Cosa possono insegnarti i casinò online sull’UX

Andiamo alla scoperta dell’importanza dell’UX, il concetto di esperienza utente, nelle scommesse online e il suo impatto sul guadagno.

Se hai mai visitato o effettivamente giocato in un casinò online, probabilmente avrai notato una cosa, ossia che i gestori sembrano eccessivamente concentrati nell’attirare nuovi clienti affinché si possano registrare e depositare fondi. Inoltre lo fanno in diversi modi, ma il più popolare è quello di offrire ai nuovi giocatori la possibilità di approfittare di enormi promozioni che li vedono consegnati una mazzetta di bonus in contanti e spesso anche un aiuto di giri gratuiti. Questa strategia rientra nel concetto di esperienza utente che si identifica con l’acronimo di UX. In riferimento a quanto sin qui premesso, vediamo nel dettaglio cosa possono insegnarti i casinò online in termini di UX (esperienza utente).

Il concetto di esperienza utente sui siti di gioco online

Il design dell’esperienza utente non è così sviluppato nel settore dei giochi online rispetto ad altri e, di conseguenza, molti siti non sono ben costruiti e risultano quindi estremamente difficili da navigare.

Per fare un esempio non sembrano esserci convenzioni su dove si trovano i pulsanti per i menu, il logout e per le home page così come la funzionalità e i tempi di caricamento delle pagine sono spesso compromessi e decisamente lenti.

Nonostante ciò, l’esperienza utente non è in cima all’elenco delle priorità dei gestori dei siti e l’attenzione sembra essere più focalizzata sul processo delle transazioni monetarie.

Tuttavia, il mercato sta diventando sempre più competitivo e la mancanza di considerazione per l’esperienza dell’utente potrebbe fare la differenza tra successo e fallimento, quindi i siti di gioco specie quelli stranieri a cui gli italiani si rivolgono e che si possono trovare su casinònonaams.net ne sono ormai consapevoli e cercano quindi di correre ai ripari puntando proprio su un UX efficace e convincente per attirare potenziali nuovi clienti.

Questi siti potrebbero inoltre anche essere più proattivi nell’assistere e trattenere gli utenti fornendo loro ad esempio elenchi di giochi che hanno giocato e altri simili a cui potrebbero voler giocare.

Alcuni siti già lo fanno, ma non tutti. Premesso ciò, va altresì aggiunto che i proprietari dei siti possono anche assicurarsi che i pulsanti importanti per la navigazione siano grandi e chiaramente contrassegnati in modo che gli utenti possano trovarli facilmente e prontamente e sapere dove stanno andando e, come arrivare dove desiderano rapidamente.

L’importanza dell’UX nelle scommesse online

Le società di scommesse sportive che operano con siti propri o in casinò online e quindi con una vasta gamma di giochi di slot e similari, sono spesso attività consolidate e possono essere più lente nell’innovare e nell’adattarsi, il che potrebbe aiutare a spiegare lo scarso livello di progettazione dell’esperienza utente sui loro siti.

Quelli ben progettati in genere hanno prestazioni migliori e apparentemente l’84% degli utenti afferma che passerebbe per un’esperienza migliore, il che è un avvertimento per i gestori che ad oggi sono meno performanti sul mercato.

Premesso ciò, va aggiunto che un primo esempio di strategia da attuare per rendere l’UX attraente per i giocatori, è quello di declutterare la home o la landing page; infatti, con l’obiettivo di reclutare nuovi giocatori, quest’area è stata inondata di promozioni, bonus e mostra i giochi disponibili per giocare sul sito.

Del resto questo è ciò che vogliono i giocatori, ossia semplicità e possibilità di navigare dalla pagina di destinazione ai giochi a cui vogliono giocare con il minimo sforzo e questo oggi sembra finalmente compreso da molti operatori del settore giochi e scommesse.

Come si stanno adeguando al concetto di UX i siti di giochi online?

Un operatore di giochi online che cerca di accontentare vecchi e nuovi clienti, sta cominciando a capire che ascoltare il loro feedback è diventato vitale per migliorare la UX.

Interagendo con essi e tra l’altro in grado di scoprire cosa gli piace e cosa invece non gli garba in termini di design, layout e navigazione. Le risposte ottenute gli consentiranno di conseguenza di apportare modifiche al suo sito in modo che garantiscano una migliore esperienza utente.

A questo punto è altresì importante aggiungere che quanto sopra si applica maggiormente ai siti Web di casinò online gestiti da un desktop, ma sta diventando molto popolare anche sulle app di casinò mobili che sono in costante aumento e stanno rapidamente diventando il modo preferito per godersi i giochi online.

In questo caso, il concetto di UX è ancora più valido; infatti, se le persone stanno giocando in movimento, per così dire, probabilmente avranno meno tempo da dedicare alla navigazione nei menu per trovare ciò che stanno cercando, ed è qui che la semplicità e una pagina di destinazione senza ingombri diventa a dir poco fondamentale.

Da ciò si evince che l’UX in generale, consentirebbe a un giocatore di accedere al gioco o al servizio che desidera in pochi secondi e ridurrebbe la necessità di navigare noiosamente tra i menu del sito che lo propone.