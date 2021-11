Come scegliere i migliori casinò online stranieri

Nella scelta dei migliori casinò online stranieri sicuramente inficiano molti fattori che in questo articolo andremo a scoprire

Con il crescere del mondo digitale sicuramente è cresciuta anche la richiesta di informazioni sui siti di gioco d’azzardo. Sono infatti tantissimi i siti scommesse europei che accettano di buon grado anche giocatori italiani. Fare una lista di bookmaker stranieri risulta quindi complicato.

Licenza come requisito

In un buon casino online straniero non può mancare la licenza. Alcune giurisdizioni consentono ai bookmaker stranieri di operare anche fuori dai confini nazionali.

L’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) rilascia periodicamente, e solo dopo diversi controlli, delle autorizzazioni che consentono a bookmakers e casinò online di operare legalmente in Italia. Qualsiasi centro o sito di scommesse deve possedere una licenza AAMS per risultare legale sul territorio italiano. Tuttavia non si tratta solo di una semplice concessione, ma rappresenta una sicurezza sia per l’operatore che per il giocatore. L’AAMS, ad oggi divenuto Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è un ente che si occupa della regolamentazione del gioco sia online che offline. Garantisce la sicurezza dell’ambiente di gioco assicurandosi che le regole vengano rispettate, che i montepremi vengano assegnati in modo equo e che non ci siano violazioni in corso. In pratica si occupa di promuovere il gioco responsabile certificando la legalità degli operatori. Questa agenzia contrasta le irregolarità promuovendo trasparenza e legalità, semplificando il rapporto tra gli utenti e facilitando l’accesso ai servizi offerti. Come? Attraverso delle costanti verifiche sull’operato dei concessionari e dei giocatori.

Pro e Contro dei casino online stranieri

Alcuni dei vantaggi sono:

Assenza di tetto sulle vincite

Velocità di verifica e iscrizione

e iscrizione Limite di puntata parecchio basso

Poi c’è sicuramente anche qualche svantaggio:

Giurisdizioni, come quella di Panama, che non seguono molto le aziende

Chiusura improvvisa dell’ account o del sito stesso

o del stesso mancanza dell’autoesclusione che non vieta ad un utente di tornare a giocare con un nuovo account

Queste e molte altre informazioni le potrete trovare nella guida dei migliori casinò online stranieri. Cosa ne pensate di queste informazioni sui casino online? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.