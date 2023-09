Cose importanti da cercare quando si sceglie uno strumento di parafrasi

Gli strumenti di parafrasi possono essere molto utili quando si creano contenuti per scopi di blogging. Tuttavia, puoi ottenere i vantaggi degli strumenti di parafrasi solo se scegli quelli giusti per cominciare

Proprio come ci sono diverse cose a cui dovresti prestare attenzione quando scegli strumenti come il controllo del plagio, ecc., ci sono anche cose per gli strumenti di parafrasi.

In questo post, diamo un’occhiata ad alcuni di questi.

1. Base utenti e popolarità

Uno strumento di parafrasi online, proprio come qualsiasi altro software online, può diventare popolare e conosciuto solo se non c’è nulla di evidentemente sbagliato in esso. In altre parole, se c’è qualcosa che non va in uno strumento di parafrasi online, non sarà in grado di costruire una base di utenti e non sarà in grado di diventare popolare poiché quel qualcosa agirà sempre contro di esso.

Se ti imbatti in uno strumento di parafrasi online che hai voglia di utilizzare, dovresti prima vedere quante persone lo usano e cosa hanno da dire al riguardo. Esistono diversi modi in cui puoi farlo:

Prima di tutto, puoi visitare piattaforme online come G2 e Capterra e cercare lo strumento specifico. Queste piattaforme sono fondamentalmente siti di terze parti in cui gli utenti possono lasciare recensioni oneste sui software/servizi che utilizzano. Se le recensioni per lo strumento di parafrasi (che desideri utilizzare) sono positive e ampie, puoi interpretarlo nel senso che ha una base di utenti ampia e felice. Puoi anche provare a visitare le pagine dei social media dello strumento di parafrasi. Gli strumenti online hanno spesso pagine di social media in cui condividono notizie, aggiornamenti, ecc. Queste pagine possono anche essere un buon posto per saperne di più su di loro e su quanto sono numerosi e felici i loro clienti. Ultimo ma non meno importante, puoi anche fare riferimento alla sezione delle testimonianze degli utenti disponibile sulla pagina web dello strumento stesso. Questo è qualcosa che spesso fanno le piattaforme SaaS online, i siti di e-commerce, ecc. Inseriscono testimonianze sulle loro pagine web per mostrare ai visitatori quanto sono legittimi.

2. Funzionamento e funzionalità

Una volta stabilita l’affidabilità di uno strumento online, la prossima cosa a cui devi prestare attenzione è il suo funzionamento e la sua funzionalità.

Al giorno d’oggi, gli strumenti di parafrasi di fascia alta si basano su algoritmi di intelligenza artificiale. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nel loro lavoro consente loro di elaborare e modificare il contenuto fornito in modo intelligente, ovvero senza apportare modifiche sciocche che rovinano il contesto e il significato principali.

Prima di iniziare a utilizzare lo strumento stesso, dovresti controllare il contenuto pubblicato sulla pagina web. È principalmente qui che puoi ottenere informazioni sullo strumento. I parafrasatori dell’intelligenza artificiale non sono molto timidi nel parlare dei modelli e delle tecnologie di intelligenza artificiale che utilizzano. Se nello strumento sono presenti elementi AI, li troverai facilmente nelle informazioni testuali fornite nelle pagine web.

Naturalmente, un modo più diretto e più semplice per scoprire se lo strumento utilizza o meno l’intelligenza artificiale è semplicemente eseguirlo un paio di test. I risultati forniti da un parafrasatore regolare e da uno intelligente sono abbastanza distinguibili.

3. Prestazioni e caratteristiche

La cosa principale che rende utile o meno uno strumento di parafrasi sono le sue prestazioni e caratteristiche.

Prestazione

Per verificare se le prestazioni dello strumento di parafrasi valgono o meno, puoi semplicemente fare la stessa cosa che abbiamo menzionato sopra: eseguire dei test.

Basta inserire del contenuto nello strumento, regolare le impostazioni se presenti, quindi eseguire il processo.

Quando lo strumento fornisce l’output, verificare quanto segue:

Il numero di modifiche apportate dallo strumento. La coerenza contestuale delle modifiche apportate dallo strumento. L’aggiunta o l’omissione di dettagli dal contenuto effettivo.

Idealmente, le modifiche apportate dovrebbero essere estese , la coerenza con il contesto dovrebbe essere presente e i dettagli non dovrebbero né essere aggiunti né sottratti .

Se sei soddisfatto di questi aspetti delle prestazioni, puoi andare avanti e utilizzare seriamente lo strumento per i tuoi contenuti.

Caratteristiche

Proprio come avere le giuste prestazioni è importante per uno strumento di parafrasi, lo stesso vale per le funzionalità. Se lo strumento che scegli non ha funzionalità adeguate, utilizzarlo può essere molto difficile.

Ecco alcune delle funzionalità principali che gli strumenti di fascia alta in genere forniscono al giorno d’oggi e anche quelle che dovresti cercare.

L’opzione per utilizzare più modalità per parafrasare. Questo aiuta a specificare il tipo di risultati che ottieni. L’opzione per caricare e scaricare file quando si utilizza lo strumento. Ciò aiuta ad accelerare il processo di importazione/esportazione dei contenuti. L’opzione per modificare e personalizzare l’output. Questo aiuta gli utenti a perfezionare il testo parafrasato prima di portarlo altrove.

Queste funzionalità possono rendere l’intera esperienza dell’utente molto migliore e sono ciò che dovresti cercare prima di decidere su uno strumento.

Conclusione

Sopra menzionate sono alcune delle cose a cui puoi prestare attenzione quando scegli uno strumento di parafrasi. Tenendo presente i fattori di cui sopra, non sbaglierai con la tua scelta.

In poche parole, dovresti semplicemente verificare che lo strumento che stai utilizzando sia affidabile e popolare, abbia buone prestazioni e fornisca le funzionalità di cui hai bisogno.