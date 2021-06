Come scegliere un hosting per il proprio sito web? Scopriamo tutti gli aspetti da prendere in considerazione per scegliere il giusto hosting

Per poter realizzare un sito web è necessario possedere specifici elementi, tecnici e digitali, fondamentali per il suo corretto funzionamento. In primo luogo è necessario acquistare un dominio, così da dare un nome riconoscibile e univoco al proprio progetto digitale.

In secondo luogo è di fondamentale importanza scegliere un pacchetto di hosting presso un provider professionale, in grado di fornire servizi eccellenti e l’adeguata assistenza qualora ce ne fosse bisogno.

Molte persone alle prime armi spesso sottovalutano l’importanza del provider e cercano sempre la soluzione più economica sul mercato. Se è vero che per un sito amatoriale questo approccio può funzionare, se si desidera contare su un servizio professionale il discorso di fa differente.

Fondamentale è infatti rivolgersi ad un’azienda performante e affidabile, in grado di risolvere le possibili problematiche che spesso si verificano online (soprattutto se non si è degli esperti sotto il punto di vista tecnico) e che eroghi servizi professionali che siano scalabili, soprattutto se il proprio progetto digitale ha lungimiranti aspirazioni professionali.

I parametri per la scelta dell’hosting

Tra le caratteristiche assolutamente fondamentali che un hosting provider deve possedere c’è senza dubbio un ottimo servizio di assistenza, in grado di far fronte alle principali problematiche che possono verificarsi durante l’utilizzo del servizio stesso.

In secondo luogo, ovviamente va considerato il prezzo: esistono infatti moltissimi hosting provider sul mercato e, anche se gli importi da sborsare per utilizzare i loro servizi sono spesso contenuti, sono comunque spese ripetute nel tempo che possono gravare sul budget personale o aziendale. Sul lungo periodo, ciò può comportare anche significative differenze in termini economici, che possono far pendere l’ago della bilancia verso un hosting più economico piuttosto che un altro più caro, a pari caratteristiche.

Tra i molteplici player oggi disponibili sul mercato esiste ad esempio Register.it, che non solo è in grado di offrire soluzioni dall’ottimo rapporto qualità prezzo, disponibili anche in prova gratuita, ma che riesce a anche a garantire un’ottima assistenza, qualora dovessero verificarsi eventuali problematiche lato utente per cui sia richiesto l’intervento di un esperto.



L’azienda offre soluzioni di hosting convenienti che riescono a far fronte a tutte le esigenze di un pubblico sia amatoriale che professionale e le sue soluzioni sono scalabili in base alla crescita del proprio sito o del proprio business.

Hosting gestito o non gestito: qual è la scelta migliore?

Qual è la differenza tra i due servizi? Nel primo caso, il cliente sarà il responsabile delle installazioni e della completa gestione e configurazione del proprio server web. Questo può avere dei grossi vantaggi (soprattutto sotto il punto di vista economico), ma anche grossi svantaggi nel caso in cui non si abbiano le competenze necessarie per la gestione delle procedure.

Nel secondo caso, la gestione del server viene affidata al provider che eroga il servizio, così come la sua configurazione e mantenimento. Per ogni problematica o dubbio sarà inoltre possibile contattare il servizio di assistenza aprendo un semplice ticket, così da avere un riscontro in breve tempo e una risposta competente al proprio problema. Ovviamente più servizi comportano maggiori costi e l’hosting gestito ha solitamente prezzi superiori all’hosting non gestito (a parità di configurazione del server).

Scalabilità: una variabile fondamentale

La scalabilità è una variabile spesso sottovalutata durante la scelta di un servizio di hosting, ma la scelta del pacchetto dovrebbe essere direttamente correlata alle reali esigenze personali. Se si vuole realizzare un sito web o un blog personale non saranno necessarie incredibili risorse da parte del server: in questi casi, infatti, si opta per un server condiviso, che permetta di contenere i costi a fronte di performance in linea con le aspettative.

Diverso punto di vista è invece quello di chi desidera aprire un sito web professionale, ad esempio uno store online. Da valutare con estrema attenzione è il traffico che il sito dovrà gestire, per procedere all’acquisto di un pacchetto idoneo a supportare i volumi previsti.

Nella fase iniziale di ogni impresa le risorse indispensabili alla sua gestione possono essere modeste ma guardare sul lungo periodo è essenziale: qualora il volume di traffico dovesse aumentare, sarà necessario effettuare un upgrade verso un server dedicato configurabile secondo le proprie necessità.

Non esiste una soluzione univoca per la scelta di un servizio di hosting. Affidabilità, prestazioni del servizio e assistenza clienti sono parametri basilari, ma è necessario anche che l’azienda possa offrire tutti i servizi necessari per la propria operatività.

I costi ovviamente variano molto in relazione ai servizi inclusi nei pacchetti proposti e mentre per piccoli progetti personali le spese sono generalmente molto contenute, un e-commerce con grandi volumi di traffico avrà bisogno di un server performante, investendo budget conseguentemente più elevati nella piattaforma.