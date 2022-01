Come si crea uno slogan memorabile per la propria attività?

In questo articolo, puoi trovare consigli su come trovare uno slogan, una frase accattivante, che aiuti la tua attività

Distinguersi tra la concorrenza e trasmettere l’essenza di un marchio o di un prodotto sono i requisiti principali degli slogan

Tipi, funzioni e scopo dello slogan

Uno slogan è una frase capace di esprimere il significato di un messaggio pubblicitario. Serve per evocare e fissare nel pubblico le associazioni necessarie con il marchio o il prodotto. Se la frase è breve e comprensibile, se (insieme al nome e al logo) viene accompagnata dal prodotto ed è anche esposta nella pubblicità, il pubblico la ricorderà. In questo caso, possiamo dire che lo slogan ha soddisfatto le sue funzioni. Tra di esse troviamo:

Attirare l’attenzione del pubblico di destinazione verso l’azienda o il prodotto. Formazione dell’immagine emotiva necessaria associata al marchio/prodotto. Aggiunta del messaggio chiave trasmesso nel messaggio pubblicitario. Enfatizzare i vantaggi del prodotto/marchio.

Non esiste alcuna classificazione degli slogan: ogni esperto offre la sua, e tutte sono corrette alla loro maniera. Per esempio, esiste una tecnica per separare le espressioni in frasi che fanno rima e quelle che non fanno rima, comprendendo il nome dell’azienda o quelle indipendenti.

Puoi farlo più facilmente dividendo gli slogan in prodotto e marchio:

quelle relative alla merce sono pensate per aumentare le vendite. Concentrati su una proposta di vendita unica (“He keeps going and going and going”)

quelle del marchio (o immagine) che esprimono la filosofia dell’azienda (“I’m Lovin’ It”).

Esistono anche soluzione unificate, in cui l’offerta del prodotto è combinata con la filosofia del marchio. Per esempio, “Nokia: Connecting people”. Concludendo: quando crei uno slogan, devi decidere esattamente cosa e per chi deve trasmettere. Questo ancor più importante che cercare di classificare i messaggi e “guidarli” in binari predefiniti.

Come si crea uno slogan per attirare il pubblico?

Il lavoro di creazione di uno slogan di una marca o di un prodotto può essere suddiviso in due fasi. La prima fase comprende la raccolta e l’analisi dei dati. La seconda deve realizzare delle idee basate sulle informazioni ricevute. Il processo funziona in questo modo:

Definizione dell’oggetto dello slogan. Come detto prima: la frase può essere per un’azienda, un prodotto, un evento, una promozione, ecc. Analisi dell’oggetto. Determinazione dei vantaggi e degli svantaggi. Comprendere quali caratteristiche uniche possono essere enfatizzate. Definizione del compito. Perché serve uno slogan? Esempi di risposte sono: aumentare la notorietà, attirare un pubblico, incrementare le vendite. Studio dei clienti di destinazione. Cerca le risposte alle domande: il pubblico conosce un prodotto analogo, quanto è fedele al marchio. I dati ricevuti ti permetteranno di scegliere il tono corretto del messaggio. Per esempio, alle nuove aziende non servono slogan astratti, altrimenti i potenziali clienti non capiranno di cosa si sta parlando. Cerca i canali di comunicazione per trasmettere lo slogan. Questi possono essere la pubblicità nei media, i prodotti brandizzati, i social network, le insegne, il packaging, ecc. Determinazione del metodo di utilizzo della frase: insieme al logo e al marchio o separatamente.

Una volta che le informazioni sono state ricevute, registrate e analizzate, comincia il periodo creativo. In questa fase i creatori capiscono a cosa serve lo slogan e a chi è destinato. Cosa fare dopo:

studiare gli slogan dei concorrenti per evitare ripetizioni;

generare diverse alternative (ne parleremo più avanti);

analizzare ogni opzione, eliminando quelle inappropriate;

testare gli slogan preferiti su clienti che appartengono ai gruppi di destinazione.

Requisiti di uno slogan efficace

Il primo è la sinteticità. I migliori slogan sono lunghi 1-6 parole (“Think” di Apple o “Drive Your Dreams” di Toyota). Allo stesso tempo, l’emotività e la memorabilità sono molto importanti: per impressionare il pubblico ed essere riconosciuti in modo semplice. La semplicità è importante affinché ogni parola possa essere pronunciata facilmente. Lo slogan deve avere un senso: così il cliente capisce di cosa si tratta e associa l’immagine del prodotto alla frase. Ad esempio, la frase di PlayStation: Live in your world, play in ours.

