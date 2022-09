Cosa distingue Google Cloud dai concorrenti?

Ovunque ci giriamo, sentiamo parlare di cloud computing. E i dati lo dimostrano: circa il 96% delle aziende degli anni Venti del nuovo secolo utilizza qualche servizio in cloud

E non si fatica a capire il perché: anche se ci sono interruzioni di servizio internet o altri problemi, il cloud è sempre lì, ridondante (nel senso buono del termine, ovvero con dati protetti e incancellabili dall’eventuale hacker) e sempre disponibile.

E i “big players” del settore sono tre: Google, Amazon e Microsoft. Ma perché sceglierne uno piuttosto che gli altri? E nello specifico, perché Google? Ci sono quattro buoni motivi per scegliere la soluzione cloud di Google rispetto a quella offerta dei suoi concorrenti: vediamoli insieme.

1 – Trasparenza completa dei prezzi

Quando si tratta di semplicità e traspaenza nei prezzi, la soluzione Google sbaraglia gli avversari. Mentre Microsoft e Amazon hanno una serie di opzioni piuttosto confuse, Google invece è semplice: l’utente paga su base mensile in base all’utilizzo dei sistemi, con un minimo di 10 minuti di intervallo di utilizzo, e prezzi arrotondati al minuto più vicino.

2 – Piattaforma cloud ottimizzata per l’analisi dei dati

Ogni fornitore di servizi cloud ha una sua specializzazione, che è ben radicata nella propria personalità aziendale. Amazon ha un’infrastruttura eccellente, Microsoft un sistema operativo fantastico, e Google una serie di strumenti eccezionali per effettuare analisi di big data. E tutti quanti sanno quanto questo elemento stia diventando preponderante per essere leader nel mercato.

3 – Google è più veloce dei suoi concorrenti

Un’altra caratteristica che gli deriva dal suo retaggio è la velocità di elaborazione. Chi gestisce un motore di ricerca sa perfettamente quanto la velocità sia importante nell’IT moderna, e ha tarato le sue macchine su questo obiettivo. E ha costruito una serie di infrastrutture che permettono ai server Google un trasferimento di dati a velocità stellari – e in prospettiva, con l’effetto che i suoi clienti ottengono più elaborazioni nella stessa quantità di tempo.

4 – Migrazioni tra macchine virtuali in tempo reale

In termini pratici, Google offre servizi che i suoi concorrenti non riescono a dare. E la migrazione in tempon reale è uno di questi. In sostanza, Google permette di “copiare e incollare” le macchine virtuali tra le macchine host, e questo consente di proseguire il lavoro senza interruzioni, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Questo significa che le macchine continuano a funzionare anche durante un aggiornamento software, compresi i programmi di sicurezza, e quindi non c’è nessuna perdita di prestazioni.

In sintesi

Ogni azienda è un pianeta a sé stante, e quindi, deve condurre un’analisi specifica sulle proprie esigenze, incrociandole con le offerte dei tre big player del settore. E proprio perché sono così diverse, è possibile che, alla prova dei fatti (tutti e tre i fornitori hanno dei pratici programmi di simulazione, che permettono all’azienda cliente di effettuare una previsione dell’impegno di spesa) la scelta, da un punto di vista economico, sia evidente.

Tuttavia, è utile ricordarsi che il costo finale non è l’unica variabile da considerare nella gestione di un’infrastruttura complessa come un sistema IT in cloud, ed è quindi utile, prima di selezionare un fornitore specifico, analizzare in modo oculato quello che i numeri vogliono dire.