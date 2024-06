Fare affari in Italia: i settori chiave per gli investimenti

L’Italia attira indubbiamente gli investitori stranieri, offrendo moltissime buone opportunità per fari affari. Ecco come trarne il miglior profitto

L’Italia ha un fascino inevitabile, che attira soprattutto stranieri e sconosciuti, ammaliati in tutti i sensi dalla cosiddetta “italianità”. Lo stesso fascino agisce anche sugli investitori perché il Bel Paese riesce a presentare una combinazione unica di fattori che lo rendono una destinazione attraente per gli investimenti internazionali.

Uno studio, riassunto da VerdeCasino, rivela quali sono le opportunità di fare affari in e con l’Italia, analizzando i settori chiave per investire nel migliore dei modi.

Una ripresa che accoglie opportunità

La pandemia di Covid-19 ha colpito drammaticamente l’attività economica globale sin dall’inizio del 2020, e l’Italia è stata indubbiamente presa di mira. In tale contesto di forte incertezza, la crescita del settore economico italiano nella prima parte dell’anno successivo è stata tuttavia molto positiva grazie alle nuove misure introdotte dal governo per rilanciare l’economia. A metà luglio, infatti, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato l’ormai noto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assicurando una ripresa solida accompagnata da un forte mercato degli investimenti.

Il piano si sviluppa attorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo:

digitalizzazione e innovazione

transizione ecologica

inclusione sociale.

La promettente ripresa economica dell’Italia e il lancio del PNRR offrono quindi un’opportunità senza precedenti agli investitori stranieri. La posizione strategica del Paese, il ricco patrimonio culturale e il solido impegno per l’innovazione e la sostenibilità ne fanno la scelta migliore e più saggia per chi cerca opportunità di investimento stabili e redditizie.

Perché investire in Italia?

L’Italia occupa attualmente l’ottava posizione nell’economia mondiale, il che è un bel traguardo. Membro del G7 e leader globale in una serie di settori industriali, tra cui quello tessile, dei macchinari, automobilistico, chimico e farmaceutico, il Bel Paese ha un’economia caratterizzata da una predominanza di piccole e medie imprese, imprese a conduzione familiare e industrie geograficamente specializzate.

In una posizione strategica all’interno dell’Europa e della regione mediterranea, l’Italia riesce a offrire una bella gamma di opportunità agli investitori stranieri, in particolare a quelli interessati ad acquisire tecnologie, marchi e canali di distribuzione italiani per assicurarsi una porta d’accesso all’Europa.

Oggi, inoltre, il vantaggio principale degli investimenti è dato dal vasto pacchetto di investimenti e progetti di riforma previsti dal PNRR, che ha aumentato il desiderio di rilanciare la crescita economica del Made in Italy e di superare le difficoltà affrontate durante la pandemia. Tra i punti critici, però, va sottolineata l’incertezza normativa e l’eccessiva burocrazia da affrontare, che è ben nota a chi conosce l’Italia più a fondo.

Dove investire in Italia?

La fine delle restrizioni alla mobilità (con la riapertura dopo il lockdown) e il ritorno del turismo dopo la pandemia hanno portato a una ripresa significativa in settori come gli alberghi, il trasporto aereo passeggeri, la vendita al dettaglio e i magazzini.

Settori chiave come l’energia, la farmaceutica, la logistica, l’informatica e la finanza sono quelli che registrano una vera e propria crescita per quanto riguarda gli investimenti, in quanto sono industrie coinvolte nel PNRR che godono di benefici e vantaggi attuali.

Vantaggi e benefici di investire in Italia

Qui di seguito vediamo di capire quali sono i vantaggi reale di puntare sull’’investire nell’economia italiana e dare un’opportunità al Bel Paese di affermarsi nel mondo degli affari internazionali.

Un hub logistico strategico

Situata al centro del Mar Mediterraneo, l’Italia è indubbiamente una porta d’accesso strategica ai consumatori, un vero hub primario che collega l’Europa meridionale, centrale e orientale.

Una cultura aperta agli investimenti

Il Paese ha attuato riforme significative per ottenere la fiducia degli investitori, tra cui la formazione di un comitato di alto livello all’interno del ministero dello Sviluppo Economico: assistenza continua per incentivi e contratti e supporto per creare affari.

Una solida base manifatturiera

L’Italia è uno dei maggiori Paesi produttori in Europa, i cui prodotti continuano a godere di una reputazione di alta qualità e design. Gli investitori possono cercare di collaborare con un ampio bacino di esperti in settori diversi.

Una tradizione di innovazione

L’Italia è impegnata nello sviluppo e nell’innovazione e sta integrando sempre più le tecnologie digitali nei processi di produzione.

Prestazioni high-tech

Gli investitori possono trovare opportunità in diversi settori high-tech con una serie di incentivi governativi, a seconda della regione e del settore. Le biotecnologie, le industrie chimiche, aerospaziali e automobilistiche possono offrire opportunità interessanti.

Fare affari in e con l’Italia

Per fare affari con successo in Italia è necessaria una ricerca approfondita sulle diverse burocrazie regionali e sui loro requisiti, forse l’elemento più svantaggioso e scoraggiante che si trovano davanti gli investitori stranieri. Senza una solida conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle pratiche commerciali locali, le imprese in espansione possono incorrere in ritardi, in un aumento dei costi, in sanzioni fiscali o addirittura in controversie civili o penali.

Tuttavia, le relazioni personali possono aiutare a creare nuove opportunità per tutti, in quanto sono una parte vitale del fare affari in Italia: trovare il giusto agente locale, distributore o partner commerciale è essenziale al successo.