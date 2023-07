Cose da tenere a mente nella promozione dei prodotti affiliati

Cosa tenere a mente nella promozione di prodotti affiliati? Scopriamolo insieme in questo articolo dedicato

Una volta identificato il prodotto che desideri promuovere, c’è ancora un po’ di lavoro da fare, di seguito ecco elencate alcune cose da tenere bene a mente per un futuro di successo in questa nuova carriera.

Profitto

Questo è ovviamente la prima cosa da cercare in qualsiasi prodotto che si desidera promuovere. Il marketing di affiliazione è un’attività commerciale e, proprio come in qualsiasi altro tipo di business, ciò che conta sono i profitti. Pertanto, tutte le decisioni devono essere basate su questo aspetto fondamentale, e se, dopo tutte le ricerche del mondo, scopri che il prodotto non è redditizio, non ha senso andare avanti. Questo è il motivo per cui molte persone iniziano con il marketing di affiliazione, ma poi si trovano costrette ad abbandonare a metà strada perché non riescono a guadagnare nulla. Questa è anche la ragione principale per cui i principianti vengono consigliati di optare per prodotti che già si vendono bene. In questo modo non dovrai preoccuparti di scegliere il prodotto da promuovere.

Dovrai quindi concentrarti solo sul migliorare il tuo posizionamento su Google e, anche se la concorrenza è più agguerrita, saprai almeno che se non riesci a vendere, non è a causa del prodotto. È importante fare una distinzione tra profitto e redditività. Molte persone scelgono prodotti con alta redditività, ovvero prodotti che offrono margini elevati sulle vendite.

Anche se può essere una buona fonte di reddito, potrebbe essere una buona idea considerare i prodotti a basso margine ma ad alto volume. Molte volte, la quantità di vendite sarà tale che i profitti totali saranno maggiori con i prodotti a basso margine rispetto a quelli a margine elevato. Ad esempio, cercare di vendere un eBook a €60 potrebbe farti guadagnare una commissione di €5 per vendita, ma se vendi solo 20 copie al mese, guadagni solo €100. Invece, se opti per prodotti che si vendono a €10, la tua commissione potrebbe essere solo di €1, ma se riesci a vendere 200 copie, guadagni €200. Questo è solo un esempio, ma serve a illustrare il punto.

Distinzione tra profitto e redditività

Il profitto e la redditività sono due concetti finanziari distinti che rappresentano diverse misure di successo e performance aziendale. Il profitto si riferisce all’ammontare di denaro che rimane dopo aver sottratto tutti i costi, le spese e le imposte dal totale delle entrate. In altre parole, il profitto è la differenza tra il ricavo totale di un’azienda e i costi sostenuti per produrre beni o servizi, incluse le tasse. Il profitto è una misura assoluta del guadagno realizzato da un’azienda in un determinato periodo di tempo, come un mese, un trimestre o un anno.

La redditività, d’altra parte, è una misura relativa che indica l’efficienza con cui un’azienda genera profitto rispetto ai suoi investimenti o risorse impiegate. La redditività è solitamente espressa come una percentuale e viene calcolata dividendo il profitto netto per una determinata misura finanziaria, come il capitale investito o il fatturato. Questo calcolo fornisce un’indicazione della capacità dell’azienda di generare guadagni in relazione alle risorse impiegate.

Commercializzabilità

Questo punto si collega al precedente. Devi trovare prodotti che siano commercializzabili. Se non ci sono persone disposte ad acquistare ciò che hai da offrire, non ha senso cercare di venderlo. Devi assicurarti che ci sia un mercato per il tuo prodotto prima di cercare di venderlo. Ci potrebbero essere dei geni che sono riusciti a creare un mercato, ma questo accade raramente. Per la maggior parte di noi, la vendita di prodotti già presenti sul mercato è l’unica strada da percorrere.

Concentrati sui prodotti consumabili

Questo è un buon consiglio perché solo i prodotti consumabili possono garantirti vendite ripetute. Ad esempio, il cibo per cani potrebbe non sembrare attraente, ma più di 1.500.000 persone lo cercano ogni mese e dovranno acquistare cibo per cani il mese successivo e quello dopo ancora. In questo modo, anche se la dimensione del mercato è bassa, avrai vendite ricorrenti perché, finché offri una buona offerta, i clienti torneranno da te.

Naturalmente, c’è sempre la paura che i clienti abituali vadano direttamente al sito principale, ma il vantaggio che hai come affiliato è che non sei limitato a un solo prodotto. Puoi avere quante marche desideri e, a condizione che ti assicuri che il tuo sito offra qualcosa di diverso, come una nuova marca che ritieni migliore, o altro, le persone potrebbero provare prodotti diversi da te. È più facile ricordare solo un sito e aggiungerlo ai preferiti, piuttosto che 10 siti diversi per 10 prodotti diversi, quindi ti assicuri che i clienti tornino sempre da te prima di cercare altrove. Finché lo fanno, la vendita sarà a tuo vantaggio.

Qualità

Questo è importante perché, anche se Internet offre molta anonimia, l’acquisto è ancora regolato da valori vecchio stile, come la qualità del prodotto. Metti in gioco la tua reputazione affermando che un prodotto è di buona qualità, quindi assicurati che il prodotto sia davvero buono come viene descritto, o offri una recensione onesta. In entrambi i casi, dovrai provare il prodotto per instillare fiducia nei consumatori sul tuo sito. Non è necessario vendere solo prodotti di alta qualità. L’alta qualità di solito comporta un prezzo elevato, ma molte persone sono soddisfatte di prodotti di qualità abbastanza elevata ma a prezzi più bassi.

