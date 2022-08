Dubai Metaverse Strategy: la politica emiratina è dalla tua parte!

Le Autorità emiratine hanno sempre avuto a cuore il benessere della comunità che abita il loro territorio. Scopriamo di più sull’argomento

Quando si tratta, nello specifico, di tutelare la privacy, proteggere la sicurezza e avvantaggiare l’economia, il governo centrale è sempre in prima fila per attuare i giusti piani d’attacco.

Ed ecco l’ultima innovativa soluzione in arrivo direttamente da Dubai: il Principe Ereditario Hamdan bin Mohammed lancia una preziosissima strategia per il metaverso dell’emirato.

Dubai Metaverse Strategy: che cos’è

Dubai schiaccia l’acceleratore nel mondo delle criptomonete e del metaverso, per consacrare definitivamente Dubai quale cripto hub di riferimento a livello planetario.

Il Primo Ministro, Vice Presidente e Sovrano di Dubai, infatti, ha mostrato massimo interesse e pieno supporto a ricercatori e sviluppatori impegnati nel metaverso.

Così, nasce Dubai Metaverse Strategy, l’ambizioso progetto governativo che assicura a Dubai un posto tra i primissimi Paesi al mondo che fanno la differenza in tema di realtà aumentata.

Lo scopo dell’operazione è di portare all’emirato più di 40.000 posti di lavoro entro il 2030, andando a quintuplicare il numero di aziende che operano on chain nell’area, oltre che ben 5 trilioni di dollari che il metaverso così sviluppato porterà entro quella data, su scala globale.

La strategia pianificata tocca il settore legale, il commercio, l’istruzione, il turismo, la sanità e il lavoro in genere. Pertanto, tutta la regione beneficerà degli ottimi introiti che deriveranno dall’iniziativa, con ripercussioni più che positive su tutto il tessuto sociale.

Dubai Metaverse Strategy: come funziona

Il Sovrano di Dubai ha puntato molto sul progetto, grazie alle sue cifre da record. Tali numeri, infatti, sono da attribuire, secondo gli analisti, all’indotto sviluppato dalla particolare tecnologia impiegata con diffusione mondiale.

In particolare, Hamdan bin Mohammed ha individuato nell’integrazione tra VR, AI e AR il giusto mix di tecnologie su cui puntare per il futuro assetto dell’emirato in chiave metaverso.

Così, il Primo Ministro, intenzionato a evolvere il progetto con i massimi risultati ottenibili, ha ben presto avvallato l’ingresso dei principali exchange, dando compito alla squadra governativa incaricata di sviluppare la Dubai Metaverse Strategy di fissare il migliore piano d’azione in tempi record.

La Strategia del Metaverso di Dubai, comunque, si inserisce pienamente nel processo evolutivo iniziato già da diverso tempo, che ha coinvolto nel suo circolo virtuoso i migliori sviluppatori provenienti da ogni dove, soprattutto, da governi avversi al mondo delle criptovalute.

Non solo Dubai Metaverse Strategy

L’area degli Emirati Arabi è già centro nevralgico per l’economia mondiale. Ora il nodo si stringe attorno all’ambito delle criptovalute e, in particolare, a Dubai dove Hamdan bin Mohammed, come visto, punta a confermare lo status dell’emirato quale leader indiscusso al mondo.

L’Emirato, infatti, ha già da tempo scritto la storia approvando la prima legge per regolamentare gli asset digitali e istituito un ente regolatore per supervisionare le attività in valuta digitale e i fornitori di servizi critpo.

Se da una parte Dubai ha sdoganato il mondo delle criptovalute, dall’altra gli istituti di credito convenzionali continuano a non vedere di buon occhio questo conio parallelo.

Dunque, non è così facile come sembra: possedere “criptovaluta” non significa poter aprire una società che riesca facilmente ad avere accesso ai conti correnti bancari, anzi! La criptovaluta fa parte, infatti, delle licenze in black list ed è per questo un’attività fortemente attenzionata dalle banche, essendo una moneta non tracciabile.

