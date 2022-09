Flavio Leone, Copywriter e Content Writer SEO: “Vi svelo il mio modo di lavorare”

É il freelance con più recensioni su Fiverr nell’ambito della scrittura in Italia. Nel corso del tempo ha collaborato con clienti da ogni parte del mondo e ora è diventato un punto di riferimento in Italia

Flavio Leone, con oltre 450 recensioni positive su Fiverr e collaborazioni con grandi aziende da ogni parte del mondo, è uno dei copywriter e content writer SEO più conosciuti in Italia. Grazie alle sue competenze è riuscito in poco tempo ad emergere online e a fornire i suoi servizi in modo eccellente. In particolare, grazie al suo metodo di scrittura che lui definisce “camaleontico”, può scrivere contenuti testuali di qualità per qualsiasi nicchia di mercato. Inoltre, il suo sito personale viene quotidianamente aggiornato con nuovi articoli sul copywriting e sul marketing in generale.

Intervista di tuttotek.it a Flavio Leone, copywriter e Content Writer

Come è nata la passione verso il copywriting e il content writing SEO?

Sono laureato in economia e durante il mio ultimo anno di magistrale ho iniziato ad interessarmi al mondo online. Ho sempre avuto una grande passione per il marketing e la scrittura, quindi mi sono chiesto: “perché non unire questi due aspetti?” Ho iniziato, quindi, a lavorare online e a scrivere i miei primi testi. Inizialmente, non credevo che questo potesse davvero diventare il mio lavoro.

Dopo poco però, mi accorsi che le richieste da parte dei clienti aumentavano e quella sarebbe potuta diventare la mia professione. Con il passare del tempo ho maturato molta esperienza nel settore, ho potuto seguire corsi di professionisti che mi hanno permesso di migliorare.

Nel giro di pochi anni ho collaborato con diverse aziende di grandi dimensioni sia a livello nazionale che internazionale.

Abbiamo letto che definisci il tuo metodo di scrittura “camaleontico”, cosa significa?

Da sempre sostengo che coloro che intraprendono questa carriera devono necessariamente avere una sensibilità più sviluppata per poter comprendere al meglio quali sono i bisogni dei clienti. Dopo aver compreso i bisogni e gli obiettivi che desiderano raggiungere e aver analizzato il loro target, riesco a sviluppare dei testi che siano in linea con la comunicazione dell’azienda ma allo stesso tempo persuasivi.

Il camaleonte è un animale che cambia il proprio colore in relazione a dove si poggia. Allo stesso modo sono in grado di cambiare il mio modo di scrivere in relazione a quelle che sono le esigenze dei miei clienti. Nel corso del tempo ho collaborato con aziende e liberi professionisti in ogni settore: marketing; business; psicologia; vendita di prodotti al dettaglio; formazione; relazioni sentimentali; nutraceutico; betting.

Quali sono i segreti per eccellere nel tuo lavoro?

Essere in grado di suscitare curiosità nelle persone. Bisogna scrivere dei contenuti che siano differenti dagli altri, che non presentino al loro interno errori grammaticali e che siano realmente interessanti.

Una comunicazione è di successo quando permette di risolvere i problemi delle persone e di farle identificare in un brand.

Perché un’azienda dovrebbe rivolgersi ad un copywriter?

Solo attraverso una comunicazione efficace le aziende possono umanizzare il loro brand e far comprendere ai loro clienti che dietro all’azienda ci sono delle persone che condividono valori, idee e passioni.

Il cliente medio non si accontenta più di una comunicazione poco coinvolgente, rimane apatico davanti a pubblicità che non permettono a nessuno di immedesimarsi in esse. È alla continua ricerca di nuove esperienze positive. Sul mio sito personale i miei clienti posso contattarmi per richiedere i miei servizi.

Flavio ti ringraziamo per le tue risposte, per la nostra redazione è stato un piacere condividere la tua esperienza e saperne di più su questa tipologia di lavoro.