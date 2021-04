Corso SEO: come farsi trovare dagli utenti

Un ottimo modo per raggiungere un buon numero di utenti è ottimizzare il proprio sito per i motori di ricerca. Scopriamo come

L’applicazione delle strategie e delle tecniche SEO sono un mezzo per permettere agli utenti di trovare il tuo sito in maniera molto semplice. Applicare le strategie permette al tuo sito di raggiungere le prime posizioni nel motore di ricerca e quindi aumentare il traffico in entrata verso il tuo sito.

Il tuo sito deve essere performante

Avere un bel sito, non vuol dire avere un sito efficace. Un sito efficace è quello che riesce a portarti un buon numero di nuovi clienti in maniera periodica e costante. Quando un utente entra un in sito, tutto ciò che vorrebbe è trovare le risposte alle proprio domande. Se qualcuno accede al tuo sito e non trova le risposte alle sue domande, tende in genere ad abbandonare la tua pagina in maniera molto veloce e soprattutto tende a non tornare e quello per te non è altro che un possibile cliente perso.

Ma questo non è sufficiente, perchè forse i tuoi contenuti sono ottimi ma tu non riesci proprio a trovare una corrispondenza tra le visite al tuo sito e il numero di clienti. Hai mai pensato che forse il tuo sito non è abbastanza veloce? Mi spiego meglio. Degli studi statistici affermano che un utente tende ad abbandonare un sito se le pagine non caricano nell’arco di 3 secondi. Sì, un sito che impiega anche solo 5 secondi o poco più per il suo caricamento è definito lento e in genere viene velocemente abbandonato.

Quindi cosa dovresti fare? Scegliere un layout non troppo pensante, ottimizzare le immagini, che devono essere comunque di buona qualità, ma con delle dimensioni che siano ottimali per un sito web. Ed infine non dimenticare di rendere il tuo sito mobile friendly, che possa cioè essere visto anche da uno smartphone o da un tablet. Ricorda che ad oggi la maggior parte degli accesso avviene proprio dai dispositivi mobile.

Per controllare la velocità del tuo sito, perchè non provi ad utilizzare un tool come PageSpeed Insights?

Corso SEO: ottimizzazione del sito

Altro modo per raggiungere un buon numero di utenti è ottimizzare il proprio sito per i motori di ricerca. Questo vuol dire portare avanti un lavoro minuzioso sulla propria piattaforma per renderla allettante sia per gli utenti che per Google.

Cosa dovrai fare? Innanzitutto scegliere le giuste parole chiave, le stesse che utilizzerebbero i tuoi utenti per riuscire a svolgere la propria ricerca. L’utente nel mare di contenuti che il web mette a disposizione, per non perdersi ha deciso di diventare molto selettivo e dare spago solo a quei siti che sono in grado di dare risposte alle sue domande, ma che hanno anche una buona forma, una grammatica eccellente e una forma che li renda semplice da utilizzare.

L’ottimizzazione SEO ti permetterà di scalare le posizioni Google e apparire tra i primi risultati e solo questo permetterà al tuo sito di aumentare le visite e di far crescere anche il numero dei tuoi clienti.

I social network

Non demonizziamo i social network, qualcuno credeva fossero un semplice fuoco di paglia, ma in realtà stanno prendendo molto spazio nella vita di ognuno di noi e il successo di un sito o di una piattaforma passa proprio anche da qui.

Non ne abbiamo parlato, ma al corso lo faranno, un modo per far conoscere le propria pagina web è applicare la tecnica del link building, ma questo non è sufficiente. In sostanza consiste nell’avere altri siti che al loro interno inseriscono il nostro link di riferimento. Se si hanno dei buoni contenuti, succede che questo avviene in maniera completamente naturale e questo piace tanto a Google, altre volte accade perchè si pagano altri siti per inserire il link e questo al motore di ricerca piace un po’ meno.

Quindi per ottenere dei rimandi perché non decidere di farsi un po’ di pubblicità sui social network? Ma ricorda che anche loro hanno delle regole e l’ottimizzazione deve avvenire nello stesso modo in cui avviene quella dei siti.