Specificità e unicità, attenzione al cliente, sono altri criteri relativi all’efficacia. (“Easy as Dell”). Usare gli slogan dei concorrenti come base è una cattiva pratica, perché così facendo si rischia di confondere il pubblico.

3 slogan famosi: perché funzionano

Analizziamo perché queste frasi sono diventate famose e quali vantaggi hanno portato ai marchi.

Perché Io Valgo di L’Oréal

Le donne utilizzano i prodotti cosmetici per migliorare il loro status e la loro attraenza. Lo slogan non descrive i prodotti del marchio, bensì dice che i cosmetici daranno alla proprietaria l’aspetto che si merita.

La frase ha consentito all’azienda di non limitarsi ad essere il solito produttore di cosmetici e di raggiungere i clienti premium. Questo fa parte della strategia di branding.

Betcha Can’t Eat Just One di Lay’s

Un buon messaggio che potrebbe calzare qualsiasi produttore di snack. È solo che Lay’s ci è arrivata per prima e lo ha fatto ottenendo un discreto successo. La frase non parla del gusto o delle proprietà. Al contrario, l’enfasi è posta sulla peculiarità della psicologia umana: poche persone riescono a smettere di mangiare le patatine.

Lo slogan ha portato avanti con successo la strategia di marketing del marchio: raggiungere il target massimo di persone che acquistano snack. La frase fu accompagnata da una campagna pubblicitaria in cui la tentazione di mangiare una patatina dopo l’altra veniva paragonata all’offerta della mela ad Eva e altre storie simili.

Think Different di Apple

Questo slogan è stato utilizzato per una pubblicità dedicata alle persone che sono andate contro il sistema e sono riuscite a cambiarlo. La frase è un ottimo esempio di come si possa prendere in prestito uno slogan dalla concorrenza dandole un tocco ironico. Mentre il diretto concorrente dell’azienda veniva promosso con la frase “Think IBM”, Apple proponeva “Think Different”.

Con questa frase, al pubblico venivano offerti prodotti innovativi: potenti e facili da usare. Era una visione veramente diversa dei personal computer. Secondo Forbes, le azioni del marchio si sono triplicate nell’anno in cui la campagna è stata lanciata. Lo slogan moderno è stato abbreviato in “Think”.

Dalla teoria alla pratica: 3 modi per creare uno slogan

Crealo da solo

Per cominciare, scegli 50-70 parole che descrivono la tua azienda/prodotto. Quindi trova qualche sinonimo per ogni parola. Per praticità, distribuisci le parole con un diagramma o una tabella. Poi, scegli le parole che si addicono di più. Basandoti su di esse, proponi delle opzioni per gli slogan. Evita template (come “Siamo i migliori”), gergo e frasi che solo in pochi potrebbero capire. Scegli le soluzioni migliori secondo i criteri di originalità, unicità, credibilità, riflesso della personalità del marchio. Testale sui gruppi di destinazione.

Aspetti positivi: la possibilità di creare in modo indipendente e gratuito uno slogan che rispecchi la filosofia dell’azienda.

Aspetti negativi: investimento di tempo notevole, bassa efficienza.

Usa un generatore online

Il servizio di Logaster offre un generatore di slogan pratico e gratuito. Automatizza tutti i processi illustrati nel paragrafo precedente. Basta indicare solo il nome dell’azienda e il settore. Il servizio genererà decine di frasi già pronte all’uso. Devi solo scegliere quelle che più ti soddisfano e fare dei test.

Aspetti positivi: automazione completa, generazione gratuita, possibilità di ottenere uno slogan con uno stile aziendale unico e un logo.

Aspetti negativi: solo 23 aree tematiche per scegliere la specificità dell’attività.

Contatta un copywriter

Trova writer e forniscigli tutte le informazioni che gli servono sul tuo marchio, sui prodotti, sul pubblico e sulla concorrenza. Il suo compito è quello di creare diverse varianti equivalenti degli slogan.

Aspetti positivi: I professionisti creano frasi potenzialmente efficaci.

Aspetti negativi: I servizi che offre un buon copywriter sono cari: in genere, il prezzo per uno slogan è di $200 minimo. I servizi delle agenzie creative più conosciute arrivano a costare cifre con tre o quattro zeri.

Conclusione

Se vuoi spiccare dalla concorrenza, creare un’immagine positiva del marchio, fidelizzare il tuo pubblico target e, di conseguenza, incrementare le vendite, ti serve uno slogan. Pensa alla sua creazione come allo sviluppo di un vero e proprio strumento pubblicitario. Analizza i tuoi clienti e la tua azienda. Scopri di cosa ha bisogno il pubblico. Metti in evidenza il tuo vantaggio chiave. Crea una frase semplice che sia facile da ricordare sin da subito.