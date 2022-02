Dewzilla, una delle migliori società di sviluppo app professionali

Scopriamo Dewzilla, una delle migliori società internazionali di progettazione e sviluppo di grande talento nella creazione di software e app professionali

Dewzilla è una società high-tech che fornisce pacchetti software e app all’avanguardia per Fintech e altre aziende.

CRMzilla è una delle soluzioni più conosciute e ampiamente utilizzate di Dewzilla, che coinvolge usi nel FOREX, investimenti immobiliari ed e-commerce.

Alcuni dei loro noti prodotti e servizi attuali includono ztrader, 5words, Shlen, Divarak e alcuni programmi di gioco in preparazione.

Dewzilla è ora una delle principali società di progettazione e sviluppo riconosciute a livello globale grazie al suo stack qualificato e agli sviluppatori altamente esperti e competenti; il team di programmazione Dewzilla è impostato in base alle esigenze dei progetti. I principali linguaggi di programmazione utilizzati dagli sviluppatori di Dewzilla sono Golang, Nuxt JS e Flutter.

Tuttavia, tengono d’occhio le esigenze dei loro consumatori, quindi sono adattabili in termini di lingue utilizzabili.

Il viaggio del marchio non termina dopo lo sviluppo o anche il processo di supporto. Dewzilla è molto più di una tipica società di sviluppo software. Può darti un prodotto CRM completo o puoi persino aumentare il tuo potenziale di marketing con soluzioni di marketing digitale fornite da un team altamente qualificato.

Ogni nicchia di business può sviluppare il proprio software personalizzato . Poiché Dewzilla è un’agenzia a servizio completo , può persino far volare le aziende più in alto con il loro budget deciso, poiché l’approccio di Dewzilla è fondamentalmente quello di progettare un sito Web o un software migliore per aumentare le vendite dell’azienda.

Un piccolo promemoria è che ogni nicchia ha le sue circostanze uniche, quindi questa è la parte in cui entra in gioco un software personalizzato su misura. Gli sviluppatori sono professionalmente ordinati in vari team al fine di ottenere il miglior servizio del cliente. Non importa, la nicchia di business è fintech, giochi, eCommerce, immobiliare, sanitario o qualsiasi altro settore. Dewzilla è pronta a rendere l’azienda pronta a godersi il viaggio!

Il CEO e Fondatore di Dewzilla

Karo Nasiri, direttore dell’agenzia, è un imprenditore indipendente che si è laureato in odontoiatria. Nel frattempo, il suo interesse per gli affari e le vendite lo ha spinto a impegnarsi nella comunità imprenditoriale, principalmente come leader delle vendite e del marketing e successivamente come project manager presso Noosphere Venture Company.

Lavorare a stretto contatto con persone significative e di successo, tra cui Max Polyakov, il fondatore dell’impresa di lucciole aerospaziali, insieme all’acquisizione di esperienza professionale, ha posto la strada per il suo successo e le sue capacità nella gestione dei progetti.

Nel 2017, ha fondato la sua azienda, Dewzilla, che si concentra su fintech, IOT, giochi, IT e software CRM. Karo Nasiri, fondatore e CEO di Dewzilla, continua ad essere innovativo ed efficace nell’era della tecnologia.