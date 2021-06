Come scegliere la foto perfetta per un profilo su siti di incontri? Vediamo perché è così importante e come scegliere una fotografia perfetta per fare colpo

Quando ci si iscrive per la prima volta a un sito di incontri la fretta può essere cattiva consigliera. Con l’entusiasmo alle stelle e la voglia di iniziare al più presto a conoscere altri single, spesso si trascurano dettagli importanti che ci aiuterebbero ad attirare maggiormente l’attenzione. Tra questi, la foto del profilo è un elemento da non sottovalutare perché può decidere il nostro successo o fallimento sulla piattaforma. Vediamo allora perché è così importante e come scegliere una fotografia perfetta per fare colpo.

Perché è così importante scegliere una bella foto per il profilo?

Non giriamoci intorno: le prime impressioni contano. Una relazione a lungo termine, naturalmente, si fonda sulla condivisione di interessi, valori e scelte di vita. Al primo incontro è però spesso la nostra immagine a colpire gli altri, in positivo o in negativo. Questo vale ancora di più in linea, dove non abbiamo ad aiutarci gesti, espressioni o voce. Su un sito per single, quindi, è la fotografia scelta per rappresentarci che determina se qualcuno aprirà il profilo per saperne di più oppure no. Sarebbe un vero peccato se una persona potenzialmente compatibile decidesse di non contattarci perché abbiamo scelto una foto troppo buia, oppure da un’angolazione che non ci fa giustizia.

La foto può essere inoltre un modo per mostrare al primo sguardo qualcosa di noi. Uno scatto in tenuta sportiva, oppure su un sentiero di montagna, o ancora con la maglietta del gruppo musicale preferito aiuta gli altri utenti a capirci un po’ meglio, convincendoli magari ad attaccare bottone.

Non avere paura di mostrare i propri lati migliori

Per alcuni, le insicurezze sono un ostacolo alla scelta della foto ideale da usare su un sito di incontri. Se da un lato desiderano mostrarsi nella luce migliore, dall’altro temono che questo significhi mentire sul proprio aspetto reale.

Non c’è nulla di sbagliato nell’evidenziare i propri lati migliori, scegliendo una buona angolazione e indossando vestiti che ci stiano bene. È anzi un comportamento del tutto comune.

Chi non sia abituato a scattare fotografie forse non saprà da dove cominciare. La verità è che non c’è bisogno di essere un fotografo professionista per realizzare degli scatti lusinghieri da utilizzare come foto del profilo su un sito per appuntamenti tra single.

Una cosa da tenere a mente è che i selfie non sono la scelta migliore in questo caso. Secondo diversi studi, infatti, le fotografie a figura intera fanno un’impressione migliore e i profili che le utilizzano ricevono più visite e interazioni.

Consigli sulla perfetta foto da single

Scopriamo ora più nel dettaglio come scattare una foto da single imbattibile. Come abbiamo visto, infatti, questo è il primo passo per trovare ciò che si cerca su un sito per incontri in linea.

Trovare la luce giusta

Per qualsiasi fotografia la luce è l’elemento fondamentale che distingue una buona e una pessima immagine. Per prima cosa, quando possibile è bene optare per la luce naturale. La fonte di illuminazione (preferibilmente il sole) deve essere di fronte al soggetto, non alle sue spalle, altrimenti il suo viso sarà in ombra e impossibile da distinguere.

Provare diverse pose naturali

Un’altra difficoltà comune è il non sapere come posare, assumendo posizioni rigide e poco naturali. Fortunatamente è un problema di facile risoluzione: basta un po’ di pratica. Utilizzando uno specchio si possono provare diverse posizioni ed espressioni del viso per trovarne una o due che uniscano agio e un senso di fiducia in sé.

Sperimentare tutte le angolazioni

In generale, una foto del viso scattata leggermente dall’alto dà maggiore grazia ai lineamenti. Uno scatto a figura intera dal basso, invece, fa sembrare più alti. Per ognuno, poi, ci sono angolazioni particolarmente adatte alla propria corporatura e al proprio viso. Facendo esperimenti si può imparare da quale angolazione scattare una fotografia che ci faccia giustizia.

Perfezionare la composizione

Come accennato, una foto a figura intera è da preferire a un selfie. A questo bisogna aggiungere un’attenzione agli altri elementi presenti nella fotografia e alla composizione in generale. Il soggetto non deve essere troppo vicino alla macchina fotografica, né troppo lontano come una figurina indistinguibile.

Ultime modifiche e tocchi finali

Infine si possono aggiungere semplici filtri, senza esagerare con quelli più estremi, per dare un ultimo tocco alla fotografia. Un buon equilibrio si può trovare pensando: che aspetto ho nei miei giorni migliori? In questo modo si otterrà una bella immagine, rimanendo alla larga da foto che risultino artificiali e troppo ritoccate.

Seguendo questi consigli si riuscirà quindi a scattare un’ottima fotografia. Grazie a un’immagine scelta con cura le proprie possibilità di fare colpo e cominciare una nuova frequentazione crescono di molto. Bastano un po’ di tempo e impegno: i risultati si faranno vedere fin da subito.