Cos’è il data modeling e perché la sua elaborazione è sempre più importante

Quando si parla di modellazione di dati, o data modeling, si fa riferimento ad una attività sempre più importante nell’ambito della Data Analysis e della Business Intelligence

I dati rappresentano un valore importante in ogni azienda, ed è necessario analizzarli per poterli utilizzare proficuamente.

Negli ultimi tempi raccogliere e analizzare dati è divenuta una prassi per molti settori dell’intrattenimento digitale, in particolare per il miglioramento a livello di performance delle piattaforme di casinò online. Per questa tipologia di siti progettare un Data Model è divenuto indispensabile nella gestione di set di dati, nella loro elaborazione e nel trarre informazioni di una certa rilevanza per le rispettive realtà aziendali. Ma quel che è necessario chiarire anzitutto riguarda il concetto stesso di data modeling. Di cosa si tratta nello specifico e perché è così importante giorno d’oggi?

Un data model consiste sostanzialmente nell’elaborazione di dati, per individuare le relazioni logiche tra gli stessi e mostrarli in formato grafico. Si tratta di una trasformazione di dati in informazioni accurate e personalizzate, indispensabili per rilevare in tempo reale lo stato dei mercati, vendite e fenomeni misurabili. Uno strumento strategico per un approccio scientifico alle decisioni da assumere.

Come creare un data modeling

Detto ciò è importante sapere come si realizza un data model, processo lungo che generalmente si articola in tre fasi. Si parte da uno schema concettuale: in questa fase primaria tramite un diagramma viene schematizzata una modellazione della realtà da esaminare e dunque vengono definiti i set di dati da inserire nel modello e le relazioni rilevate, con lo scopo di organizzare e definire i dati di valore per l’azienda. Si passa poi ad uno schema logico, per implementare il sistema e aggiungere informazioni al modello realizzato in una prima fase.

Terzo passaggio riguarda l’aspetto meramente fisico: tramite un DMS, un database management system si realizza un modello di dati. In questa fase si sviluppa il database e il sistema di elaborazione e creazione del report e della visualizzazione di dati.

Applicare un data modeling

Le applicazioni di un Data Model investono ad oggi tutti i settori e nelle sue versioni più evolute, un Data Platform integrata da algoritmi di Intelligenza Artificiale può fornire elementi di analisi predittiva. UN esempio ideale è fornito dal gioco d’azzardo online. Come spiegano gli esperti di Gaming Insider, il data modeling può essere fondamentale ed infatti lo è nelle fasi di progettazione di un gioco. Ma in che modo nello specifico?

Nel modo più semplice possibile, quello cioè di aiutare l’operatore di casinò online e lo sviluppatore ad avvicinarsi alle esigenze dell’utente per creare un gioco vicino a quelle che sono le aspettative e i desideri dell’utente stesso. In questo modo si realizza una fase di marketing mirata e personalizzata, vicina alle esigenze di una utenza specifica. Molti operatori di gioco del settore, infatti, in Italia e in Europa, si stanno muovendo in questa direzione. Per l’accessibilità, che rappresenta a tutti gli effetti il futuro di ogni realtà.