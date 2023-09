Export alimentare: prima economia italiana

L’export alimentare italiano rappresenta un segmento vitale dell’economia nazionale, con una significativa crescita anno dopo anno

La filiera alimentare nazionale con un fatturato annuo di oltre 180 miliardi di euro rappresenta il segmento economico più importante che interessa oltre 1,3 milioni di occupati.

Di questo fatturato circa 60 miliardi sono dovuti all’export che pone questo settore alla seconda posizione a livello nazionale come numero di realtà ed addetti per valore di esportazione.

Le tradizioni gastronomiche italiane e l’alta qualità di prodotti e materie prime sono i pilastri su cui si fonda l’eccellenza del settore agroalimentare nazionale.

La seconda nota distintiva è l’elevato valore aggiunto che l’industria alimentare italiana è in grado di generare, attraverso la trasformazione di materie prime di eccellente qualità in prodotti finiti altamente apprezzati sia nel mercato interno che internazionale.

Nonostante la notorietà e il successo del made in Italy, il percorso verso l’export non è privo di sfide e ostacoli. Il mercato richiede standard qualitativi elevati e la conformità a una serie di normative rigorose. Vediamo, quindi, quali sono le opportunità ei requisiti del settore.

Cosa comprende il comparto della filiera alimentare italiana?

La filiera agroalimentare italiana è un ecosistema complesso e multiforme che comprende una vasta gamma di attività, dalla produzione agricola alla trasformazione industriale, fino alla distribuzione, vendita al dettaglio e tutti i servizi correlati alle attività.

Ingloba una pluralità di realtà produttive, dalle piccole aziende familiari alle grandi realtà multi site che possono essere anche legate tra loro come una catena, con accordi e contratti di filiera che ne definiscono responsabilità e posizione.

Una filiera agroalimentare rappresenta l’insieme dei passaggi e degli attori coinvolti nella produzione, trasformazione, distribuzione e vendita di prodotti agroalimentari.

Di seguito, sono descritte le principali fasi di una filiera:

Produzione primaria: comprende tutte le attività agricole e zootecniche, che vanno dalla preparazione dei terreni alla coltivazione di piante e all’allevamento di animali destinati alla produzione alimentare. Trasformazione: in questa fase, i prodotti primari vengono trasformati in prodotti semi-lavorati o finiti attraverso processi industriali che possono includere la macinazione, la pastorizzazione, la fermentazione, ecc. Distribuzione: una volta trasformati, i prodotti vengono distribuiti attraverso diversi canali per raggiungere i punti vendita, rispettando le normative di conservazione e trasporto. Commercio all’ingrosso: prima di raggiungere i consumatori, i prodotti passano attraverso gli operatori di commercio all’ingrosso, che gestiscono le grandi quantità e distribuiscono i prodotti ai rivenditori. Commercio al dettaglio: in questa fase, i prodotti sono venduti al pubblico attraverso vari canali di vendita come supermercati, negozi specializzati, mercati rionali, ecc. Consumo: l’ultima fase della filiera in cui i consumatori acquistano e consumano i prodotti.

Alle fasi ed attori appena descritti devono essere aggiunte anche tutte quelle realtà collaterali all’alimento ad esempio:

Trasportatori interni che si occupano delle fasi di logistica tra le fasi di filiera. Un esempio sono quelli che stoccano e movimentano il grano prima di consegnarlo ai mulini.

MOCA fornitori di materiali utilizzati per il contatto alimentare e confezionamento degli alimenti.

Servizi di consulenza e formazione che assisteranno le organizzazioni nei vari obblighi di sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro, ambiente, privacy e fiscalità varia.

Laboratorio di analisi che si occupa di effettuate valutazione analitiche a tutela della salute dei consumatori.

Servizi di pest control che si occuperanno dei servizi di disinfestazione e prevenzione degli infestanti.

Laboratorio di taratura per il monitoraggio dei pesi e dei volumi.

Marketing e commerciale, realtà che opereranno per la contrattazione e le attività di mercato.

Eccellenze agroalimentari made in Italy più richieste dai mercati

Ecco un elenco di 10 prodotti alimentari della filiera italiana molto apprezzati sui mercati internazionali:

Formaggi Parmigiano Reggiano : conosciuto e apprezzato per il suo gusto inconfondibile e la sua lunga stagionatura. Mozzarella di Bufala Campana : un formaggio fresco apprezzato in tutto il mondo, spesso utilizzato in piatti come la Caprese o la pizza Margherita.

Prosciutti e Salumi Prosciutto di Parma : rinomato per il suo sapore dolce e delicato. Salame Felino : un salame di qualità elevata, conosciuto per la sua sapidità e aroma distintivo.

