In questa mini guida vi spiegheremo un modo per visualizzare le storie Instagram in modo anonimo cioè senza che il proprietario sia in grado di vedere il vostro nome nella lista che presenta l’applicazione

Le storie di Instagram sono utilizzate ogni giorno da milioni di persone per comunicare con gli altri. Questi brevi video di al massimo 15 secondi sono diventati uno dei principali modi per documentare e condividere le proprie esperienze e molte persone le utilizzano anche per lavorare. Alcuni influencer possono infatti generare centinaia di migliaia di visualizzazioni con una singola storia. Insomma, le storie sono diventate uno dei più potenti strumenti di comunicazione. Ma si possono visualizzare le storie Instagram in modo anonimo?

Come visualizzare le storie Instagram in modo anonimo

Un aspetto caratteristico delle storie di Instagram è che il proprietario del profilo può vedere chi le ha visualizzate. Questo permette di monitorare le attività dei proprio seguici, tentanto di capire chi ci segue attivamente e chi no. Controllando chi ha visto le nostre storie potremo capire molto sulle abitudini dei nostri follower. Infatti Instagram utilizza un algoritmo complesso per ordinare la lista di chi ha visualizzato la storia. Sicuramente il fattore temporale è determinante, ma vengono anche premiate le persone con cui abbiamo interagito di più e più di recente. In realtà anche il tipo di interazione ha un’influenza. Non sono noti i dettagli, ma certamente le storie di Instagram possono darci molti indizi su come si comportano i nostri follower.

D’altra parte molti vorrebbero visualizzare le storie Instagram di un utente senza farsi notare. Questo per evitare di dare al proprietario del profilo informazioni sulle nostre abitudini o semplicemente per capire qualcosa di lei o lui, senza però che questo lo venga a sapere. Si tratta di una circostanza molto comune, specialmente se avete appena lasciato il vostro partner. Un’altra situazione è quella in cui non si possegga un profilo sul noto social network, ma desideri comunque visualizzare le storie di qualche conoscente.

Come si può fare?

Una soluzione è quella di creare un profilo fake. In questo modo potrete visualizzare le storie senza che il proprietario del profilo sappia chi siete veramente. Si tratta di una soluzione poco furba però: costruire un profilo falso credibile è difficile ed Instagram sta combattendo a spada tratta questa pratica. Inoltro “prendere in prestito” foto altrui per costruire un profilo falso credibile è illegale.

La miglior soluzione per visualizzare storie Instagram in anonimo è quello di utilizzare servizi come Bigbangram. Questo tool completamente online è gratuito e non richiede di installare nulla sul proprio dispositivo, nè di fornire i proprio dati per registrarsi. Basterà infatti inserire il link del profilo di cui volete visualizzare le storie in modo anonimo e queste verranno visualizzare all’interno del sito web, senza che l’autore se ne accorga. Potrete anche scaricarle senza essere scoperti. Ovviamente il profilo che ha postato le storie deve essere pubblico. Essendo una web app, il servizio è accessibile da qualunque terminale connesso ad internet. Davvero semplicissimo e utilissimo! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!