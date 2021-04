In questo articolo vedremo come riuscire a trovare le key dei videogiochi al prezzo più basso sul mercato

Nel mercato videoludico una volta era difficile poter accalappiare dei titoli scontati, specialmente se tripla A. Da anni, ormai, è possibile riuscire a trovare videogames, anche nuovi di pacca, fortemente scontati. Specialmente poi se parliamo del mercato PC. Con l’avvento delle cdkeys, infatti, tale mercato (e non solo) ha visto un clamoroso ribasso nei prezzi dei videogiochi, per la felicità dei videogiocatori stessi!

Se inizialmente i siti web che vendevano queste chiavi erano davvero pochi, ora internet ne è pieno. Qual è allora il miglior modo per trovare le cdkeys dei videogiochi al prezzo più basso possibile? Beh.. consultare un comparatore, il quale confronta i siti più affidabili e riporta il prezzo più basso per il titolo che cerchiamo.

Come trovare le key dei videogiochi al prezzo più basso

Partiamo con il dire cos’è essenzialmente una key. Una key è un codice di attivazione alfanumerico che può essere inserito nei vari siti web o piattaforme, in modo da sbloccare un contenuto. Più nello specifico, le chiavi videoludiche possono essere inserite sia sulle piattaforme presenti su PC, che sulle varie console, per sbloccare uno specifico videogame. Mentre su PC ne abbiamo di svariate (tra le più famose: Steam ed Epic Games), le console permettono di inserire i codici solo nel proprio store: PlayStation Store per PS4/PS5, Microsoft Store per Xbox One/ Serie X/S e Nintendo eShop per Nintendo Switch.

Tramite le chiavi è possibile godere di scontistiche davvero vantaggiose che, nella maggior parte dei casi, si rivelano essere la scelta migliore per i videogiocatori. Molti credono che si possa risparmiare in questo modo solo se si è proprietari di un PC. Questo non è vero dato che sia Xbox che Nintendo Switch permettono di acquistare codici al di fuori del loro store. Diverso è per PlayStation, per la quale esiste un escamotage. In poche parole, sui vari siti di key è possibile acquistare codici per le PSN Cards: carte prepagate che ricaricano il vostro account in base al taglio scelto.

Dopo tutto questo preambolo, come è possibile trovare l’offerta migliore? Come già anticipato, per comparare i vari store di cdkeys vi sono appunto siti appositi. Questi siti altro non fanno che raggruppare tutti gli store di chiavi, comparare il prezzo di ciò che ci interessa e stilare una sorta di “classifica” del sito che propone tale chiave al prezzo più economico.

Vale solo per i giochi datati?

Tramite questo metodo riusciremo non solo a portarci a casa giochi indie o usciti da qualche anno a prezzi stracciati, ma anche veri e propri tripla A recenti con ribassi davvero niente male! Questo è quindi uno dei migliori metodi per accaparrare il videogioco dei nostri sogni in maniera più agevole. Non solo ci farà risparmiare denaro, quindi, ma anche un bel po’ di tempo.

Vi ricordiamo di continuare a seguire le pagine di tuttoteK per rimanere sempre aggiornati sul mondo videoludico, della tecnologia in generale e molto altro!