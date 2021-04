eSport e Olimpiadi: esordio a metà

La prossima olimpiade sarà l’esordio di quattro nuove discipline e di tante innovazioni tecnologiche che accompagneranno la rassegna

Dal 23 luglio si darà il “via” alla XXXII edizione dei Giochi Olimpici che si terranno a Tokyo e si concluderanno l’otto agosto. Sarà questa l’olimpiade dell’esordio di quattro nuove discipline e di tante innovazioni tecnologiche che accompagneranno la rassegna fra auto elettriche e robot che supporteranno tifosi e atleti, ma non solo. Fra le tante novità fa la sua apparizione anche l’eSport, che esordirà poco prima dei Giochi.

Cinque discipline olimpiche sotto forma di videogioco

Olympic Virtual Series: questa la rassegna di eSport che andrà in scena poco prima delle tante attese Olimpiadi giapponesi. Grazie alla proficua collaborazione fra varie federazioni di sport virtuali e il Comitato Olimpico Internazionale, le Olympic Virtual Series rappresentano il primo vero passo verso il riconoscimento degli eSport come discipline sportive a tutti gli effetti. In Italia abbiamo già imparato a conoscere gli eSport grazie alla vittoria dello scorso anno della nostra nazionale di eFoot, che in barba alle quote delle scommesse calcio, si era portata a casa il titolo di campione d’Europa di PES battendo in finale la Serbia. Ora è arrivato il momento del grande salto, con l’avvicinamento temporale e concettuale a una delle più grandi e famose manifestazioni sportive del mondo.

Automobilismo, ciclismo, vela, canottaggio e baseball

Il 2021 è l’anno delle tanto attese Olimpiadi di Tokyo, seconda edizione organizzata in Giappone dopo il 1964. I Giochi Olimpici di quest’anno vedranno l’esordio di quattro nuove discipline, seguendo quelle che sono le direttive del Comitato, per cui il paese organizzatore può proporre fino a quattro nuovi sport: karate, arrampicata sportiva, skateboard e surf faranno quindi parte della rassegna olimpica per la prima volta nella propria storia, ma non è questa l’unica novità. La crescente digitalizzazione che tocca tutti i lati del globo, e l’aumento dei consensi sugli eSport, hanno portato a prendere in considerazione le discipline virtuali come sport olimpici. Se ne era già abbondantemente parlato nel biennio precedente all’organizzazione dei Giochi di Tokyo e la conferma viene anche da Parigi 2024, anche se le discipline virtuali non soddisfano ancora tutti i requisiti per partecipare ufficialmente a dei Giochi Olimpici. Il compromesso trovato fra le federazioni nazionali dei vari eSport e il Comitato Olimpico Internazionale tende però nettamente verso un’apertura al digitale. Se infatti non faranno ufficialmente parte degli sport impegnati ai Giochi Olimpici né a Tokyo 2020 né a Parigi 2024, saranno però tanti i momenti dimostrativi e le esibizioni in ambito olimpico.

Si comincia quindi con il gioco Gran Turismo per ciò che concerne l’automobilismo, Zwift per il ciclismo, e poi ancora Virtual Regatta per la vela. Non è stato invece ancora annunciato il videogame di riferimento per il canottaggio per gli Olympic Virtual Games che si terranno da maggio a giugno e i cui calendari e risultati saranno disponibili sul sito ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un passo enorme verso gli eSport, tendenza in netta crescita e che lega sport e digitale.