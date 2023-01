Cosa si può fare con lo smartwatch? Le funzioni principali

Lo smartwatch è un vero e proprio dispositivo hi-tech da indossare comodamente al polso, progettato e realizzato con la tecnologia usata per creare gli smartphone

Nel corso degli ultimi anni la tecnologia ha compiuto enormi passi da gigante al punto che è entrata prepotentemente nelle nostre vite e, se ci pensiamo, non possiamo più davvero farne a meno: un esempio? L’evoluzione del cellulare che da mero dispositivo adibito solamente alle telefonate ora è diventato un oggetto imprescindibile per ognuno di noi.

Anche la domotica, ossia l’installazione di dispositivi connessi ad internet nelle nostre case, che permette di monitorare e gestire da remoto il funzionamento di elettrodomestici come la lavatrice e la lavastoviglie o la gestione del riscaldamento e dell’illuminazione, ha reso le nostre abitazioni sempre più intelligenti e smart.

Ma lo sapevate che anche gli orologi sono diventati domotici? Oggi, infatti, si assiste sempre di più ad un vero e proprio boom di acquisti di smartwatch. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Che cos’è uno smartwatch?

Tradotto letteralmente il termine smartwatch significa “orologio intelligente”, ossia un orologio che svolge la classica funzione di fornire indicazioni sull’ora esatta, ma che presenta anche tantissime altre funzionalità che lo rendono molto simile ad uno smartphone.

Facendo un leggero passo indietro, scopriamo che lo smartwatch era già stato progettato intorno agli anni Novanta ma con un hardware molto limitato e piuttosto vetusto. Con il progredire della tecnologia, lo smartwatch è diventato un dispositivo super tecnologico, un accessorio must-have. Clicca qui per saperne di più sul miglior smartwatch adatto alle tue esigenze.

Quali funzioni può svolgere lo smartwatch?

Lo smartwatch è un vero e proprio dispositivo hi-tech da indossare comodamente al polso, progettato e realizzato con la tecnologia usata per creare gli smartphone, ma ovviamente trattandosi di un orologio, miniaturizzata e ricca di utili funzionalità, tutte da scoprire. Vediamo quali sono.

– Gestione delle notifiche: ogni smartwatch attualmente in commercio è provvisto della connettività Bluetooth, utilissima per sincronizzarsi perfettamente con il cellulare e, per merito della rete wireless si possono vedere direttamente sul display dello smartwatch le eventuali notifiche dei messaggi di WhatsApp, gli sms ma non solo. Si può rispondere direttamente con appositi messaggi predefiniti, leggere le email e addirittura effettuare le telefonate semplicemente utilizzando un orologio.

– Con lo smartwatch è possibile anche ascoltare la musica: sì avete capito bene, potete ascoltare le vostre canzoni preferite o la vostra playlist semplicemente collegando le cuffie Bluetooth allo smartwatch (essendo quest’ultimo dotato di un’apposita memoria incorporata). Potete anche sincronizzare lo smartwatch con piattaforme in streaming come Amazon Music o Spotify. Insomma potrete ascoltare la musica come, quando e dove volete, senza aver per forza con voi il cellulare.

– Pagare: con lo smartwatch potrete anche effettuare veri e propri pagamenti grazie alla tecnologia NFC (acronimo per Near Field Communication) perfettamente integrata con un chip situato all’interno dell’orologio. Questa tecnologia permette di pagare contactless in tutti i circuiti abilitati, come se fosse una normale carta di credito solo che la indossate al polso, senza dover portare con voi il portafoglio. Intelligente, vero?

– Controllare il vostro stato di salute: con i moderni smartwatch attualmente in commercio, potrete attivare anche le varie funzioni health come, ad esempio, controllare la propria frequenza cardiaca, il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (funzione molto utile se la persona soffre di asma o di altre patologie respiratorie non gravi), contare quanti passi avete compiuto nel corso della giornata, monitorare anche la qualità del vostro sonno calcolando esattamente quante ore si dormono e quanti risvegli si hanno durante la notte, calcolare quante calorie avete bruciato e via dicendo.

– Organizzare i vostri allenamenti settimanali: come accennato pocanzi, con lo smartwatch è possibile anche valutare l’attività fisica svolta, programmare i vostri allenamenti anche grazie al controllo del battito cardiaco che fornisce informazioni molto utili per calibrare al meglio l’intensità dei vostri allenamenti che saranno, così, super personalizzati.

In conclusione, quindi, lo smartwatch è un dispositivo high tech di ultimissima generazione che rappresenta un accessorio sempre più di tendenza fra i giovani (ma non solo!) in quanto, grazie alle diverse funzioni che può svolgere, consente di avere una vita davvero più smart e agevole.