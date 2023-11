Cosa fa un’agenzia di marketing e perché è utile alle aziende?

In questo articolo vogliamo farvi scoprire come funzionano le agenzie di marketing: cosa fanno e perché sono così utili per le aziende?

Le tipologie di lavoro così come la comunicazione aziendale negli anni sono cambiate evolvendosi in fatto di strategie, metodi e mezzi grazie anche ai vari sviluppi tecnologici che non si arrestano mai.

In questo contesto ricco di elementi, ci sono realtà che svolgono un ruolo prezioso per le aziende e i loro obiettivi, tra queste ci sono sicuramente le agenzie di marketing, realtà sempre più attive online e offline.

La comunicazione oggi è alla base di qualsiasi progetto che voglia raggiungere importanti obiettivi, motivo per cui è necessario affidarsi a esperti del settore che sappiano sfruttare al meglio le potenzialità del cliente.

Un’agenzia di marketing ha il preciso ruolo di promuovere l’immagine, il business, i servizi e prodotti di un’azienda. Si occupa di pubblicità sì, ma non nel modo in cui molti ancora pensano. Oggi la pubblicità si è evoluta, abbracciando molti settori e molte strategie fino a qualche tempo fa neanche immaginabili.

La pubblicità e, soprattutto, il modo di farla sono profondamente cambiati grazie anche allo sviluppo delle strategie sul web, ma anche alla tecnologia nel suo senso più ampio che propone sempre nuovi orizzonti ed elementi.

Vediamo cosa fa nella realtà di ogni giorno un’agenzia di marketing e perché è utile alle aziende che vi si affidano.

I servizi di un’agenzia di marketing

Il marketing ha sempre avuto un ruolo di primaria importanza anche quando le strategie online non erano così potenti. Oggi, nell’era del digitale in cui tutto o quasi è gestito da pc o smartphone, il marketing è diventato ancora più prezioso per implementare il proprio business.

Un’agenzia di comunicazione è protagonista in questo contesto tecnologico grazie a quelli che sono i servizi che offre ai clienti, ma sappiamo quali sono davvero?

Ecco cosa fa nel dettaglio:

Analizza il mercato . Quello di riferimento del cliente che ha consultato tramite un primo percorso di audit, quindi di ascolto. Solo così è possibile costruire una perfetta strategia di comunicazione.

. Quello di riferimento del cliente che ha consultato tramite un primo percorso di audit, quindi di ascolto. Solo così è possibile costruire una perfetta strategia di comunicazione. Individua il target . In base a questo si rivolge a quello giusto per il cliente.

. In base a questo si rivolge a quello giusto per il cliente. Evidenzia i punti di forza . Dei servizi e/o prodotti che propone l’azienda.

. Dei servizi e/o prodotti che propone l’azienda. Costruisce e rafforza la brand identity (e la brand position).

(e la brand position). Realizza strategie di marketing . Devono essere efficaci e realizzate su misura per il cliente.

. Devono essere efficaci e realizzate su misura per il cliente. Progetta piani di comunicazione. Lo fa integrando i due tipi di comunicazione, cioè quello online con i social, i siti web, i blog e quello offline con le tradizionali forme di pubblicità (inserzioni e articoli su testate giornalistiche cartacee, volantini, cartelloni pubblicitari e altre.

In base a questi servizi è semplice capire come un’agenzia di marketing possa essere d’aiuto alle aziende che vi si rivolgono. Precisamente, attraverso i suoi numerosi servizi, permette ai clienti di raggiungere gli obiettivi che possono essere svariati, dal farsi conoscere il più possibile alla vendita dei suoi prodotti o servizi.

Le esigenze di ognuno sono numerose e diverse.

Le figure che lavorano in un’agenzia di marketing

Svolgendo molteplici servizi, è chiaro che anche le figure professionali che lavorano in un’agenzia di marketing siano molte e diverse in fatto di competenze e abilità.

La regola principale è iniziare a mettere in pratica le strategie progettate avendo ascoltato con attenzione il cliente; il primo incontro risulta, infatti, fondamentale per raggiungere gli obiettivi. In base a questo ognuno di loro inizia il proprio lavoro.

Vediamo di seguito quali sono le figure che lavorano in questa azienda e cosa fanno:

Account manager . Si tratta del professionista che lavora più a contatto con il cliente. Si occupa, inoltre, di gestire i contatti tra il cliente e il team.

. Si tratta del professionista che lavora più a contatto con il cliente. Si occupa, inoltre, di gestire i contatti tra il cliente e il team. Project manager . Si occupa di gestire il progetto scegliendo all’interno dell’azienda le figure professionali più adatte, garantendo così le varie consegne.

. Si occupa di gestire il progetto scegliendo all’interno dell’azienda le figure professionali più adatte, garantendo così le varie consegne. Digital strategist . Raccoglie le richieste del cliente e studia il mercato in modo da poter realizzare un piano d’azione che metterà in pratica il resto del team.

. Raccoglie le richieste del cliente e studia il mercato in modo da poter realizzare un piano d’azione che metterà in pratica il resto del team. Web developer . Ha il compito di portare online quello che i colleghi hanno ideato. Deve avere specifiche conoscenze relative al CMS (software con cui si sviluppa un sito web) perché deve realizzare la piattaforma e renderla più veloce possibile.

. Ha il compito di portare online quello che i colleghi hanno ideato. Deve avere specifiche conoscenze relative al CMS (software con cui si sviluppa un sito web) perché deve realizzare la piattaforma e renderla più veloce possibile. Web designer . Usa la creatività per realizzare la veste grafica dei siti web utilizzando colori e forme di design giuste per il cliente e il canale.

. Usa la creatività per realizzare la veste grafica dei siti web utilizzando colori e forme di design giuste per il cliente e il canale. Copywriter . Ha il compito di scrivere i contenuti. Deve saper trasformare in parole il desiderio del cliente, quello che vorrebbe e come lo vorrebbe.

. Ha il compito di scrivere i contenuti. Deve saper trasformare in parole il desiderio del cliente, quello che vorrebbe e come lo vorrebbe. SEO specialist . Identifica tutti gli step da attuare per migliorare un posizionamento di un sito su Google.

. Identifica tutti gli step da attuare per migliorare un posizionamento di un sito su Google. Social Media Manager. Si occupa della gestione dei vari social del cliente, quindi Facebook, Instagram, TikTok e non solo. Decide insieme al cliente quando pubblicare e cosa.

Come abbiamo potuto vedere, i professionisti all’interno di un’agenzia di marketing sono numerosi, per questo è necessario che tra loro ci sia forte sinergia perché in tutti i progetti il lavoro di uno va di pari passo con quello dell’altro.

Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!