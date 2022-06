FlexClip: il miglior video editor online del 2022?

In questo articolo vi parliamo di FlexClip, un interessante video editor completamente online che vi permetterà di montare i vostri video in modo semplice ed intuitivo

I programmi di video editing sono notoriamente pesanti e spesso difficili da utilizzare. Moltissimi utenti hanno bisogno di un video editor semplice ed immediato da utilizzare magari per montare brevi video da postare sui social o nei blog. E vogliono poterlo fare anche su un PC portatile di fascia medio-bassa, senza spendere migliaia di euro per un PC molto potente. Ecco perché FlexClip potrebbe essere davvero un video editor interessante! Vediamolo più da vicino!

FlexClip: montare video online e gratuitamente

Partiamo col dire che FlexClip è un tool gratuito (o meglio freemium) e completamente online. Ci sono due modi per creare un video. Partire da un worksapce vuoto oppure sfruttare uno dei tanti template per non partire proprio da zero. La libreria dei template è un grande valore aggiunto. Infatti ce ne sono tantissimi e sono organizzati in varie categorie tematiche per facilitare la ricerca di quello più adatto alle nostre esigenze. Sarà anche possibile cercare il template più adatto anche con una ricerca tramite parole chiave se pensate che le macro-categorie non siano abbastanza precise.

Una volta scelto un template da personalizzare oppure dopo aver aperto un workspace vuoto, possiamo cominciare a montare il nostro video. L’interfaccia grafica di FlexClip è molto accattivante. Anzi, le interfacce possiamo dire. Infatti è possibile scegliere tra l’interfaccia “Storyboard“, un po’ più semplice ed intuitiva, e quella “Timeline“, più simili a quella che troviamo nei software professionali e quindi anche più potente. In ogni caso a sinistra troviamo la barra degli strumenti con vari tab da cui possiamo gestire gli elementi da inserire nel video e gli effetti. Possiamo aggiungere da qui tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno tra cui immagini, simboli, video, suoni, sfondi e grafiche animate. In particolare queste ultime sono personalizzabili con pochi click, cosa che richiederebbe ore di lavoro con un software professionale. Si possono caricare i propri media oppure utilizzare il materiale presente nella libreria di FlexClip che bisogna dire è abbastanza ben fornita. Sarà anche possibile registrare la nostra direttamente live con un microfono.

A destra invece abbiamo l’anteprima del nostro video che possiamo anche riprodurre live per vedere i risultati. Sotto troviamo la timeline che rappresenta la sequenza degli elementi che abbiamo messo nel video. Ora siamo pronti per cominciare a montare il video!

Gli strumenti a disposizione

Per il montaggio, FlexClip mette a disposizione diversi strumenti. Gran parte del lavoro all’interno di questo video editor online è basato sul drag&drop. In pratica basterà trascinare sulla timeline o sull’anteprima a destra il contenuto per aggiungerlo. Ovviamente è possibile sovrapporre diversi elementi, usando il pulsante “Picture in Picture”. Possiamo regolare la dimensione degli oggetti inseriti o spostarli, selezionandoli con il mouse. Selezionando un elemento sarà anche possibile applicare degli effetti come ad esempio regolarne l’opacità, applicare un filtro o una color correction (molto basilare, ma efficacie) o ancora aggiungere delle animazioni.

Sulla timeline in basso possiamo aggiungere nuove “Scene”. Le scene in sostanza sono spezzoni di video, separati da una transizione. Ogni scena può essere spezzata in più scene, duplicata e può esserne regolata la durata. Espandendo la timeline con l’apposito pulsante, sarà possibile regolare in modo preciso il momento in cui appare un elemento all’interno di una scena- ad esempio un testo – e la sua persistenza temporale.

FlexClip: alcuni consigli per l’uso

Se FlexClip è il vostro primo video editor, vi consigliamo di partire da un template. Questo non solo permette di risparmiare tempo, ma anche vi permetterà di imparare tanti trucchetti per personalizzare i vostri video. Inoltre un template è un ottimo punto di partenza per creare una sigla di apertura per il vostro video.

Partite con l’ordinare le varie clip che volete montare insieme e poi da lì aggiungete vari elementi per arricchire il vostro video come tesi, musica, ecc…

FlexClip sarà particolarmente utile per montare delle brevi clip di anteprima di un video più complesso e lungo da postare nei sociale. Oppure per creare una sigla accattivante. Infatti caricare grandi quantità di file e gestirli può risultare un po’ complesso. Ma per video di massimo 10-15 miuti – c0me quelli che di solito troviamo nel web – è un ottimo video editor!

Conclusioni

Se cercate un video editor semplice ed intuitivo per creare video con effetti molto accattivanti, FlexClip è davvero un validissimo strumento. In pochi minuti, grazie ai template, potrete creare degli effetti di grande impatto! La versione gratuita ha però alcune limitazione come ad esempio il formato di esportazione e un limite all’utilizzo del materiale stock. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!