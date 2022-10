Da blog a testata giornalistica affidabile: la storia di Optimagazine

Attualmente le categorie presenti su Optimagazine sono ben sette, ognuna delle quali curata da un team che si occupa di analizzare la notizia, certificarla e verificarla prima di riportarla sul giornale online

Optimagazine è divenuto oggi il punto di riferimento per tutti coloro che amano rimanere aggiornati su diversi ambiti, in particolar modo quello tech: scopriamo ora la storia di questa testata giornalistica, che da dieci anni rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che navigano online e che vanno alla ricerca di diverse news relative a tanti ambiti.

La nascita del magazine di Optima Italia

Era il lontano 2012 quando Optima Italia, nota per essere un punto di riferimento per la fornitura di diversi servizi per i privati e le realtà produttive, quindi uffici e aziende, decide di creare il suo blog aziendale, nel quale vengono riportate diverse notizie, in particolar modo quelle relative al mondo della tecnologia.

Lo stile semplice e coinvolgente adottato nella creazione delle diverse notizie permette a questa piattaforma di essere notata dall’utenza, che comincia a leggere con maggior frequenza le diverse notizie presenti nello stesso sito e soprattutto a condividerle.

Proprio questo inaspettato successo, poiché il contenitore di notizie nasce appunto come blog aziendale, porta Optima Italia a creare il suo magazine online, ovvero Optimagazine, che con costanza diventa un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di tante notizie provenienti da diversi ambiti.

Quali sono le tematiche trattate da Optimagazine

La principale è sicuramente quella della tecnologia, dove quotidianamente vengono riportate informazioni relative ai colossi del web, dettagli sui nuovi dispositivi e tante altre che permettono di aver una finestra sempre attiva in merito a questo mondo, offrendo agli appassionati un contenitore nel quale sono presenti tante novità.

Ma Optimagazine non tratta solo il mondo tecnologico, ma anche quello delle serie TV, offrendo anticipazioni, curiosità e novità sulle nuove serie che potranno essere seguite dagli appassionati: si tratta quindi di un’occasione unica per chi vuole rimanere sempre aggiornato e conoscere qualche nuova notizia in merito a una delle serie che ha sempre apprezzato.

Si passa poi agli articoli di notizie che fanno tendenza, quindi quelle di attualità: anche in questo caso la concretezza nel riportare solo fatti veritieri, offrendo dunque un costante aggiornamento sui fatti di cronaca e non solo, permette ai lettori di avere un giornale online che permette loro di sapere gli ultimi sviluppi di un fatto accaduto e che riguarda il nostro Paese e non solo.

La sezione Life, invece, è caratterizzata dagli articoli di lifestyle, con tanti consigli e informazioni su wellness, salute e benessere, ecologia, e non solo.

Infine le altre tre categorie presenti sul magazine di Optimagazine sono Cinema, che consente di conoscere dettagli importanti sulle ultime produzioni e sui film in uscita, come trama e cast, Musica, con concerti annunciati e qualche piccolo gossip che riguarda i vari cantanti, e infine Televisione, che riguarda appunto i personaggi noti del mondo della TV nonché l’annuncio di nuovi programmi e qualche informazione sugli ascolti registrati dai vari canali.

Pertanto un magazine che riesce a soddisfare le esigenze di tutti coloro che amano la lettura e le notizie che riguardano determinati ambiti.

Un team ben collaudato per notizie sempre fresche

Il successo di Optimagazine è anche da ricercare nel team composto da circa 24 persone che quotidianamente si impegna affinché oltre 30 notizie vengano inserite giornalmente sul magazine online, offrendo in ogni fase della giornata delle notizie aggiornate e verificate.

Proprio il costante impegno profuso rappresenta un elemento chiave che dal 2018 ha permesso a Optimagazine di divenire una testata giornalistica a tutti gli effetti e di essere percepita come affidabile sotto ogni punto di vista.

Inoltre il team è in costante espansione e questo per un semplice motivo, ovvero offrire un servizio che punta al miglioramento della frequenza di pubblicazione delle varie notizie, senza però mettere mai in secondo piano l’elemento chiave che ha contraddistinto questa testata giornalistica, ovvero l’affidabilità delle notizie riportate.