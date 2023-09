Come scegliere la miglior carta di credito per acquistare online

Ci sono delle caratteristiche importanti da valutare nella scelta della prima carta da utilizzare per acquistare on line

Cose come la protezione antifrode, che blocca e identifica movimenti sospetti. Oppure la verifica in due passaggi, ancora le carte con numeri virtuali temporanei, con assistenza al cliente sette giorni su sette e 24 ore su 24. O ancora notifiche sulle transazioni effettuate, sistemi di verifica differenti per ogni carta, e la possibilità del blocco immediato.

Valutando questi fattori si può scegliere tra le migliori carte di credito attivabili online quella che si ritiene più sicura per effettuare acquisti online.

Carta di credito e sicurezza online: ecco le cose da sapere

Scegliere una carta che possa dare certezze e la sicurezza mentre si acquista on line può non essere semplice. Proviamo a semplificare e riassumere i punti chiave spiegando le caratteristiche per la sicurezza e analizzando ognuna cosa comporta.

Protezione antifrode : identifica automaticamente movimenti sospetti e protegge da acquisti non autorizzati

: identifica automaticamente movimenti sospetti e protegge da acquisti non autorizzati Verifica in due passaggi: prevede due differenti step di identificazione prima di confermare l’acquisto

Numero di carte virtuali : ti dà la possibilità di generare diversi numeri di carta temporanei per una maggior sicurezza

: ti dà la possibilità di generare diversi numeri di carta temporanei per una maggior sicurezza Assistenza clienti 24/7 : servizio clienti disponibile in qualsiasi giorno della settimana e in qualsiasi orario della giornata

: servizio clienti disponibile in qualsiasi giorno della settimana e in qualsiasi orario della giornata Avvisi di transazione : qualsiasi transazione effettuata con la carta ti attiverà una notifica

: qualsiasi transazione effettuata con la carta ti attiverà una notifica Protezione dal furto di identità : si tratta di servizi che monitorano il credito per poi segnalare qualsiasi movimento sospetto

: si tratta di servizi che monitorano il credito per poi segnalare qualsiasi movimento sospetto Securecode o verified by Visa : servizi per ulteriore protezione a seconda del tipo di carta scelto

: servizi per ulteriore protezione a seconda del tipo di carta scelto Tecnologia di blocco: per bloccare all’istante la carta in caso di necessità

Una volta osservati questi punti è sicuramente più facile destreggiarsi nella scelta della carta di credito adatta per effettuare acquisti on line.

Cos’è la verifica in due passaggi

Parliamo ora di una caratteristica che aumenta sensibilmente il grado di sicurezza della carta, la verifica in due passaggi. Quasi tutti gli istituti e le banche la adottano, per fare una sintesi si tratta di un sistema che offre due invece che una sola forma di identificazione. Solitamente questo sistema include una password e un codice inviato al telefono per la conferma dell’acquisto, oppure un identificazione biometrica che può essere il riconoscimento del volto o la impronta digitale.

Attivare gli avvisi di transazione

In alcune carte di credito è possibile impostare gli avvisi sulle transazioni. Direttamente sullo smartphone arriva una notifica per confermare la transazione, può essere un sms o una classica notifica.

Questo sistema serve per identificare per tempo transazioni fraudolente e stroncarle sul nascere, per poi prendere provvedimenti e se serve bloccare la carta per sicurezza. Sono quindi molto utili ed è importante tenerle sempre attive.

Scegliere la carta di credito virtuale

Una novità molto interessante sono le carte di credito virtuali , capaci di generare numeri provvisori, una di queste carte ad esempio è la carta Revolut, puoi acquistare così senza usare il vero numero della propria carta.

Ci sono carte virtuali che hanno un periodo limitato, alcune sono usa e getta e valgono magari anche solo per un acquisto, una volta terminato la carta scompare e non potrà mai più essere utilizzata.

Cos’è la protezione antifrode

Quasi qualsiasi carta ha la protezione antifrode, questo permette di poter contestare le eventuali spese sospette, l’identificazione di movimenti che non si sono effettuati e di bloccare immediatamente la carta.

Questo tipo di protezione è essenziale quando si acquista on line per stroncare sul nascere qualsiasi tentativo di truffa, furto o manomissione. In questo modo gli intenti fraudolenti vengono subito segnalati garantendo la sicurezza della carta.

Cosa acquistare online con la carta di credito

Online con la carta di credito si può acquistare qualsiasi tipo di bene e servizio. Non vi sono restrizioni e oggi come oggi gli acquisti sono mantenuti sicuri. Come abbiamo già detto in precedenza la sicurezza della carta di credito è garantita da una serie di sistemi di nuove tecnologie avanzate indispensabili per non incappare in furti o truffe.