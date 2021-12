Ecwid: vendere prodotti online in maniera semplice

Vendere oggetti online è diventata una pratica comune oggigiorno e con Ecwid di Lightspeed adesso è anche più facile. Scopriamo questa piattaforma

Con il progredire della tecnologia, sempre più negozi hanno deciso di vendere i propri prodotti online. Ciò non solo avvantaggia il venditore che può contare su una fascia di pubblico molto più ampia, ma permette agli utenti di acquistare comodamente da casa tutto ciò che occorre. Sebbene la crescita degli e-commerce sia stata comunque stabile nel corso degli anni, proprio a causa della pandemia di COVID-19, questo mercato ha visto una forte ascesa, con un aumento dei guadagni molto significativo.

Aprire un e-commerce però non è un passo facile da compiere. Oltre ai problemi di logistica si aggiungono anche quelli relativi alla progettazione e il mantenimento di un sito che risulti intrigante e sicuro sotto ogni punto di vista per gli utenti. Questo spesso comporta una spesa non indifferente da parte del proprietario. Tuttavia oggi, grazie a piattaforme quali Ecwid di Lightspeed, il negoziante può svolgere autonomamente questo lavoro e anche gratuitamente! Ma andiamo con ordine e conosciamo questo programma passo passo.

Cos’è Ecwid di Lightspeed e come vendere i prodotti online

Questa piattaforma permette all’utente di mettere in vendita i propri oggetti in maniera semplice e intuitiva, ma non solo. Lightspeed, grazie all’utilizzo di Ecwid di Lightspeed, ci fornirà una pagina web, un vero e proprio sito per intenderci, che potrà essere collegata a tutti i nostri social e non solo. Un vantaggio di questa piattaforma, rispetto a molte sue concorrenti, è la possibilità di non dover pagare delle commissioni sugli ordini in arrivo.

Inoltre, come se questo non dovesse bastare, la società permetterà a chiunque di inserire nel proprio catalogo fino a 10 prodotti in maniera completamente gratuita. Non ci sarà bisogno di pagare nessun abbonamento, né tanto meno delle commissioni sulla vendita. Per giunta, non sarà necessario possedere delle competenze in fatto di programmazione e progettazione del sito. Il pacchetto finale infatti sarà già pronto in base alle nostre esigenze per la personalizzazione dell’e-commerce.

Che voi abbiate già un sito web, una pagina social o nulla di tutto ciò, Lightspeed ha la soluzione per ognuno di voi. Ecwid può infatti essere configurato con tre diverse tipologie, a seconda delle vostre esigenze:

Se si è in possesso di un sito web – Basterà integrare la piattaforma nel proprio CMS (Content Management System), come ad esempio Tumblr, WordPress, Blogger e così via

– Basterà integrare la piattaforma nel proprio CMS (Content Management System), come ad esempio Tumblr, WordPress, Blogger e così via Se si è in possesso di una pagina social – La piattaforma permette il collegamento fra il negozio online e le proprie pagine social. Sarà quindi possibile vendere i prodotti su Instagram o Facebook, ma anche su Amazon ed eBay

– La piattaforma permette il collegamento fra il negozio online e le proprie pagine social. Sarà quindi possibile vendere i prodotti su Instagram o Facebook, ma anche su Amazon ed eBay Se non si possiede nessuna piattaforma – In questo caso sarà lo stesso Ecwid di Lightspeed a fornire un sito per avviare la propria attività anche online. Questo sarà altamente personalizzabile per poterlo rendere più confortevole e appetibile per i propri clienti. Il tutto potrà esser gestito senza nessuna competenza specifica.

Vediamo i vari piani d’acquisto di Ecwid di Lightspeed

Ovviamente, come per ogni prodotto ormai in circolazione, vi sono vari piani d’acquisto anche per questa piattaforma. Il tutto è fatto in modo che ogni venditore, dal più piccolo al più grande, possa godere del massimo supporto in base alle proprie esigenze. Come detto precedentemente, esiste un piano gratuito che permette di pubblicare 10 prodotti sul proprio sito. Oltre a ciò, si avrà anche un supporto tecnico per posta, la possibilità di integrare la propria vetrina su altri siti web e la totale assenza di commissioni sulla vendita.

I piani a pagamento invece offrono un supporto più completo. Più nello specifico si hanno tre soluzioni:

Venture 15.00 €/mese – Con questa opzione si potrà avere traffico e numero di vetrine illimitate, 100 prodotti massimo in vendita, nessuna commissione sulle vendite, negozi in Facebook/Instagram, Site Management Application per Android/iOS, download di file di beni digitali fino a 25 GB, SEO avanzato e strumenti di marketing, accesso a tutte le applicazioni del negozio, supporto tecnico tramite live chat

– Con questa opzione si potrà avere traffico e numero di vetrine illimitate, 100 prodotti massimo in vendita, nessuna commissione sulle vendite, negozi in Facebook/Instagram, Site Management Application per Android/iOS, download di file di beni digitali fino a 25 GB, SEO avanzato e strumenti di marketing, accesso a tutte le applicazioni del negozio, supporto tecnico tramite live chat Business €35.00 €/mese – Questo piano include invece 2500 prodotti, vendite sui Marketplace (eBay, Amazon, ecc.), strumenti di marketing avanzati, calcolo delle consegne in base alle dimensioni delle merci, tracciamento dei carrelli abbandonati, filtraggio delle merci in base alle proprietà, supporto tecnico per telefono e chat, 2 ore di sevizio gratuito di personalizzazione per il tuo sito

– Questo piano include invece 2500 prodotti, vendite sui Marketplace (eBay, Amazon, ecc.), strumenti di marketing avanzati, calcolo delle consegne in base alle dimensioni delle merci, tracciamento dei carrelli abbandonati, filtraggio delle merci in base alle proprietà, supporto tecnico per telefono e chat, 2 ore di sevizio gratuito di personalizzazione per il tuo sito Unlimited 99.00 €/mese – L’ultimo piano prevede in più prodotti illimitati, supporto prioritario, 12 ore di servizio gratuito di personalizzazione del tuo sito

Ecwid di Lightspeed presenta quindi tantissime soluzioni per ogni negoziante, affinché ognuno possa aprire tranquillamente il proprio e-commerce. Il nostro consiglio è quello di testare gratuitamente la piattaforma e poi scegliere il piano che più si addice alle vostre esigenze. Voi cosa ne pensate di questa piattaforma? La testerete per avviare la vostra attività? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!