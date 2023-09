Come riscattare i giri gratis e migliorare la tua esperienza di gioco mobile

Tra gli elementi più efficaci che i casinò utilizzano per differenziarsi dagli altri portali vi sono proprio i bonus di benvenuto e le promozioni periodiche offerte ai giocatori

Il gioco online dei casinò sta coinvolgendo sempre più persone. Questo grazie alla sua grande offerta di giochi disponibili e all’ accessibilità sempre più semplice delle piattaforme sul mercato. Il successo di questa tipologia di intrattenimento online ha fatto sì che, nel giro di pochissimi anni, il numero di casinò online presenti sul web sia sia quadruplicato. Il che si traduce in una maggiore selezione di giochi di cui possono beneficiare gli stessi utenti.

Con una concorrenza così agguerrita e numerosa, ogni casinò online cerca di proporre qualcosa di unico o di migliore rispetto alla concorrenza. Tra gli elementi più efficaci che i casinò utilizzano per differenziarsi dagli altri portali vi sono proprio i bonus di benvenuto e le promozioni periodiche offerte ai giocatori. Uno dei bonus di maggior successo è quello dei giri gratuiti, chiamati anche free spins.

Che cosa sono i giri gratuiti?

Uno dei giochi di maggior successo nei casinò online è senza dubbio quello delle slot machine, un gioco dalle meccaniche davvero semplici ma molto coinvolgenti. Infatti, tutto quello che dovremo fare durante il nostro gioco con le slot machine, è avviare i rulli rotanti e aspettare che si fermino, allineando i simboli del gioco per creare combinazioni vincenti.

In base alla combinazione che esce fuori, è possibile ottenere diverse vincite più o meno corpose, ma ovviamente non è escluso che uno spin potrebbe portare anche a un nulla di fatto. Proprio per la popolarità delle slot machine, uno dei bonus più ambiti dai giocatori nei vari casinò online è quello dei free spins, il quale garantisce la possibilità di riscuotere dei giri gratuiti da utilizzare su alcune slot machine integrate all’interno del catalogo.

Questi bonus vengono erogati in maniera differente, in base al casinò considerato. Perdipiù i termini e le condizioni bonus di ogni piattaforma possono variare. Una volta ricevuti, dovremo solo capire come riscattare i Giri gratis e saremo pronti a utilizzarli. Vogliamo però fare una precisazione doverosa sulla terminologia di questo bonus che spesso troviamo nei vari casinò online: i giri gratis rappresentano effettivamente l’atto pratico di far girare i rulli delle slot machine senza dover inserire la nostra puntata, mentre la parola bonus giri gratis sta a indicare la possibilità di ottenere tale bonus, nella maniera determinata dal casinò.

Per fare un esempio pratico, utilizzando una slot machine con la dicitura “bonus giri gratis”, non è detto che potremo utilizzare giri gratuiti, ma avremo la possibilità di ottenere quel bonus.

Come ottenere giri gratuiti nei casinò

Uno dei principali metodi per ottenere questo ghiotto bonus che prevede free spins da utilizzare nelle slot machine, è quello utilizzato dai casinò per attirare nuovi giocatori. Stiamo parlando dei famosi bonus di benvenuto, una tipologia di bonus che viene erogata solamente nel momento in cui un giocatore registra un nuovo conto di gioco all’interno di un portale.

Sarebbe però impensabile che i casinò online offrissero tali bonus solo ai nuovi giocatori senza “coccolare” quelli già acquisiti, e difatti non è così. Per i giocatori abituali vengono messi a disposizione bonus giri gratuiti sulla base di diversi fattori, come ad esempio un certo numero di depositi, eventi temporanei solo su determinati slot machine e via dicendo. Inoltre è possibile ottenerli anche semplicemente giocando alle slot machine, in quanto alcune di esse prevedono tra i loro bonus proprio quello di offrire giri gratuiti.