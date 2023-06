Fatturazione elettronica: fattura comodamente sul web

Per ottemperare all’obbligo di fatturazione elettronica possiamo fare affidamento su strumenti online senza dover installare varie app e programmi su vari dispositivi

La fatturazione elettronica in Italia è diventata obbligatoria per molte imprese a partire dal 1° gennaio 2019. Questa nuova normativa, introdotta dal Decreto Legislativo 127/2015, ha lo scopo di semplificare il processo di fatturazione, ridurre la burocrazia e contrastare l’evasione fiscale. La fatturazione elettronica consiste nell’emissione, trasmissione e conservazione delle fatture in formato digitale, seguendo uno standard comune definito dall’Agenzia delle Entrate, l’ente governativo responsabile per la regolamentazione fiscale in Italia. Il formato utilizzato è l’XML, che permette di strutturare e codificare i dati in maniera uniforme e leggibile sia per i computer che per gli esseri umani.

Grazie alla fattura elettronica, le aziende possono inviare le fatture direttamente al Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, che si occupa di inoltrarle ai destinatari. Questo processo avviene in tempo reale, garantendo la tracciabilità delle transazioni commerciali e prevenendo la frode fiscale. Inoltre, l’utilizzo della fatturazione elettronica riduce l’uso della carta, contribuendo alla sostenibilità ambientale.

Oltre ai vantaggi in termini di efficienza ed ambientali, ci sono però anche alcuni punti critci. Le imprese sono tenute a conservare le fatture elettroniche per almeno dieci anni, garantendo la loro autenticità, integrità e leggibilità nel tempo. La conservazione può essere effettuata in autonomia, mediante sistemi di archiviazione digitali conformi alle specifiche tecniche definite dall’Agenzia delle Entrate, oppure affidata a fornitori di servizi di conservazione accreditati. Inoltre l’introduzione della fatturazione elettronica ha richiesto un adeguamento delle imprese alle nuove regole, con la necessità di acquisire competenze specifiche e implementare sistemi informatici adeguati. Alcune aziende hanno dovuto investire in nuove tecnologie e software per conformarsi alle normative. Per molte piccole e medie imprese però non ha senso investire in archivi digitali o software interni, ma è molto più semplice affidarsi alle fatture web.

Fatturazione elettronica sul web

Le piattaforme online per la fatturazione elettronica sono davvero degli strumenti molto utili e potenti. Prima di tutto potete avere accesso ai vostri dati di fatturazione da qualsiasi dispositivo, sia esso un PC o uno smartphone. Vi basterà connettervi al sito e autenticarvi con il vostro account.

Inoltre le piattaforme online si occupano di gestire per voi molti aspetti legati alla gestione amministrativa come ad esempio inviare le fatture all’Agenzia delle Entrate oppure ricevere le fatture dei fornitori. Ma possono andare anche oltre. Molti portali web per la fatturazione elettronica sono dei veri e proprio software gestionali che permettono di gestire il magazzino e i depositi, tener traccia delle scadenze di debiti e crediti con la generazione e archiviazione delle rispettive bolle. Anche nel caso in cui abbiate bisogno di realizzare dei preventivi, potrete farlo in modo semplice e rapido.

La fatturazione elettronica per forfettari può essere un problema perché richiede tempo, risorse e competenze. Ma tramite delle piattaforme web il tutto diventa estremamente più semplice. E l’investimento richiesto molto spesso è di pochi euro ogni mese!

Conclusioni

L’obbligo di fatturazione elettronica ha certamente portato un po’ di malumore per via dia una transizione non proprio facile, specialmente per piccole imprese e professionisti. Le piattaforme online per la fatturazione elettronica si presentano come soluzioni convenienti e potenti, consentendo l’accesso ai dati di fatturazione da qualsiasi dispositivo e semplificando la gestione amministrativa. Queste piattaforme offrono inoltre funzionalità aggiuntive come la gestione del magazzino, la tracciabilità dei debiti e dei crediti, e la generazione di preventivi. In conclusione, la fatturazione elettronica tramite piattaforme web si rivela una soluzione efficiente e conveniente per le imprese, con un investimento davvero ridotto. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!