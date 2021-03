Dal gioco al lavoro il COVID ha incentivato le opportunità di fruire dei servizi online

Il digitale, grazie al Covid, ha subito una trasformazione radicale, sviluppando percorsi diversi e favorendo l’utilizzo di servizi online

L’arrivo della pandemia ha accelerato la digitalizzazione dei servizi in tanti settori diversi. Si passa agevolmente ad un uso più intensivo della tecnologia per giocare, per lavorare, per ottenere tipologie varie di servizi, per restare in contatto con il mondo circostante.

Il digitale, grazie al Covid, ha subito una trasformazione radicale, sviluppando percorsi diversi e favorendo l’utilizzo di servizi online. A trarne beneficio sono i singoli cittadini, così come le imprese, che possono ad esempio consultare informazioni della banca dati della Camera di Commercio attraverso i servizi camerali e procedere con l’avvio di specifiche pratiche.

I servizi camerali online permettono di ottenere a stretto giro di posta:

Visure camerali con informazioni concernenti ditte individuali, società di persone e di capitali presenti nel Registro Imprese;

Bilanci di esercizio e tutta una serie di documenti contabili dell’impresa;

Visure protesti con informazioni estrapolate dal Registro Informatico dei Protesti, tenuto presso le Camere di Commercio, utili per valutare l’affidabilità economica così come il rischio di insolvenza di un’impresa o di una ditta individuale.

La realtà milanese, un esempio virtuoso in tema di servizi online

Il Coronavirus ha cambiato le abitudini digitali dei consumatori e una realtà come quella milanese si è arricchita di servizi online a portata di click, da quelli alla persona per arrivare sino a cultura e formazione.

Grazie a un vero e proprio catalogo online i milanesi possono costantemente scegliere fra tante opportunità. Il Comune ha messo in rete tutti i progetti e le iniziative che soggetti privati, pubblici e aziende hanno prima immaginato, e poi realizzato, per aiutare i cittadini a fronteggiare l’emergenza e vivere al meglio la quarantena.

Dopo l’esperienza on line di ‘Spesa a domicilio’, la mappa degli esercizi commerciali che effettuano consegne a casa, soddisfacendo così i bisogni più urgenti, il Comune di Milano ha lanciato “Milano aiuta – Servizi e progetti” un catalogo iniziative di innovazione e collaborazione utili ai cittadini e alle imprese per rispondere alle molte necessità dell’emergenza, anche rimanendo in casa – come spiega l’assessora alle Politiche per il lavoro, Attività produttive e commercio Cristina Tajani.

In tema di servizi online a Milano si passa agevolmente dai volontari di Bovisattiva, al servizio dei più deboli del quartiere, agli informatici che offrono aiuto agli anziani in difficoltà con telefono, PC e tablet. Si valuta positivamente l’esperienza di “Ugo”, la startup milanese che mette i propri operatori a disposizione delle persone che non possono uscire di casa, si apprezza “PharMap” ideata per ricevere i farmaci a domicilio.

Ad offrire un aiuto alle scuole che vogliono digitalizzarsi è il Politecnico, mentre sono Coldiretti, Campagna amica e Terranostra ad organizzare la “spesa sospesa” a favore delle famiglie bisognose.