Vini Chianti : un vino rosso toscano famoso in tutto il mondo. Prosecco : un vino spumante italiano molto richiesto a livello internazionale.

Olio d’oliva extravergine : conosciuto per le sue proprietà nutritive e il suo utilizzo versatile in cucina.

: conosciuto per le sue proprietà nutritive e il suo utilizzo versatile in cucina. Pasta Pasta di Gragnano : rinomata per la sua qualità superiore e la sua tradizione storica nella produzione pastaia.

Prodotti da forno Panettone : un dolce natalizio che ha guadagnato fama internazionale.

Aceto Balsamico di Modena : noto per il suo gusto equilibrato tra dolce e agro, utilizzato per condire vari piatti.

: noto per il suo gusto equilibrato tra dolce e agro, utilizzato per condire vari piatti. Tartufo : i tartufi italiani, specialmente il tartufo bianco di Alba, sono molto ricercati a livello globale per il loro aroma intenso e distintivo.

: i tartufi italiani, specialmente il tartufo bianco di Alba, sono molto ricercati a livello globale per il loro aroma intenso e distintivo. Caffè espresso : sebbene non sia un prodotto alimentare “solido”, il caffè espresso italiano è rinomato in tutto il mondo.

: sebbene non sia un prodotto alimentare “solido”, il caffè espresso italiano è rinomato in tutto il mondo. Pomodori San Marzano: questi pomodori sono apprezzati per la loro dolcezza e consistenza, rendendoli ideali per la preparazione di salse e sughi.

Questi prodotti rappresentano solamente alcune eccellenze della filiera agroalimentare italiana e godono di grande prestigio nei mercati globali, grazie alla loro qualità e alle tradizioni produttive italiane.

Sovranità alimentare ed esportazione

A contrasto degli errori ed orrori apportati dai mercati globali dove la mancata concorre e le scorrettezze sono all’ordine del giorno, nel nostro paese così come in quelli più sensibili, viene sempre più ricercata la sovranità alimentare.

La sovranità alimentare è un concetto che si riferisce al diritto delle comunità locali e dei popoli di definire le proprie politiche e strategie in materia di produzione alimentare, distribuzione e consumo, al fine di garantire un accesso equo, sostenibile e sano al cibo.

Questo approccio pone l’enfasi sul sostegno all’agricoltura locale e sull’autodeterminazione, e tende a privilegiare i circuiti economici locali, promuovendo così la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

L’impegno va ben oltre la semplice sicurezza alimentare, includendo aspetti come la gestione sostenibile delle risorse naturali, la protezione dei diritti dei piccoli agricoltori e la promozione di metodi di produzione sostenibili e etici.

Nata nel 1996, durante il Cibo per tutti summit della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) tenutosi a Roma. Fu introdotta da La Via Campesina, un movimento internazionale che riunisce organizzazioni di piccoli e medi produttori agricoli, lavoratori rurali, e comunità indigene.

L’obiettivo era quello di contrastare le politiche neoliberiste che, a loro avviso, stavano danneggiando le comunità agricole locali a livello globale. Da allora, il concetto di sovranità alimentare è stato ampiamente adottato e discusso in diverse piattaforme e forum internazionali, divenendo un punto focale per i dibattiti su questioni di sicurezza alimentare, diritti degli agricoltori e sostenibilità ambientale.

La sfida sarà a livello politico, ma anche comportamentale si riflettere sulle politiche di sovranità alimentare a livello europeo e italiano, discutendo di come queste possano consentire l’esportazione alimentare del paese senza impattare su produttori e consumatori.

Italian sounding: le truffe alimentari

Le truffe alimentari sono pratiche illegali che mirano a ingannare i consumatori in merito alla realtà dei prodotti che acquistano per trarne un vantaggio economico. Queste truffe possono avvenire in diverse fasi della filiera agroalimentare e si manifestano in vari modi. Ecco alcune tipologie di truffe alimentari:

Adulterazione : sostituzione, diluizione o aggiunta di sostanze in un prodotto alimentare per aumentarne il volume o il peso, spesso con sostanze inferiori o meno costose.

: sostituzione, diluizione o aggiunta di sostanze in un prodotto alimentare per aumentarne il volume o il peso, spesso con sostanze inferiori o meno costose. Etichettatura fraudolenta : fornire informazioni false o ingannevoli sull’etichetta del prodotto, come false indicazioni geografiche, falsa dichiarazione degli ingredienti, etc.

: fornire informazioni false o ingannevoli sull’etichetta del prodotto, come false indicazioni geografiche, falsa dichiarazione degli ingredienti, etc. Frodi economiche: manipolazione dei prezzi o delle transazioni commerciali per ottenere un vantaggio economico.

Queste pratiche non solo ingannano i consumatori, ma possono anche mettere a rischio la salute pubblica, causando danni economici significativi alle imprese oneste e minando la fiducia nel sistema alimentare.

