato all’audio l’importanza che meritava. Non solo radio, ma musica in streaming con servizi dedicati, podcasting e persino video si possono apprezzare anche all’interno di un bus affollato.

Per riuscirci, però, servono auricolari al top. Trasformarli in gadget, quindi in veicolo per far conoscere il proprio lavoro, dipende solo dall’imprenditore.

Gadget personalizzati hi-tech, come averli

Per gestire tutti gli aspetti pratici legati alla personalizzazione, è bene rivolgersi a un esperto online. Infatti, non si tratta solo di tappezzare il logo su oggetti hi-tech, ma di capire come inserirlo e come rendere quell’oggetto un veicolo valido e utile per chi lo utilizza.

Oltre a uno studio del target che dovrebbe essere a monte, come minimo serve un supporto grafico e la certezza di un preventivo valido, che tenga conto del numero prima di stabilire un prezzo.

Per gli appassionati di tecnologia e per le aziende (anche non di settore), Gedshop.it è un punto di riferimento anche per questi accessori che si usano tutti i giorni. L’attività offre un supporto costante e una spedizione certa con tracciamento. In tutte le fasi, dall’inserimento del logo alla produzione, si ottiene un supporto valido e un partner commerciale affidabile.

Se in futuro Internet sarà davvero libero, allora vale la pena investire in strumenti di alta tecnologia, ma di uso comune, anche per promuovere la propria attività! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!