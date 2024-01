Escort Advisor: la classifica delle migliori escort d’Italia 2023

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, presenta la Classifica delle Top Escort 2023: scopriamola, in questo articolo dedicato, con tanto di dati statistici

Il conduttore Beppe Braida (ve lo ricordate?) e la showgirl e radiofonica Barbara Morris hanno svelato, in un video ricco di curiosità ed ospiti speciali, la classifica delle migliori escort d’Italia, scelte dagli italiani su Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, su una base di 142.718 recensioni ricevute nel solo 2023. Ad essere presi in considerazione sono gli incontri avvenuti nel 2023 e la classifica è stata stilata sulla base del numero e del punteggio delle recensioni ricevute dalle escort, nonché il grado di affidabilità dei recensori stessi. Qui trovate quella del 2022!

Top Escort e Top Trans 2023: le prime classificate

La classifica è divisa in due parti: Top Escort e Top Trans relative al 2023, la potete raggiungere cliccando qui. La prima classificata nella categoria escort donna è Bianca Top, giovane donna di origini modalve, che ha dichiarato:

Non me lo aspettavo e sono felicissima. È un premio per l’impegno che metto ogni giorno per presentarmi al meglio. Professionalità è avere attenzione nei confronti dei clienti: già quando parliamo al telefono mi piace metterli a loro agio per capire cosa preferiscono. Mi piace trovare sintonia con loro e farli stare bene. Per questo curo molto il mio fisico e il posto dove ricevo. Sono attenta alla mia immagine: è importante mostrarmi al meglio. Non solo in foto, ma anche di persona. Voglio sempre lasciare un bel ricordo ai miei clienti.

Per quanto riguarda la categoria escort trans, invece, la prima classificata è Lucy, di origine venezuelana, che ha dichiarato:

Sono molto emozionata, questo è un riconoscimento che premia lo sforzo nella mia professione. Amo l’Italia e tutti gli italiani e sono contenta che le recensioni che mi hanno scritto, mi abbiano portata al top. È un piacere sapere che sto facendo bene il mio lavoro. Ci metto molto impegno e passione. Lo vivo come normale, non mi interessa quello che dicono alcuni. La mia famiglia non mi ha mai giudicato per le mie scelte e mi supporta sempre, questo mi dà molta sicurezza.

Alcuni premi speciali | Migliori Escort Italia 2023

In occasione del decimo anniversario dalla nascita della piattaforma, sono stati consegnati anche alcuni premi speciali a personalità che si sono distinte nella comunicazione e nel riconoscimento del settore. Mike Morra, CEO di Escort Advisor, ha dichiarato:

Nel momento in cui pensi che questo settore abbia diritto di stare alla luce del sole come tutti gli altri, è naturale essere il faro che lo illumina e lo rende più trasparente, questa prospettiva lo fa diventare per noi non solo un business ma una rivoluzione culturale.

Un premio è andato al giornalista Giuseppe Cruciani, che ha commentato:

Il lavoro delle escort è un lavoro come un altro. Escort Advisor ha fatto un lavoro straordinario: grazie alla trasparenza dei giudizi, anche severi, nei confronti di chi fa questo mestiere, aiuta le stesse operatrici del settore anche a essere un po’ più protette. Raccontare questo mondo non è una cosa strana: è come fare una grande indagine sociologica.

Infine, il secondo premio è andato all’avvocata Giulia Crivellini, che ha aggiunto:

Credo che questo premio parli della necessità di oggi di riconoscere il lavoro sessuale come autonoma e legittima professione a tutti gli effetti, con tutte le garanzie e le tutele. Credo che questo riconoscimento debba andare a tutte le persone che in questi anni hanno lottato e che ancora lottano per far valere i propri diritti in Italia.

Alcuni dati: un report dettagliato | Migliori escort Italia 2023

Si parla di una media di 5 milioni di utenti unici mensili e 183456 nuovi utenti registrati nel solo 2023, per Escort Advisor. Oltre a questo, le visualizzazioni dei profili delle escort sono state, nel complesso, 439.063.961 (con un incremento del 20% rispetto al 2022). In generale le visite sono aumentate del 21%, raggiungendo un totale di 114.343.278. Le recensioni ricevute sono state 142718.

Se scendiamo nel dettaglio, analizzando i dati forniti da Escort Advisor, le province con il maggior numero di utenti in proporzione al numero di abitanti sono Rimini (60%), Cagliari (58%) e Pescara (53%). Per quanto riguarda le province con la maggior presenza di escort rispetto al numero di abitanti, in testa troviamo: Olbia-Tempio, Rimini e Imperia. Le province, invece, da cui sono state scritte il maggior numero di recensioni, calcolando sempre il numero di abitanti, sono: Cagliari, Rimini e Oristano.

E questo è tutto

Se volete maggiori informazioni sulle migliori escort in Italia del 2023, vi rimandiamo alla classifica dettagliata stilata da Escort Advisor. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it!