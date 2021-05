Cosa offre l’e-shop Lenovo e come risparmiare sugli acquisti

Chiunque desideri acquistare tablet, notebook e altri prodotti simili, ha nell’e-shop Lenovo un importante punto di riferimento per lo shopping tecnologico

Chi è costretto a spostarsi frequentemente per motivi di lavoro, trovandosi spesso ad approfittare anche del tempo trascorso a bordo di un treno o di un autobus, ha nei tablet (in alternativa nei notebook) uno strumento indispensabile. E sempre più persone necessitano di smartphone di ultima generazione per poter svolgere appieno le proprie attività quotidiane. Chiunque desideri acquistare questi e altri prodotti simili ha nell’e-shop Lenovo un importante punto di riferimento per lo shopping tecnologico.

L’azienda, nata a Pechino, è uno dei leader mondiali in tale ambito, e fa parte della lista dei fornitori più noti di “Supercomputer”. Il suo catalogo include PC, cellulari, ultrabook, tablet, prodotti (e accessori) destinanti ai gamer ma anche workstations e software. Recentemente, la gamma è stata aggiornata con l’inserimento di articoli su misura dedicati alla didattica a distanza. Ad aver favorito il successo di Lenovo è stata sicuramente la scelta della realtà cinese di concedere numerose promozioni alla clientela. Ma quali sono le offerte più convenienti, e come approfittarne al meglio per rendere ancora più convenienti gli acquisti?

Le principali promozioni e le offerte a tempo limitato

Scorrendo verso il basso la home page del sito ufficiale Lenovo un utente giungerà al cospetto di una lista di voci su sfondo grigio. Selezionando “Assistenza clienti” si aprirà una tendina. Cliccando successivamente su “Domande frequenti”, verranno mostrate, tra le altre, voci dedicate a “Offerte su portatili”, “Offerte su desktop” e “Offerte su tablet”. Ma il sito propone direttamente nella pagina iniziale promozioni su portatili gaming. Un altro modo per risparmiare consiste nell’approfittare delle molteplici offerte a tempo limitato, applicate su una vasta serie di articoli. E a Natale, o in specifici momenti dell’anno (come in occasione della tanto attesa Black Week), è possibile cogliere al volo promozioni estremamente convenienti relative a diverse tipologie di articoli.

Codici sconto Lenovo

Il termine codice sconto, coupon o codice promozionale fa riferimento a un’offerta, caratterizzata da una sequenza alfanumerica, che condivide con i classici coupon cartacei le modalità di funzionamento. Tale sequenza, applicata ai prodotti inseriti nel carrello, permetterà di ridurre il prezzo complessivo degli ordini. Sono due le tipologie di sconti disponibili: fissi o percentuali. Ovviamente, nel secondo caso, maggiore sarà l’importo di un ordine, più elevata sarà la cifra risparmiata. Ma i codici sconto Lenovo, in luogo degli sconti veri e propri, possono prevedere altri vantaggi, spese di spedizione gratuita e articoli omaggio in primis.

Individuata una piattaforma che offra coupon Lenovo, la procedura di riscatto avrà inizio copiando la relativa sequenza alfanumerica e seguendo il link che condurrà l’utente in modo automatico all’e-shop Lenovo. Da lì si potrà procedere all’inserimento degli articoli nel carrello virtuale. Conclusi gli acquisti, la fase successiva vedrà l’utente raggiungere la pagina riepilogativa (questo cliccando sul link del “Carrello” posto in alto a destra, contenente informazioni relative al totale da pagare). Da lì cliccare in corrispondenza della scritta “Inserisci il tuo codice coupon” e su “Immetti il codice”. Una volta riportata la sequenza alfanumerica occorrerà cliccare sul pulsante “Applica” per attivare la promozione. Il risultato? L’importo complessivo verrà ridotto come sperato.

Rientro a scuola: promozioni per gli studenti

Lenovo si dimostra sempre attenta alle esigenze delle nuove generazioni. Già detto dell’inserimento in catalogo di articoli dedicati alla didattica a distanza, l’azienda cinese è solita offrire a chi frequenta scuola e università, in prossimità dell’avvio del nuovo anno scolastico, promozioni riservate agli studenti. Chi lo desidera può sfruttare l’occasione per portare a casa notebook, tablet “2 in 1”, Pc desktop e smartphone a un prezzo vantaggioso.

Spedizione gratuita e servizio newsletter

Al fine di rendere ancora più convenienti gli acquisti dal sito ufficiale, Lenovo ha pensato bene di garantire la spedizione gratuita di tutti gli ordini di importo superiore ai 300 euro. E considerando come il catalogo dell’e-shop sia incentrato su articoli ad elevato contenuto tecnologico, la cifra da raggiungere per usufruire della consegna gratis non è affatto elevata. Ad ogni modo, qualsiasi sia l’importo dell’ordine, gli utenti eventualmente non soddisfatti di quanto acquistato hanno l’opportunità di effettuare il reso entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine, richiedendo il rimborso. Per quanto concerne la newsletter, iscrivendosi gratuitamente al servizio si avrà diritto a ricevere un coupon Lenovo dell’importo di 10 euro, da utilizzare sull’ordine successivo. E la newsletter darà modo di ricevere informazioni aggiornate in merito alle ultime promozioni, alle novità inserite in catalogo e ai codici sconto attivi in un determinato periodo.

Estensioni della garanzia

Perché può essere vantaggioso estendere la garanzia sugli articoli acquistati dal sito ufficiale Lenovo? Con qualche euro in più, questo e altri servizi aggiuntivi (come i servizi tecnici prioritari) permetteranno di godere dell’assistenza sui prodotti per un periodo massimo di 5 anni, evitando di spendere cifre importanti per eventuali riparazioni. Un piccolo investimento oggi per affrontare con maggiore serenità (e senza essere costretti a uscite monetarie ben più elevate in futuro) possibili interventi.