Un altro fenomeno atto a frodare il consumatore è l’italian sounding. L’italian sounding si riferisce alla pratica di commercializzare prodotti alimentari utilizzando nomi, termini, immagini e altri richiami che evocano l’Italia, con l’obiettivo di indurre i consumatori a credere che tali prodotti siano di origine italiana, quando in realtà non lo sono. Questo fenomeno si basa sull’alta reputazione di cui godono i prodotti alimentari italiani nel mondo, sfruttando il prestigio associato alla tradizione gastronomica italiana per promuovere prodotti che non hanno legami reali con l’Italia.

Queste pratiche possono includere:

Utilizzo di nomi italiani o di denominazioni che richiamano l’Italia per prodotti realizzati all’estero;

o di denominazioni che richiamano l’Italia per prodotti realizzati all’estero; Impiego di immagini stereotipate dell’Italia, come il tricolore italiano o monumenti famosi, sulle etichette dei prodotti;

dell’Italia, come il tricolore italiano o monumenti famosi, sulle etichette dei prodotti; Uso di termini italiani per descrivere un prodotto, anche se non ha alcun legame con la tradizione o le tecniche di produzione italiane;

per descrivere un prodotto, anche se non ha alcun legame con la tradizione o le tecniche di produzione italiane; Creazione di marchi che richiamano noti prodotti italiani, per indurre in errore il consumatore sulle vere origini del prodotto.

Queste strategie possono ingannare i consumatori, facendo loro credere di acquistare prodotti autentici italiani e, al tempo stesso, danneggiando la reputazione e il mercato dei veri prodotti italiani.

Requisiti obbligatori da rispettare nella filiera agroalimentare Qui si parlerà dei principali requisiti normativi e legislativi che regolano l’export alimentare italiano, mettendo in luce gli standard di sicurezza e qualità imposti a livello europeo e internazionale. Successivamente, sarebbe necessario esaminare i requisiti specifici per diverse tipologie di prodotti, evidenziando eventuali certificazioni obbligatorie. Per chiudere, potrebbe essere utile fornire una panoramica degli organismi che supervisionano il settore, come l’EFSA a livello europeo e il Ministero della Salute a livello nazionale, delineando i loro ruoli e responsabilità.

Requisiti obbligatori in ambito alimentari richiesti nell’export

Viste le criticità trattate nei capitoli precedenti risulta chiaro che le organizzazioni che vogliono operare a livello internazionale devono dotarsi di strumenti volontari per tutelare le eccellenze prodotte.

Infatti la regolamentazione obbligatoria pone il focus solo sulla sicurezza alimentare richiedendo principalmente cinque attività:

Riconoscimento delle proprie attività secondo i requisiti definiti dai paesi nazionali.

Valutazione e gestione dei rischi alimentari (biologico, chimico e fisico) a tutela della salute del consumatore.

Tracciabilità delle materie prime e dei prodotti.

Formazione delle risorse.

Valutazione analitiche per confermare l’efficacia de efficienza delle attività effettuate rilasciando sul mercato prodotti sicuri.

Tutto ciò però non basta sul mercato internazionale viste le distanze e la frammentazione dei mercati. Gli strumenti che potranno permettere alle organizzazioni di tutelare i propri prodotti sul mercato sono gli standard di certificazione volontaria.

Certificazione alimentare: strumento per l’eccellenza

A livello globale ci sono degli standard di certificazione volontaria che le organizzazioni possono ottenere e che possono essere degli ottimi strumenti per la gestione organizzativa aziendale e come strumento di tutela e marketing.

Infatti queste attestazioni vengono richieste come requisito di accessi alla gran parte dei mercati importanti, perché dimostrano il livello della tua azienda nella gestione dei requisiti di sicurezza, qualità e legalità alimentare.

Infatti, al contrario dei requisiti volontari visti sopra permettono la gestione di altri rischi come quello in merito alla food fraud, ed alla food defense, permettendoti la ricerca del miglioramento continuo della tua azienda.

Rilasciati da un organismo terzo a seguito di audit periodici, i più importanti vengono riconosciuti da GFSI.

Il GFSI (Global Food Safety Initiative) è un’iniziativa guidata da vari stakeholder, fondata nel 2000 dalla Consumer Goods Forum, un’organizzazione globale di operatori della filiera alimentare. L’obiettivo principale del GFSI è promuovere la sicurezza alimentare e garantire la fiducia dei consumatori nei prodotti alimentari a livello globale.

Le funzioni e le attività chiave del GFSI sono le seguenti:

Definizione di Requisiti di Riferimento (Benchmarking Requirements) : il GFSI stabilisce requisiti di riferimento dettagliati per i schemi di certificazione alimentare, con l’obiettivo di armonizzare gli standard e facilitare il riconoscimento reciproco tra differenti schemi di certificazione.

