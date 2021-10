È innegabile come oggi la tecnologia sia diventato uno strumento utile per la didattica. Ancora di più questo dato confortante emerge quando si analizza lo studio e l’insegnamento delle lingue straniere

Durante gli anni sono emerse realtà nuove come quella di Preply, fondata nel 2013 e capace di coinvolgere una comunità globale virtuale con migliaia di studenti e oltre quarantamila tutor, che svolgono il ruolo di insegnamento di lingue straniere a distanza. Non solo inglese, francese, tedesco e spagnolo, visto che attraverso questa specifica piattaforma è possibile apprendere oltre 40 lingue straniere, attualmente.

I metodi di apprendimento sono considerati all’avanguardia, visto che oltre alla grammatica e a tutto quello che viene abitualmente insegnato a scuola, vengono adottati strumenti nuovi che si stanno rilevando piuttosto utili e performanti per la conoscenza e il miglioramento del livello delle lingue straniere. Questo metodo digitale prevede infatti l’utilizzo di materiali audiovisivi doppiati, sottotitolati, con voiceover e con un mix di questi due sistemi di apprendimento, i quali stanno dando ottimi risultati per la conoscenza delle lingue straniere. Il motivo è piuttosto semplice da capire. Infatti attraverso una ricerca aggiornata chi studia le lingue straniere può apprendere con maggiore facilità in modo anche passivo le componenti fondamentali come i fonemi, il suono, l’accento giusto e tutto quello che ci renderà possibile l’avanzamento in termini linguistici primari.

Formazione digitale: la tecnologia a servizio della didattica a distanza

Oggi sono sempre di più i lavori dove è necessario conoscere almeno una seconda lingua, per svolgere al meglio le nostre mansioni occupazionali, senza contare tutte le professioni dove è basilare avere queste skill e requisiti, di pensi a chi si occupa di traduzioni, di doppiaggio, ai mediatori culturali, alle guide turistiche, a chi gestisce un bad and breakfast, ai receptionist e così via. Finora l’Italia ha rappresentato il fanalino di coda per quanto riguarda l’apprendimento e la conoscenza di una lingua straniera. Attualmente occupa infatti il 27esimo posto in classifica, dietro a Paesi come Francia, Germania, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi. Fino a pochissimo tempo fa l’Italia era il secondo peggior paese europeo per l’insegnamento di una lingua straniera. Oggi però per merito della didattica a distanza e grazie alla tecnologia digitale, le cose stanno leggermente migliorando, visto che è possibile accedere ai corsi online e alle piattaforme dove l’apprendimento di una lingua straniera risulta meno ostico. C’è bisogno di cambiare metodo di studio, dato che la formazione scolastica standard non ha dato i risultati sperati, nel corso degli anni.

Non è certo casuale se gli studenti più preparati siano quelli con esperienze estere, capaci di intavolare una conversazione e di comprendere le lingue straniere, visionando film, documentari e ogni altro materiale audiovisivo disponibile. Il mondo del web offre e fornisce quindi gli strumenti adeguati ad apprendere una lingua straniera, ma devono cambiare i sistemi di insegnamento per avere un ulteriore upgrade a livello massificato. È innegabile come la nuova tecnologia abbia spalancato le porte a nuovi sistemi per lo studio delle lingue straniere. Questo metodo viene naturalmente applicato in ogni campo della didattica a distanza, che è stato ampiamente dimostrato, funziona veramente. Alla base c’è la comunicazione tra persone di altre nazioni, che rendono quindi lo scambio linguistico, di conoscenze e di metodi di apprendimento più veloce ed efficace. Un cambio di rotta che in tempi relativamente brevi dovrebbe dare all’Italia il giusto slancio per recuperare questo gap culturale e linguistico.

Come è stato già fatto in Paesi come Spagna e Portogallo, che hanno recuperato posizioni, partendo da nuovi sistemi didattici fin dalla scuola dell’obbligo. Per ora si tratta di recuperare posizioni e di incrementare il livello attuale di conoscenza delle lingue straniere.