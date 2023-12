Cosa rende Bitcoin così speciale?

Facciamo un po’ di informazione finanziaria sulle criptovalute: che cos’è Bitcoin e che cosa la rende la moneta prominente nel mercato?

Potresti aver sentito parlare delle persone di Bitcoin e del suo potenziale per trasformare il panorama finanziario globale. Ti ha lasciato a chiederti cosa rende così importante questa criptovaluta? Questo post del blog spiega Bitcoin e perché potresti considerare l’uso, il trading o l’investimento in questo asset crittografico. Dai un’occhiata a questo sito web https://immediate-evex.it/ se sei seriamente intenzionato a imparare come investire e anche quello da aziende educative di alto livello.

Cos’è Bitcoin?

Il Bitcoin è la criptovaluta principale e più prominente. Utilizzando la tecnologia blockchain, degli esperti hanno affermato che potrebbe potenzialmente rivoluzionare il modo in cui usiamo, scambiamo e pensiamo al denaro. Altri lo utilizzano per conservare il valore poiché è una valuta deflazionistica. Il Bitcoin esiste in forma elettronica e nessun hacker è riuscito a violare la sua rete. La sua tecnologia sottostante crea un registro digitale pubblico con registrazioni di tutte le transazioni. Gli utenti possono accedere a questo registro, ma non possono modificarne i dettagli. Pertanto, questa tecnologia migliora la trasparenza, l’accuratezza e la sicurezza delle transazioni Bitcoin.

Perché Bitcoin è speciale?

Bitcoin è stata la prima criptovaluta di successo basata sulla blockchain. Sebbene sviluppatori e programmatori avessero cercato di creare valute digitali prima di Bitcoin, non erano ancora riusciti a eccellere. Pertanto, Bitcoin è unico in quanto è stata la prima criptovaluta. Utilizzando la crittografia e il meccanismo di proof-of-work, Bitcoin risolve il problema della doppia spesa.

Il sistema finanziario attuale consente alle persone di spendere lo stesso denaro due volte. Ad esempio, una persona con due banconote da $100 può spenderne una in un negozio specifico e l’altra in un luogo diverso. Tuttavia, Bitcoin impedisce ciò utilizzando un sistema di blockchain, e gli utenti possono spendere ciascun token o moneta una sola volta. In questo modo, Bitcoin risolve il problema della doppia spesa ed elimina le frodi. Ecco altre ragioni per cui Bitcoin è unico.

Decentralizzazione

La decentralizzazione di Bitcoin significa che non ha un’autorità centrale di controllo. Inoltre, lo rende disponibile a livello globale senza dover fare affidamento su intermediari come le banche. Questa criptovaluta ti permette di effettuare transazioni dirette con altri utenti sulla rete. Inoltre, la sua natura globale e l’assenza di regolamentazioni permettono agli utenti di godere di maggiore libertà, poiché possono utilizzarla per transazioni transfrontaliere in qualsiasi momento. Pertanto, la decentralizzazione rende Bitcoin disponibile anche alle persone in paesi con istituzioni finanziarie convenzionali proibitivamente costose o disfunzionali.

Meccanismo di Proof-of-Work

Bitcoin ha dei minatori che validano le transazioni sulla rete per guadagnare nuove monete digitali. Questi minatori o nodi sono presenti ovunque nel mondo e non dipendono da un’autorità centrale come il governo o la banca per svolgere il loro lavoro. Un nodo di rete è un computer che si connette alla rete Bitcoin, consentendo a qualcuno di estrarre Bitcoin. L’estrazione di Bitcoin o la verifica delle transazioni aiuta la rete Bitcoin a mantenere la sua integrità. Questo meccanismo aggiorna il registro pubblico di Bitcoin con le transazioni appena validate, e nessuno può modificarlo dopo l’aggiunta al database.

Offerta limitata

Secondo il suo protocollo, i minatori genereranno solo 21 milioni di Bitcoin. Questo limite crea scarsità, facendo aumentare il valore di Bitcoin man mano che la domanda aumenta. Inoltre, il premio che i minatori ricevono si riduce della metà ad ogni evento di halving. Di conseguenza, la domanda aumenta mentre l’offerta diminuisce, causando una scarsità artificiale. Questo protocollo ha spinto alcune persone a paragonare Bitcoin a metalli preziosi come diamanti e oro, la cui disponibilità è limitata.

Transazioni veloci ed economiche

Bitcoin dipende da minatori in tutto il mondo per verificare le transazioni. Non c’è una singola entità che convalida le transazioni. Pertanto, gli utenti godono di una rapida liquidazione delle transazioni. Inoltre, l’eliminazione degli intermediari come le banche riduce il costo delle transazioni con Bitcoin. Di conseguenza, Bitcoin è diventato una preferenza per le imprese e le persone che effettuano transazioni sensibili al tempo che richiedono pagamenti istantanei.

Parola finale

Bitcoin è la criptovaluta più conosciuta e rinomata. Sebbene non sia l’unica criptovaluta, ha la maggiore capitalizzazione di mercato. Inoltre, molti commercianti accettano questa criptovaluta localmente e online. La sua offerta limitata, il suo meccanismo operativo e il suo vantaggio competitivo lo rendono unico. Quindi, se stai pensando di investire in criptovalute, prendi in considerazione Bitcoin.

