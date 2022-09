Come smettere di lavorare e andare in pensione a 40 anni? Dipende da diversi fattori come il vostro attuale reddito, la vostra situazione finanziaria e la vostra capacità di investire

Potrebbe sembrare un sogno impossibile, ma in realtà con un po’ di pianificazione e di impegno è davvero possibile smettere di lavorare a 40 anni. In questo articolo parleremo dei passi da compiere per raggiungere il “pensionamento anticipato”. Parleremo di come risparmiare, investire e sfruttare al meglio il vostro reddito. Se siete pronti a smettere di lavorare e a godervi gli anni d’oro, continuate a leggere!

È davvero possibile smettere di lavorare a 40 anni?

Molti di voi si staranno chiedendo se sia davvero possibile smettere di lavorare a 40 anni. La risposta è: “dipende”. Dipende da diversi fattori come il vostro attuale reddito, la vostra situazione finanziaria e la vostra capacità di investire e far crescere i vostri soldi. Se siete disposti a fare qualche sacrificio e seguire alcune semplici regole, smettere di lavorare prima della pensione potrebbe essere un’ottima opzione per voi.

“Purtroppo” per smettere di lavorare a 40 anni, devi sicuramente avere uno o più lavori che vi permettano di guadagnare più di 3000€ ogni mese. Senza guadagnare tanto, non credo sia possibile vivere di rendita.

Per guadagnare quelle somme, dovreste avere uno o più lavori ben pagati oppure creare un proprio business che vi permetta di guadagnare 3-4000€ ogni mese.

Assodato questo concetto fondamentale, quali sono i passi da compiere per smettere di lavorare a 40 anni?

Come smettere di lavorare e andare in pensione a 40 anni? Investire!

Una delle cose più importanti da fare se volete smettere di lavorare a 40 anni è investire. Investire il vostro denaro in modo da farlo crescere nel tempo. Potete investire in azioni, obbligazioni o fondi comuni. Molti esperti consigliano di investire almeno il 15% del vostro reddito in modo da poter avere un buon margine di sicurezza per la pensione.

Ma per raggiungere l’obiettivo il prima possibile, dovreste investire molto di più del 15%, limitando al minimo le vostre spese.

Esistono davvero tantissime piattaforme e app che permettono di investire in diversi strumenti finanziari, ma l’aspetto più importante è la strategia di investimento.

Per smettere di lavorare a 40 anni, la strategia di investimento ideale è quella di creare un piano di accumulo. Il piano di accumulo è un piano di investimento che prevede di mettere da parte una determinata somma di denaro ogni mese in modo da poter smettere di lavorare presto.

Per esempio, se decidi di investire 1200€ al mese dalla età di 20 anni in un indice che ti genera un rendimento annuo medio dell’8%, a 40 anni avrai accumulato più 700.000€.

Questa è una strategia di investimento molto efficace per accumulare più denaro possibile, poiché grazie all’interesse composto, i vostri soldi inizieranno a crescere esponenzialmente.

Come smettere di lavorare e andare in pensione a 40 anni? Risparmiare!

Il primo passo è quello di iniziare a risparmiare. Questo sembra ovvio, ma molti non fanno abbastanza per mettere da parte i soldi necessari per la pensione. Se volete smettere di lavorare a 40 anni, dovrete risparmiare almeno il 20% del vostro reddito. Se non siete in grado di risparmiare il 20%, allora dovrete lavorare qualche anno in più.

Esistono tanti modi per risparmiare denaro.

Cercate di ridurre le vostre spese mensili. Questo significa fare cose come trovare offerte di luce e gas migliori, mangiare fuori meno spesso e smettere di fumare.

Potete anche risparmiare denaro sui vostri acquisti. Cercate di acquistare solo quello che vi serve e non fate acquisti impulsivi. Se state pianificando un grande acquisto, come una casa o un’auto, cercate di mettere da parte il denaro necessario in anticipo in modo da non dovervi indebitare.

Come smettere di lavorare generando reddito passivo

Dopo aver investito e risparmiato, avrete accumulato una quantità enorme di denaro. Cosa dovreste fare adesso con questi soldi? Utilizzarli fino alla vostra morte?

Assolutamente no.

Il vostro obiettivo è quello di investire tutto questo denaro in maniera tale da generare dei profitti costanti e passivi che vi permettano di smettere di lavorare per sempre.

Ad esempio potreste: