Conviene investire in Bitcoin – Il futuro del BTC

Se avete seguito con attenzione le notizie relative alle criptovalute, probabilmente saprete che dall’inizio dell’anno questi asset digitali sono finiti spesso nei titoli dei giornali

Il motivo è che il valore del Bitcoin è crollato da oltre 68.000 dollari nel novembre dello scorso anno a meno di 20.000 dollari in questo mese.

A causa del calo del valore della criptovaluta più popolare, vi starete chiedendo se sia saggio o meno investire in essa. Nell’articolo che segue, daremo un’occhiata a cos’è questa valuta, al motivo per cui il suo valore sta crollando e al motivo per cui potreste voler investire in essa nonostante tutte le notizie dicano il contrario. Diamo quindi un’occhiata più da vicino:

Bitcoin: spiegazione

Sebbene molti pensino che sia complesso capire il concetto di Bitcoin, non è così. In realtà, è semplice come spiegare il funzionamento dei bonifici bancari. Come già detto, il Bitcoin è un tipo di denaro digitale che può essere utilizzato come qualsiasi altra valuta tradizionale, ma ci sono alcune importanti differenze di cui bisogna essere consapevoli. Per cominciare, utilizza il cosiddetto piano di pagamento “peer-to-peer”, ma non ci sono banche che possano sottrarre una parte di ogni transazione effettuata.

Questo indica che non è regolato da nessuna banca, stato o governo, o istituzione finanziaria che è tradizionalmente incaricata di regolare il denaro reale. In secondo luogo, non esiste una versione materiale, ma esiste un limite massimo di 21 milioni di monete disponibili per il mining. In terzo luogo, poiché non esistono copie materiali, vengono create online utilizzando un codice criptato – una serie di lettere e cifre. Infine, è decentralizzato, il che significa che nessuno può conoscere il numero di monete in vostro possesso.

Perché il valore è sceso?

La prima cosa da sapere è che il valore del Bitcoin – e, naturalmente, di altri asset digitali – è sceso dall’inizio di quest’anno. Le ragioni di questo cambiamento sono molteplici. Per esempio, c’è molta incertezza intorno all’aumento dei tassi di interesse in America e in Gran Bretagna, motivo per cui molte persone scelgono di vendere le loro monete digitali. Inoltre, poiché abbiamo vissuto all’indomani di una pandemia globale, il costo della vita è aumentato, causando l’inflazione.

Per questo motivo, gli investitori non dispongono di un capitale sufficiente per investire nelle criptovalute, in particolare nel Bitcoin. Inoltre, la Cina ha reso illegale il mining e il trading di criptovalute, causando un duro colpo al settore. Ciononostante, si prevede che il valore del Bitcoin aumenterà in futuro e, sebbene non raggiunga lo stesso valore del novembre dello scorso anno, potrebbe essere ragionevole investirvi ora.

Perché è saggio investire ora?

Sebbene al momento ci sia molta stampa negativa e speculazioni quando si tratta di sovvenzionare il Bitcoin e i diversi asset digitali, dovreste sapere che quest’anno potrebbe ancora rivelarsi un’acquisizione redditizia – il che è particolarmente vero se si ricorda che tali spostamenti sono avvenuti anche in passato. Ecco alcuni dei motivi per cui potreste prendere in seria considerazione l’idea di investire nelle criptovalute:

Sempre più aziende scelgono di implementarlo

Sarete sorpresi dal numero di aziende che scelgono di utilizzarlo come metodo di pagamento per i loro beni e servizi. A causa di questo alto tasso di adozione, potrebbe essere saggio per voi investire in queste monete. Inoltre, dovete sapere che oltre il 40% degli utenti ha riferito di aver avuto risultati davvero favorevoli e redditizi dal Bitcoin, quindi è sicuro che potrebbe finire per rimbalzare.

Potrebbe essere efficace contro l’inflazione

Come abbiamo già detto, la pandemia globale ha causato anche un’inflazione globale, il che significa che il costo della vita è aumentato in tutto il mondo. Dal momento che, secondo alcuni rapporti, i mercati finanziari e l’economia globale subiranno un’inflazione ancora maggiore, potrebbe essere intelligente investire in qualcosa che non può essere controllato da banche, governi e altre istituzioni finanziarie e una delle alternative da considerare è il Bitcoin.

Un’ampia gamma di scambi

Quando il Bitcoin è apparso per la prima volta sul mercato, non c’erano molte opzioni per quanto riguarda gli scambi. Tuttavia, se si naviga in Internet oggi, si scopre che ci sono centinaia di exchange per i quali si può optare, il che significa che si può trovare qualcosa che si adatti alle proprie esigenze e ai propri requisiti.

Più sicuro di altre opzioni

Con la comparsa di un numero sempre maggiore di monete digitali sul mercato, il Bitcoin è rimasto in testa, soprattutto perché è noto per la sua sicurezza e il suo anonimato. Oltre a tutti i vantaggi che questo particolare asset offre ai suoi utenti, vale la pena ricordare che può essere piuttosto vantaggioso se confrontato con le valute piatte, il che significa che è necessario prendere seriamente in considerazione l’investimento in questa particolare criptovaluta.

L’offerta è limitata

L’ultimo punto di questa particolare lista, ma sicuramente degno di nota, è il fatto che esiste un’offerta fissa di monete. Che cosa significa? Significa che ci sono solo 21 milioni di Bitcoin disponibili per l’estrazione e che circa 19 milioni sono stati estratti. Ciò significa che rimangono ancora 2 milioni di monete e che, man mano che si continua a estrarre, sarà sempre più difficile ottenerle e quindi il loro prezzo molto probabilmente aumenterà.

Conclusione

Anche se molti esperti ritengono che il Bitcoin non raggiungerà mai il suo valore record di oltre 68.000 dollari, è abbastanza sicuro dire che rimane ancora una delle migliori opzioni di investimento al giorno d’oggi. E, come avete potuto vedere dalla nostra lista qui sopra, ci sono alcune buone ragioni per cui potrebbe essere saggio per voi finanziare questi asset digitali.

Dal momento che ora sapete di più su questa criptovaluta, sul motivo per cui il suo valore è sceso e sulle ragioni per cui è necessario investirvi, potreste non voler perdere altro tempo. Dovreste invece soppesare tutti i pro e i contro dell’investimento in queste attività digitali e stabilire se si tratta di una buona opzione di investimento per voi.