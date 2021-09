Come salvare immagini JPG o PNG in immagini WebP? Scopriamo alcune delle migliori soluzioni per ovviare al problema di conversione

Le immagini jpg e png che sono ampiamente accettate come formato di immagine universale su tutte le piattaforme causano problemi agli sviluppatori. Questi file possono facilmente rallentare un sito Web o un’app mobile, indipendentemente dall’efficienza con cui viene scritto il codice.

Ecco perché, l’idea migliore è convertire questi file in un formato di file più preciso. Google ha sviluppato WebP appositamente per questo scopo. Questo formato di file è un formato con perdita di dati con dimensioni ridotte pur non compromettendo la qualità.

La modifica di un file jpg o png in formato webp può aiutare gli sviluppatori a ottimizzare i loro prodotti digitali. Aiuta anche a risparmiare molto spazio su disco sul server, che è molto costoso da noleggiare. Mentre la maggior parte delle persone penserà che il processo di cambiamento sia un sacco di trambusto, fortunatamente, ci sono molti strumenti di terze parti che possono portare a termine immediatamente il lavoro.

AnyWebP – WEBP Creator

AnyWebP, strumento web gratuito, è stato sviluppato per offrire istantaneamente la conversione di massa. Non importa se ci sono centinaia di file, può cambiarli tutti. Il processo è abbastanza semplice e non c’è bisogno di spendere soldi per questo. Eliminando la necessità di accedere o registrarsi sul sito Web, i proprietari hanno assicurato una meravigliosa esperienza utente a tutti coloro che visitano questo sito Web.

Indipendentemente dalla parte del mondo a cui appartiene un utente, questo sito Web è completamente accessibile senza alcuna restrizione. Quindi continua a lavorare per tutto il tempo che desideri. Essendo disponibile gratuitamente, non richiede nemmeno i dettagli della carta di credito. l’interfaccia utente è molto semplice, quindi non c’è alcuna possibilità che qualcuno rimanga bloccato su come utilizzare lo strumento.

Tuttavia, se ci sono problemi o dubbi relativi a qualcosa, c’è un team di assistenza clienti disponibile per assistere 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sentiti libero di contattarli in caso di discrepanze. Qualsiasi webp supporta una serie di formati di file che includono jpg, png,gif, psd, psb, heic, heif, svg, iCO,bmp, hdretiff. La conversione da questi formati di file in webp è possibile.

Utilizzo di AnyWebP per salvare JPG in WEBP

Segui questi passaggi per garantire la modifica ottimale di jpg in webp:

Apri questo sito Web su un computer https://anywebp.com/convert-to-webp.html Caricare i file facendo clic sull’icona nell’area di trascinamento della selezione, selezionando i file e caricandoli sul server. Altrimenti, trascina e rilascia semplicemente tutte le immagini nell’area di trascinamento della selezione. È possibile caricare una varietà mista di diversi formati di file contemporaneamente. Tutti verranno modificati in webp. Nel caso in cui i file errati siano stati caricati accidentalmente, fare clic sul pulsante “rimuovi tutti i file” e seguire nuovamente i passaggi 2 e 3. Nei campi dimensioni e qualità, impostare i relativi valori rispettivamente su x1 e 1. Ciò limita un calo della qualità e del ridimensionamento delle immagini dopo la conversione. Quando tutto è impostato, fai clic sul pulsante “converti tutte le immagini” e l’operazione inizierà automaticamente. Attendi fino a quando non viene visualizzato il pulsante di download. Una volta visualizzato, fai clic su di esso per salvare tutte le immagini sul computer. Chiudere o aggiornare la pagina Web durante l’elaborazione cancellerà tutto e dovrai iniziare da zero. Non c’è recupero da questo punto in avanti.

Si consiglia vivamente di non chiudere il sito Web a meno che non sia stato verificato il computer che tutti i file sono stati salvati correttamente nel formato webp.

GroupDocs – Convertitore WEBP

Questo è uno strumento gratuito che offre app Web e strumento del sistema operativo Windows per l’uso offline. Il processo di conversione è molto semplice sull’app web, mentre l’utilizzo dello strumento offline può essere leggermente complicato. Inoltre, l’utilizzo dello strumento Windows non è consigliato se si dispone di un PC lento.

Di seguito sono riportati i passaggi rapidi per utilizzare l’app Web:

Apri questo link https://products.groupdocs.app/conversion/png-to-webp Trascina e rilascia tutte le immagini nella sezione dedicata. Oppure fai clic sull’area bianca per sfogliare il PC e caricare le immagini. Assicurati di inserire il file corretto, ad es. Solo PNG. Altri tipi di file non sono supportati. Una volta che il file viene accettato dai validatori, verrà visualizzato un elenco che chiede il formato del file di output. Scegliere webp se non è già selezionato. Fai clic su Converti ora e inizierà l’elaborazione. In caso di successo, verrà visualizzato un messaggio di successo oltre a un pulsante di download. Fare clic su di esso e salvare i file convertiti sul computer. In alternativa, inserisci un indirizzo e-mail valido nella casella sottostante per ricevere un link per il download su quell’indirizzo e-mail.

Android Studio per salvare PNG in WEBP

L’utilizzo di Android Studio per salvare png su webp è consigliato solo per gli sviluppatori Android che utilizzano Android Studio. Gli utenti generici e coloro che non sono in Android Studio dovrebbero evitarlo ad ogni costo poiché scaricarlo e installarlo non è affatto facile. Coloro che stanno cercando di salvare png in webp per i loro progetti Android Studio dovrebbero fare questo:

Carica i PNG in Android Studio. Puoi caricarlo in qualsiasi directory appropriata. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file o sulla cartella che presenta diversi PNG. Seleziona “converti in webp”. Si aprirà una finestra di dialogo. Selezionare la codifica con perdita di dati o la codifica senza perdita di dati. Mentre la codifica lossless può attirare requisiti aggiuntivi, attenersi all’opzione di registrazione lossy sarà molto conveniente. Impostare la qualità della codifica su 75% e fare clic su OK. Il processo di conversione inizierà ora. Questa vasca potrebbe richiedere del tempo a seconda del numero di file. Inoltre, Android Studio è un software molto pesante, quindi aspettati che il computer si blocchi o si blocchi per un po ‘. In caso di successo, verrà generata un’anteprima. Se necessario, prendere in considerazione la possibilità di scorrere il dispositivo di scorrimento della qualità per regolare la qualità dell’immagine e fare clic su Avanti. Una volta soddisfatto della qualità, fai clic su Fine.

Conclusione

È importante convertire PNG in immagini webp per lo sviluppo di siti Web e app mobili. Mentre Android Studio fornisce una soluzione integrata, gli sviluppatori che lavorano su altre piattaforme potrebbero dover optare per uno strumento di terze parti.