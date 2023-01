Conoscere i vari tipi di slot online

La maggior parte dei giocatori nei casinò online preferisce le slot rispetto ad altri giochi. Come i loro predecessori meccanici in precedenza dominavano il mondo degli equivalenti del gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo del mondo reale è attualmente considerato la scelta migliore dagli appassionati di casinò di massa. Nel tutorial sulle slot online, esamineremo tutti gli elementi essenziali delle slot, incluso come funzionano, come giocarle online, dove giocarle e come vincere. Ti presenteremo anche ifamosi banditi online con un braccio solo e spiegheremo come funzionano.

Le varie varietà di giochi di slot online

Ci sono diversi tipi di giochi di slot tra cui scegliere, che è una delle cose migliori di giocare alle slot online. C’è qualcosa per tutti, indipendentemente dal fatto che tu preferisca le macchine da frutta vintage o le video slot più contemporanee.

Alcuni esempi dei vari tipi di giochi di slot online includono quanto segue:

Slot classiche

Queste sono le slot più semplici, in genere con solo tre rulli e poche linee di pagamento. Sono ideali per coloro che sono appena agli inizi o desiderano soluzioni semplici.

Video slot

Queste sono le slot online più apprezzate e spesso hanno cinque rulli e una tonnellata di divertenti funzionalità bonus.

I vari tipi di slot machine gratuite

La frase “gioco di slot gratuito” non deve essere confusa con altre parole che si riferiscono alle slot contengono anche la parola “gratuito”. Le slot gratuite sono giochi che non richiedono investimenti finanziari, come abbiamo appena detto. Tuttavia, potresti anche incontrare bonus di giri gratuiti e funzionalità di giri gratuiti. Per familiarizzare con ciascuno, ti consigliamo di leggere le descrizioni che seguono.

Giochi di slot gratuiti

Puoi giocare a queste slot online gratuitamente. Anche se non devi mettere a rischio i soldi per giocare, non verrai pagato se vinci. Prima di giocare per davvero, puoi utilizzare questi giochi per avere un’idea del gioco.

Bonus con giri gratuiti

Potresti ricevere giri gratuiti come bonus da un casinò online. Come lustrazione, potresti dare 50 giri gratuiti da utilizzare su una slot machine specifica e mantenere le vincite. Per prelevare le tue vincite, tuttavia, devi soddisfare determinate condizioni di rollover.

Specifiche dei giri gratuiti

I giri gratuiti sono disponibili mentre si gioca alle slot machine. Non devi esaurire il tuo bankroll perché questa funzione ti garantisce un determinato numero di giri gratuiti per molto tempo. Tre o più simboli scatter sono solitamente necessari per attivare queste funzionalità create dal gioco. Naturalmente, giocare alle slot gratuite non ti rende ricco.

Slot sciolti e stretti

I banditi con un braccio solo hanno ispirato frasi gergali che si sono sviluppate nel tempo tra i giocatori d’azzardo. Alcune slot sono lente e strette, con le seguenti definizioni: Slot machine con un RTP del 97% o superiore indicate come slot sciolte.

Sebbene sia risaputo che gli slot stretti hanno un RTP del 90% o meno, i termini “stretti” e “sciolti” possono avere più di un significato. I giocatori “più pazzi” di massa vedono le “slot machine sciolte”, o macchine che distribuiscono costantemente vincite, come redditizie. Cercano fasce orarie specifiche e non cambiano, giocando solo a quei giochi. Le macchine che non sembrano redditizie sono indicate come slot stretti.