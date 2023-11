Gadget personalizzati e il benessere psicologico del dipendente

Scopriamo insieme, in questo breve articolo, i vantaggi dell’offrire gadget personalizzati ai vostri dipendenti, ma soprattutto dove acquistarli comodamente

Lo sappiamo tutti, il lavoro è stressante e in alcuni casi addirittura alienante. Ma cosa puoi fare tu in prima persona per cambiare questa situazione, o addirittura ribaltarla? Hai mai pensato che creare un legame inscindibile con il dipendente è il primo passo? E se ti dicessi che potresti provare ad apportare un miglioramento nel risollevare l’umore dei tuoi dipendenti con un regalo unico e particolare che possa ricordargli di essere parte di un’unica famiglia allargata?

Il morale dei dipendenti ha molto a che fare con ciò che li circonda. Ci hai mai pensato?

Il posto di lavoro si sa, se non curato, può essere un posto anonimo, freddo, privo di personalità. E le pareti fredde, l’assenza di oggetti potrebbe riflettersi sui sentimenti di chi ogni giorno si reca in quel posto per lavorare, per ottenere i risultati. Sono numerosi gli studi scientifici che ci ricordano che l’ambiente lavorativo dovrebbe essere un luogo accogliente, che non ci faccia sentire troppo la mancanza della nostra casa.

Il nostro consiglio è quello di provare con dei gadget personalizzati che i nostri dipendenti possano utilizzare per farli sentire come se fossero in famiglia.

Come ottenerli?

Se ti stai chiedendo come fare, noi di Unigadget siamo qui per aiutarti a portare avanti il tuo obiettivo, ovvero quello di avvicinarti alle persone che vivono circa 8 ore al giorno nei tuoi uffici. Le stesse persone alle quali regalerai un sorriso con un gesto affettuoso, ma professionale.

Le idee per fare questo sono innumerevoli, puoi iniziare scegliendo gadget personalizzabili tra i seguenti articoli presenti sul gadget aziendali personalizzati Unigadget:

articoli da ufficio (chiavette USB, calcolatrici, calendari, ecc)

tazze, bottiglie, borracce, ecc.

articoli di cancelleria (penne, matite, evidenziatori, ecc)

attrezzi da lavoro

borse

articoli di tecnologia

abbigliamento

benessere

articoli per il tempo libero

articoli per bambini

Come vedi c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Pertanto, sceglierai l’articolo che più potrebbe piacere al tuo team e lasciarti andare con la fantasia. Un’idea potrebbe essere quella di incidere il tuo marchio, magari seguito dal nome del dipendente su uno degli articoli presenti sul nostro portale gadgets aziendali personalizzati.

Al contempo, questo ti permetterà anche di promuovere il nome della tua azienda, semplicemente incidendolo su un portachiavi, una pennetta USB, una maglia, una tazza o qualsiasi cosa pensi che possa gradire il tuo dipendente.

Quindi, passando alla fase successiva, all’atto dell’acquisto, quando avrai scelto il gadget preferito, potrai selezionare un logo, una stampa, una scritta da imprimere sull’articolo. La stampa può essere solo frontale oppure a 360 gradi, a seconda dell’articolo scelto. Una volta scelto cosa imprimere sul tuo gadget, la tua opera d’arte sarà esaminata dal grafico, il quale posizionerà il motivo scelto sull’oggetto. L’anteprima ti verrà inviata affinché possa verificare che tutto sia corretto. In caso contrario, potrai comunicare al grafico se preferisci spostare, ingrandire o modificare il disegno sull’articolo. Al termine avrai la possibilità di indicare la quantità di articoli da acquistare e calcolare il prezzo corrispondente. Non dovrai fare altro che inviare l’ordine e attendere che arrivi all’indirizzo prescelto.

Pertanto i passaggi sono i seguenti:

Scegliere l’articolo

Selezionare il materiale (per esempio nel caso delle tazze…)

Selezionare il colore

Personalizzare il gadget con un disegno, una scritta o un logo

… e il gioco è fatto!

I benefici di una scelta consapevole

Ricorda che il morale del dipendente che lavora nella tua azienda ha il potere di cambiare l’andamento del tuo business. Non pensare che le due cose non abbiano nulla a che fare con l’altra. Un dipendente felice è un dipendente che porta risultati. E i risultati a te interessano, non è vero?!

Allora, quali sono i benefici di una scelta consapevole in questo senso?

Morale alto del dipendente

Miglioramento del rapporto tra dipendente e datore di lavoro

Crescita del business

Ricorda che il secondo e il terzo punto non possono esserci se non viene soddisfatto il primo fattore, che è il motore che muove e fa avanzare un’azienda che possa dirsi di successo.

In conclusione

Sono numerosi gli studi scientifici che ci ricordano che il dipendente non dipende da te; al contrario, un vero leader sa capire che quello che definiamo “dipendente”, in realtà, non è altro che un motore che ci permette di tirare le redini del nostro business. Pertanto, non dipende, anzi, forse siamo proprio noi datori di lavoro che dipendiamo da loro. E questo punto è fondamentale per capire che la prima cosa in un’azienda è la felicità di chi ci aiuta a portare avanti questa grande sfida. Insieme si fa la forza.

