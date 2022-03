Consigli su come scegliere i migliori casinò crypto in Svizzera

Abbiamo individuato per voi una lista di criteri essenziali nell’identificare, valutare e scegliere il vostro prossimo operatore straniero

Scegliere il vostro prossimo casinò crypto richiede un’attenta analisi ed una valutazione approfondita di alcuni aspetti assolutamente imprescindibili.

Il motivo? La scelta dei casinò online in Svizzera con Bitcoin, ETH, LTC e altre criptovalute per scommettere online è davvero molto ampia e, talvolta, risulta complesso fare la scelta giusta e ritrovarsi in un batter d’occhio su un sito che non vi offre le giuste garanzie!

Per facilitarvi il lavoro ed indirizzarvi verso i migliori casinò con crypto & Bitcoin in circolazione, abbiamo individuato per voi una lista di criteri essenziali nell’identificare, valutare e scegliere il vostro prossimo operatore straniero. Vediamo assieme cosa tenere in considerazione quando si sceglie un casinò online:

Sicurezza e trasparenza : in giro troviamo moltissimi casinò online in Svizzera che operano con poca trasparenza ed una limitata tutela dei dati personali…anzi, talvolta, succede che tali siti rivendano i dati personali dei propri iscritti. Pertanto, prima di iscriverti, verifica i termini e le condizioni del sito, come intendono tutelare la tua privacy e come risultano protette le tue informazioni finanziarie. E chiaramente, se il casinò online risulta in possesso di una licenza di gioco regolare.

: in giro troviamo moltissimi casinò online in Svizzera che operano con poca trasparenza ed una limitata tutela dei dati personali…anzi, talvolta, succede che tali siti rivendano i dati personali dei propri iscritti. Pertanto, prima di iscriverti, verifica i termini e le condizioni del sito, come intendono tutelare la tua privacy e come risultano protette le tue informazioni finanziarie. E chiaramente, se il casinò online risulta in possesso di una licenza di gioco regolare. La varietà di giochi disponibili : i casinò stranieri riconosciuti avranno sempre una libreria di giochi ben fornita ed estremamente varia. Nella maggior parte dei siti stranieri, infatti, troverai slot machine, blackjack, roulette, video poker, baccarat e giochi dal vivo. Se il sito presenta un numero limitato di giochi in libreria, allora, probabilmente, si tratta di un sito appena lanciato oppure semplicemente si trova ben al di sotto degli standard.

: i casinò stranieri riconosciuti avranno sempre una libreria di giochi ben fornita ed estremamente varia. Nella maggior parte dei siti stranieri, infatti, troverai slot machine, blackjack, roulette, video poker, baccarat e giochi dal vivo. Se il sito presenta un numero limitato di giochi in libreria, allora, probabilmente, si tratta di un sito appena lanciato oppure semplicemente si trova ben al di sotto degli standard. Bonus e promozioni: le promozioni sul mercato sono molto diverse tra loro. È pertanto fondamentale prendersi del tempo per rivedere e confrontare i bonus offerti dalle piattaforme di gioco, nonché i termini e le condizioni di ciascuna promozione. I migliori casinò online offrono solitamente:

Bonus di benvenuto; Bonus senza deposito; Giri gratuiti; Bonus cashback (rimborso sulle perdite); Un sistema VIP ben articolato

Vi suggeriamo di valutare anzitutto l’ammontare del bonus, i requisiti di scommessa e chiaramente scegliere la promozioni in base alle vostre preferenze ed esigenze. Ad esempio, se siete amanti delle slots, valutate operatori che offrono bonus in giri gratis ovvero se non volete rischiare troppo e testare il sito, optate per operatori che propongono bonus senza deposito iniziale etc.

Metodi di pagamento : è sempre consigliabile controllare la pagina del casinò e valutare i metodi di pagamento disponibili. Più elevato risulta il numero di metodi di pagamento disponibili, minore è il rischio di avere a che fare con un sito truffaldino. Vi starete chiedendo… perché verificare il numero di metodi di pagamento? Ebbene, gli istituti bancari ed i portafogli elettronici sono molto attenti alle transazioni effettuate sulle loro piattaforme. Ed ogni comportamento sospetto è oggetto di indagine approfondita e può comportare il ban da parte del provider finanziario.

: è sempre consigliabile controllare la pagina del casinò e valutare i metodi di pagamento disponibili. Più elevato risulta il numero di metodi di pagamento disponibili, minore è il rischio di avere a che fare con un sito truffaldino. Vi starete chiedendo… perché verificare il numero di metodi di pagamento? Ebbene, gli istituti bancari ed i portafogli elettronici sono molto attenti alle transazioni effettuate sulle loro piattaforme. Ed ogni comportamento sospetto è oggetto di indagine approfondita e può comportare il ban da parte del provider finanziario. Supporto clienti: è molto importante verificare che l’operatore proponga un sistema di assistenza clienti adeguato. Nella maggior parte dei casi, la chat dal vivo rappresenta un MUST assoluto per qualsiasi sito straniero. Molti casino, inoltre, per mettere a proprio agio i giocatori italiano offrono anche agenti italiani per facilitare la comunicazione.

Come scegliere il miglior casinò online in Svizzera con BTC & crypto?

Ti suggeriamo sempre di rivolgere particolare attenzione anche alla sezione FAQ, disponibile solitamente a fondo pagina del sito, per verificare i termini e le condizioni delle promozioni, come poter registrarti o terminare il tuo conto di gioco. Strumenti assolutamente necessari per darti una visione globale sul funzionamento del sito.

Ora, sei pronto a trovare il perfetto casinò in Svizzera con Bitcoin & crypto per iniziare a giocare online? Seguendo i criteri che abbiamo condiviso, dovresti essere potenzialmente in grado di selezionare in maniera accurata la tua prossima destinazione di gioco! Come detto, ogni sito offre dei vantaggi e la scelta va fatta soprattutto considerando le tue esigenze – ovvero quali titoli di gioco risultano tra i tuoi preferiti, quale tipologia di bonus preferisci e tanti altri dettagli legati alla tua esperienza di gioco personale.

Infine, vogliamo ricordarti che potrai sempre `testare` il casinò accedendo alla modalità demo dei giochi in palinsesto – presente nella stragrande maggioranza dei siti stranieri. Una volta testato il sito, infatti, potrai fare una scelta ancor più consapevole.

Speriamo vivamente che i nostri consigli vi abbiamo aiutato e che possiate trovare il vostro casinò ideale! Tenete sempre d’occhio i nostri criteri e valutate sempre con estrema accuratezza!