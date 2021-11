Cybersecurity e penetration test: l’importanza di proteggere l’azienda dagli hacker

Come funziona il penetration test per trovare i punti deboli nel sistema? L’importanza di proteggere l’azienda dagli hacker

Sappiamo bene quanto sia importante specialmente al giorno d’oggi potersi affidare in toto alla tecnologia e alle sue risorse per portare avanti qualunque compito. Oltre che per supportarci nello svolgimento di attività e incombenze di routine, gli strumenti digitali ci sono sempre più indispensabili soprattutto nel contesto lavorativo. E dal momento che gli attacchi informatici sono all’ordine del giorno, è essenziale che qualsiasi azienda, sia essa di più grandi o ridotte dimensioni, faccia mente locale sull’importanza di un elemento strategico e propedeutico al suo sviluppo come la cybersecurity. Senza di essa, il rischio di perdere dati e documenti sarebbe infatti altissimo.

Non bisogna pensare alle soluzioni di cybersecurity come a una spesa extra rispetto a quelle necessarie alla gestione aziendale. Si tratta infatti di un investimento per il futuro: i manager devono sapere quanto possono essere pesanti i costi conseguenti alla violazione di dati sensibili o a un blocco dei macchinari. E’ importante puntare sulla cybersecurity perché questo può influire sul livello di competitività dell’azienda: l’attenzione dedicata alla sicurezza informatica può infatti fare la differenza tra un’attività e quella dei diretti concorrenti. Naturalmente essendo quello della cybersecurity un settore molto specifico, sarà necessario richiedere l’intervento di professionisti. Questi ultimi sono in grado di sapere con esattezza chi, quando e in che modo sta avendo accesso ai dati e alla rete.

E’ importante monitorare costantemente in un contesto aziendale i movimenti e i cambiamenti che si verificano nel sistema informatico, soprattutto per quanto riguarda la consultazione di informazioni riservate. Non bisogna fare l’errore di sottovalutare gli attacchi informatici e il problema degli hacker, entrambi in crescita costante e molto rischiosi per il business. Oltre al monitoraggio delle minacce è importante sapere anche quali interventi sia più urgente effettuare per mettere il proprio lavoro in sicurezza. Qualche esempio? Il penetration test, ovvero una forma di controllo molto performante che impiega un hacker interno per attaccare un target aziendale lecitamente. Il suo compito è quello di andare a scovare il maggior numero di punti deboli e difetti, in modo tale da effettuare degli interventi correttivi ad hoc.

Come funziona il penetration test per trovare i punti deboli nel sistema

Ci sono differenti ambiti nei quali un penetration tester (è l’hacker interno) può provare a superare ed eludere le restrizioni della società committente. Sostanzialmente, vi sono due scenari possibili nei quali muoversi. Il penetration test può essere sia interno che esterno, ma quali sono le differenze? Nel primo caso viene simulato un attacco da parte di un eventuale insider, cioè un malintenzionato che tenti di agire da dentro l’azienda. Verrà allora analizzato dal penetration tester lo specifico contesto strutturale e informatico in cui si trova, per tentare di avere accesso a info riservate o comunque di compiere atti non autorizzati. Nel secondo caso, invece, quello che viene simulato è un attacco proveniente dall’esterno e diretto al cuore dell’azienda. Viene a quel punto emulato dal penetration tester il comportamento di un criminale informatico che tenti di violare i computer dell’azienda che risultino esposti in rete (per esempio web server e database ma non solo).