: il GFSI stabilisce requisiti di riferimento dettagliati per i schemi di certificazione alimentare, con l’obiettivo di armonizzare gli standard e facilitare il riconoscimento reciproco tra differenti schemi di certificazione. Riconoscimento degli Schemi di Certificazione : una volta definiti i requisiti di riferimento, il GFSI riconosce gli schemi di certificazione che soddisfano tali requisiti, fornendo una sorta di “sigillo di approvazione” che indica che uno schema di certificazione è conforme agli standard GFSI.

: una volta definiti i requisiti di riferimento, il GFSI riconosce gli schemi di certificazione che soddisfano tali requisiti, fornendo una sorta di “sigillo di approvazione” che indica che uno schema di certificazione è conforme agli standard GFSI. Facilitazione della Collaborazione tra Parti Interessate : il GFSI funge da piattaforma per la collaborazione tra diversi stakeholder, inclusi produttori, rivenditori, fornitori di servizi, organizzazioni governative e non governative, accademici e altre organizzazioni interessate.

: il GFSI funge da piattaforma per la collaborazione tra diversi stakeholder, inclusi produttori, rivenditori, fornitori di servizi, organizzazioni governative e non governative, accademici e altre organizzazioni interessate. Promozione della Formazione e dell’Educazione : il GFSI promuove la formazione e l’educazione in materia di sicurezza alimentare, fornendo risorse educative e organizzando eventi per diffondere le migliori pratiche e gli standard di sicurezza alimentare.

: il GFSI promuove la formazione e l’educazione in materia di sicurezza alimentare, fornendo risorse educative e organizzando eventi per diffondere le migliori pratiche e gli standard di sicurezza alimentare. Iniziative per la Sostenibilità : oltre alla sicurezza alimentare, il GFSI sta ampliando il suo focus per includere questioni legate alla sostenibilità, con l’obiettivo di promuovere pratiche agricole e di produzione sostenibili nell’industria alimentare.

: oltre alla sicurezza alimentare, il GFSI sta ampliando il suo focus per includere questioni legate alla sostenibilità, con l’obiettivo di promuovere pratiche agricole e di produzione sostenibili nell’industria alimentare. Costruzione della Fiducia dei Consumatori: attraverso il suo lavoro, il GFSI mira a costruire e mantenere la fiducia dei consumatori nella sicurezza e nell’integrità della catena di approvvigionamento alimentare globale.

GFSI riconosce una serie di standard di certificazione alimentare per assicurare la sicurezza e la qualità dei prodotti in tutto il mondo. Di seguito alcuni degli standard più riconosciuti e adottati a livello globale:

BRCGS (precedentemente noto come BRC – British Retail Consortium): focalizzato su qualità, sicurezza e criteri operativi per i produttori di alimenti.

(precedentemente noto come BRC – British Retail Consortium): focalizzato su qualità, sicurezza e criteri operativi per i produttori di alimenti. SQF (Safe Quality Food): programma di certificazione che copre tutti gli aspetti della produzione alimentare, dalla produzione primaria alla distribuzione.

(Safe Quality Food): programma di certificazione che copre tutti gli aspetti della produzione alimentare, dalla produzione primaria alla distribuzione. IFS (International Featured Standards): comprende vari standard, tra cui IFS Food, che è rivolto ai produttori di alimenti e ai trasformatori.

(International Featured Standards): comprende vari standard, tra cui IFS Food, che è rivolto ai produttori di alimenti e ai trasformatori. FSSC 22000 (Food Safety System Certification): uno standard basato sul sistema di gestione della sicurezza alimentare ISO 22000 integrato con i prerequisiti programmi specifici del settore (PRP).

(Food Safety System Certification): uno standard basato sul sistema di gestione della sicurezza alimentare ISO 22000 integrato con i prerequisiti programmi specifici del settore (PRP). A.P.: focalizzato principalmente sulla buona pratica agricola, copre l’intera produzione agricola, garantendo una produzione sostenibile e sicura.

Questi standard non si applicano solamente ai produttori alimentari, ma comprendono anche le organizzazioni che si occupano di produzione dei MOCA, logistica, agenzie e broker, prodotti per la cura della persona e della casa.

Raggiungere una certificazione alimentare di questa tipologia ci vuole molto impegno e conviene affidarsi a realtà che si occupato di erogare servizi in merito a queste attività.

Di seguito potrai visionare una utile guida per approfondire i requisiti dello standard più richiesto nel mondo, lo standard BRC, che potrai visionare cliccando sul link di seguito: https://www.sistemieconsulenze.it/certificazione-brc/.