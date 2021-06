Cosa devi sapere su Ripple e sul suo futuro come sistema di valuta

Ripple è un protocollo nativo di Internet di nuova concezione per i pagamenti globali. È stato progettato da istituzioni finanziarie, per consentire trasferimenti globali veloci e convenienti, utilizzando la propria valuta XRP (Ripple)

Originariamente sviluppato come sostituto dell’ormai ordinario scambio monetario internazionale, come PayPal, SWIFT e altri sistemi simili, è stato progettato per risolvere i problemi di tempo e spesa che derivano dai sistemi di transazione locali più tradizionali, come Paypal.

Con i suoi numerosi vantaggi rispetto ai sistemi di pagamento esistenti, questo sistema di pagamento virtuale è diventato oggetto di discussione nel mondo della tecnologia.

Una panoramica di Ripple

Discutiamo di come Ripple può essere un buon investimento per la tua azienda. A differenza delle valute tradizionali, come il dollaro o la sterlina britannica, la valuta utilizzata nelle operazioni di Ripple non è supportata da una banca centrale. Invece, sono derivati ​​dal proprio saldo del conto individuale.

In un certo senso, il valore del tuo conto rappresenta il valore di ogni transazione che hai effettuato in passato. Pertanto, investire in Ripple come forma di trasferimento di denaro online è simile all’investimento in azioni, poiché il prezzo dei token oscillerà in base al valore del tuo account.

Questa tecnologia è ideale per aziende o individui che desiderano ridurre al minimo i rischi o assumere il controllo delle proprie finanze. Poiché non è controllata da alcuna singola entità o banca, questa valuta virtuale gode di un grado di privacy più elevato rispetto alla maggior parte dei sistemi di trasferimento di denaro convenzionali.

Inoltre, poiché le transazioni non sono assistite da beni reali, si riduce anche la possibilità di frode. Pertanto, il potenziale di profitto è alto.

Vale la pena di investire in Ripple?

Come può Ripple essere un buon investimento? Gli investitori che sono attratti dall'idea di utilizzare questo sistema per trasferire denaro possono farlo senza dover sostenere costi operativi elevati. Iniziando con una piccola capitalizzazione, puoi testare le acque prima di rischiare grandi somme di denaro su un progetto che potrebbe fallire o raggiungere un margine significativo.

Man mano che sempre più aziende e persone si rivolgono all’utilizzo dei sistemi crittografici, ci sarà una maggiore domanda di intermediari. Tuttavia, questo apre una domanda importante: come possono beneficiarne gli istituti finanziari e altre grandi entità?

Tradizionalmente, gli istituti finanziari sono stati centralizzati in un’unica posizione, con la necessità di più dipendenti e uffici per mantenere il proprio flusso di lavoro. Con Ripple, tuttavia, i team distribuiti possono godere degli stessi vantaggi come se si trovassero tutti nello stesso edificio. In altre parole, questa nuova forma di pagamento consentirà ai team distribuiti di mettere in comune lavoro e talenti, eliminando così la necessità per le aziende di esternalizzare tali funzioni.

Un altro vantaggio dell’utilizzo della tecnologia Ripple è l’aumento dell’affidabilità che fornisce. A differenza di altre valute, che sono quasi soggette a frodi e truffe, Ripple offre un grado di sicurezza molto più elevato.

Inoltre, poiché la maggior parte del lavoro viene svolto dietro le quinte, è possibile evitare la maggior parte dei problemi con le transazioni di Ripple. Questo è un problema particolarmente importante considerando il gran numero di crimini informatici che si verificano ogni giorno.

Ripple abbinato ad un’attività

Se stai pensando di incorporare un sistema crittografico nella tua attività, probabilmente ti starai chiedendo cosa esattamente Ripple può offrire alla tua attività.

Tutte le transazioni vengono effettuate utilizzando coppie di chiavi private, rendendo impossibile a chiunque non sia autorizzato dalla società madre di accedere alle informazioni. In altre parole, la tua azienda non diventerà mai più vulnerabile ad hacker o malware.

Tutto sommato, mentre Ripple è ancora nelle sue prime fasi di sviluppo, ha già catturato l’attenzione di molte persone che sono alla ricerca di nuovi modi per proteggere le proprie transazioni.

La parte migliore dell’utilizzo di crittosistemi come Ripple è che ti impedisce di dover dipendere da un’unica entità per tutte le tue esigenze di sicurezza. Poiché sono coinvolte più valute, incluse molte emergenti come Litecoin, Dash, Dogecoin e Monero, è sicuramente un buon investimento da fare.