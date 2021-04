Film in streaming in alta definizione: costante fluire di divertimento online

A favorire la diffusione dell’intrattenimento home made ci hanno pensato diverse grandi piattaforme di streaming, scopriamo come

Oggi risulta piuttosto facile a chiunque vedere un film in streaming in alta definizione. In fondo basta avere semplicemente una connessione internet abbastanza stabile e veloce e un dispositivo che supporti la riproduzione video e audio (PC, tablet, smartphone) e il gioco è fatto. Nonostante tutta questa semplicità non tutti ancora hanno ben chiaro cosa sia e come funzioni lo streaming. Tanti (quasi tutti a dire il vero) lo usano ogni giorno inconsapevolmente. Riproducono film, serie tv, clip musicali, ecc… Con un semplice click sul pulsante play , ma ignora i meccanismi del reale funzionamento che sta dietro a tutto questo sistema. D’altra parte rendere accessibile la tecnologia significa anche questo, cioè renderla talmente tanto facile da usare, che i più non si chiedono nemmeno come faccia a funzionare e la sfruttano e basta.

A favorire poi la diffusione dell’intrattenimento home made ci hanno pensato diverse grandi piattaforme di streaming come, ad esempio, altadefinizione.cheap, Netflix, Disney+, Prime Video, Infinity, ecc… che mettono ogni giorno a disposizione migliaia di interessantissimi titoli e contenuti video. Quindi basta scegliere quello che si vuole vedere e con un click, ovunque e in qualunque momento, il cinema entra nelle nostre case.

Streaming: mistero svelato!

Vediamo allora di capire meglio come questa magia sia possibile. Lo streaming altro non è che la riproduzione immediata di contenuti video ed audio, senza dover aspettare che il file da visualizzare sia scaricato completamente. Sembra banale, ma fino a poco tempo fa questa banalità non era proprio possibile. Chi ha vissuto l’era analogica, o quella di passaggio tra l’analogica e la digitale, sicuramente ricorda molto bene le terribili attese per scaricare i file. Minuti, ore, addirittura giorni per riuscire a “tirare giù” un film, piuttosto che una serie tv. Un’attesa infinita e logorante.

Le nuove generazioni sicuramente non ricordano e non conoscono questo tedio. Oggi è tutto più smart, pratico, veloce ed istantaneo. Quindi anche riuscire a vedere un film in streaming in alta definizione è un’operazione alquanto banale. Ma vediamo cosa c’è dietro.

A lavorare per noi è il buffering. In inglese buffer significa tamponare, caricare e attutire. Con questo termine gli inglesi hanno voluto indicare una sorta di memoria tampone che riceve ed incamera dati, in un flusso costante, riproducendoli a mano a mano che il video scorre. I secondi/minuti successivi alle scene visualizzate sono intanto scaricate e archiviate dal buffering in attesa del loro momento di riproduzione. In altre parole la visualizzazione è pressoché immediata e non bisogna aspettare che il sistema abbia scaricato tutto il file per vederlo

In pratica il buffering consente ad un sistema hardware e ad uno software di dialogare correttamente, nonostante lavorino a velocità diverse.

Film in streaming in alta definizione: cosa occorre per vederli

Non serve molto in realtà. Di base bastano tre elementi:

connessione internet

dispositivo di riproduzione

piattaforma che offre il servizio streaming

Il primo punto è anche il più scontato, la connessione internet. Per guardare contenuti online, bisogna andare online e quindi serve una connessione internet abbastanza stabile e veloce. Affinché il contenuto del film in streaming in alta definizione sia riprodotto senza interruzioni, la connessione a disposizione deve essere almeno pari a 2 megabit al secondo (2Mbps). Non sempre però risulta sufficiente, quindi meglio ancora se questa è in grado di processare a 5 Mbps (soprattutto per contenuti in HD e in 4K). Una connessione più lenta rischierebbe di compromettere la visualizzazione ottimale del video, oppure farebbe saltare la sincronizzazione audio/video (una situazione sempre molto irritante).

Veniamo al secondo punto: i dispositivi di riproduzione. Oggi non sono proprio un problema. Lo streaming ha spalancato le porte alla libertà di movimento, consentendo a tutti e in qualunque momento di vedere contenuti online senza perdere tempo, spazio e soldi. In pratica per guardare un film in streaming in alta definizione non bisogna per forza avere un pc per guardare a casa il “cinema”. Bastano un tablet o un qualunque smartphone di ultima generazione che supportino la riproduzione audio e video dei contenuti multimediali. Questo balzo di qualità ha permesso di guardare programmi live streaming, serie tv, film in alta definizione, clip musicale, ecc… Sul treno, piuttosto che in aereo, tram, o nave. Insomma ovunque fosse disponibile una connessione internet. Divertimento a portata di mano.

Infine il terzo punto della precedente lista, piattaforme che offrono servizi streaming, sono l’ultimo cardine del sistema di intrattenimento home made più fantastico di sempre. Oggi non è certo un problema trovare queste piattaforme e usufruire dei loro servizi. Molto spesso legati alla sottoscrizione di abbonamenti mensili/annuali, in alcuni fortuiti e graditissimi casi, sono addirittura gratuiti.