Non dire però che qualcosa è davvero buono quando non lo è. Ad esempio, se stai vendendo fotocamere, ci sono diverse fotocamere a basso costo che sono abbastanza buone e che probabilmente costituiranno la maggior parte delle tue vendite. Non puoi permetterti di non venderle, poiché quelle ad alto prezzo vengono vendute meno spesso. Tuttavia, devi assicurarti che l’acquirente ottenga un buon valore, quindi evita di gonfiare le specifiche e di dare pareri come “è davvero fantastico” quando non lo è. Dire onestamente che qualcosa è adatto solo a un certo uso e che se si desidera una maggiore funzionalità si dovrebbe optare per un altro modello, viene apprezzato più di affermare che è il miglior prodotto che si può acquistare.

Molti siti offrono recensioni dei clienti come strategia di marketing, pensando che un cliente che trova una recensione di un altro cliente sarà più incline a crederci. Purtroppo, non tutti i clienti lasciano una recensione, il che significa che molti di questi siti ricorrono a recensioni pubblicate con nomi diversi solo per migliorare l’immagine del loro sito. Ciò significa anche che ci saranno recensioni che non sono del tutto accurate, il che significa che tu stesso stai abbassando il valore del tuo sito. Un modo molto più semplice ed efficace è semplicemente fornire una recensione onesta e, purché tu abbia dedicato il tempo necessario a recensire correttamente il prodotto, scoprirai che le persone rispetteranno le tue opinioni. Ciò potrebbe richiedere più tempo, ma alla lunga è più semplice.

Popolarità

Prima di tutto, verifica la popolarità del prodotto. Il marketing di affiliazione non è semplicemente creare un sito e diventare un affiliato. È necessario fare molte ricerche e il fatto che un prodotto sia molto cercato non significa che sia una buona nicchia in cui inserirsi. Ad esempio, ci sono molte persone che cercano qualsiasi cosa riguardante i “Labrador”. Tuttavia, questo non ti sarà utile perché la maggior parte di queste persone cerca informazioni. Pochi comprano cuccioli di cane online e, anche se hai l’opzione di commercializzare vari prodotti per cani, non è una nicchia molto redditizia. Anche le persone che amano molto i loro cani di solito acquistano ciò di cui hanno bisogno al supermercato e, a meno che tu non possa offrire un’offerta davvero vantaggiosa, non compreranno da te.

Questo è solo un esempio di qualcosa di molto popolare, ma che non ti fa guadagnare nulla in termini di denaro. Naturalmente, se questa è una nicchia in cui desideri davvero essere presente, potresti fare ulteriori analisi per capire perché le persone non comprano e quindi creare un sito che tenga conto di tutti questi problemi. Ciò richiede tempo e denaro, oltre a non garantire il successo.

Un particolare curioso che potrebbe aiutarvi a crescere

Lo sapevate che, nel contesto del marketing di affiliazione, il concetto di link building service può essere paragonato a un fondamentale strumento di costruzione. Assimilabile alla creazione di una solida struttura per una casa, il servizio di link building agisce come una base solida su cui costruire la tua strategia di marketing.

Proprio come i mattoni e il cemento forniscono stabilità e solidità ad una struttura, il link building service lavora per creare connessioni affidabili tra il tuo sito web e altre risorse online rilevanti. In tal modo, contribuisce a rafforzare la visibilità del tuo brand e ad aumentare il traffico verso il tuo sito, creando un solido fondamento per il tuo successo nel marketing di affiliazione.

Bonus in conclusione: la nostra lista dei 5 consigli top per il tuo successo

Di sotto elenchiamo 5 cose da tenere a mente in assoluto quando si è coinvolti nella promozione dei prodotti affiliati.

Scelta dei prodotti: scegli prodotti affiliati di alta qualità e rilevanti per il tuo pubblico di riferimento. Assicurati che siano prodotti che conosci bene e che siano coerenti con i valori e l’interesse del tuo pubblico. Promuovere prodotti che ritieni validi e che possano effettivamente apportare un valore al pubblico aumenta le probabilità di successo delle tue promozioni. Conoscere il tuo pubblico: Capire il tuo pubblico di riferimento è fondamentale. Effettua ricerche approfondite sulle preferenze, i bisogni e i comportamenti del tuo pubblico. Questo ti aiuterà a creare contenuti mirati e promozioni che risuonano con il tuo pubblico, aumentando così le possibilità di conversione. Creare contenuti di qualità: Fornisci valore attraverso i tuoi contenuti. Crea recensioni oneste, tutorial, guide o articoli informativi che affrontino i bisogni e i problemi del tuo pubblico. Mostra i vantaggi e gli utilizzi dei prodotti affiliati in modo autentico e convincente. Concentrati sulla qualità dei tuoi contenuti per costruire fiducia e credibilità con il tuo pubblico. Trasparenza e onestà: Sii trasparente riguardo al tuo ruolo di affiliato. Rivelare apertamente che stai promuovendo prodotti affiliati e che potresti ricevere una commissione dalle vendite è essenziale per mantenere la fiducia del tuo pubblico. L’onestà nella tua promozione costruisce una relazione di fiducia con il tuo pubblico e ti aiuta a stabilire una reputazione autentica. Monitoraggio delle prestazioni: Segui attentamente le prestazioni delle tue promozioni. Monitora le metriche chiave come il tasso di conversione, le vendite generate, il traffico del sito web e l’interazione sui social media. Questo ti fornirà dati preziosi per valutare l’efficacia delle tue strategie di promozione e apportare eventuali miglioramenti o aggiustamenti necessari.

Tenere a mente queste cinque considerazioni ti aiuterà a massimizzare il tuo successo nella promozione dei prodotti affiliati e a creare una relazione di valore con il tuo pubblico. Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.