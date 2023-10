Come proteggere la connessione e i dati più sensibili con una VPN?

Una VPN ( Virtual Private Network ) utilizza un proprio server web per crittografare le informazioni, celare la posizione e molto altro

Gli utenti rilasciano numerose informazioni personali quando utilizzano internet con un pc o un dispositivo mobile. Questi dati vengono utilizzati da agenzie pubblicitarie e sconosciuti per monitorare i comportamenti, tracciare un profilo e violare la privacy individuale. La connessione online non protetta può consentire ad alcuni siti l’accesso all’indirizzo IP, alle password e alla cronologia di navigazione. Una VPN ( Virtual Private Network ) utilizza un proprio server web per crittografare le informazioni, celare la posizione, aggirare alcune restrizioni geografiche e ostacolare le cattive intenzioni degli hacker. Questo strumento protegge la privacy durante la navigazione online e in questo articolo scopriremo quali caratteristiche possiede e perché svolge un ruolo così importante per la sicurezza digitale?

Come proteggere il proprio dispositivo e rendere la navigazione più sicura?

Le informazioni personali e i dati relativi alle transazioni economiche online sono delle vere e proprie risorse da proteggere con uno strumento efficiente, funzionale e versatile. Una VPN assegna un indirizzo IP anonimo per tutelare tutti gli utenti che utilizzano internet per lavorare, pagare le utenze e fare acquisti sui siti di ecommerce. Tuttavia, può essere utilizzata anche per migliorare la connessione, navigare senza problemi sulle reti pubbliche ed eludere i vincoli geografici che impediscono la visualizzazione di alcuni contenuti. Per valutare il provider più adeguato, efficiente e affidabile si possono consultare anche i consigli disponibili su it.vpnpro.com che rappresenta il punto di riferimento per la consulenza tecnica sulla protezione del traffico dati e la sicurezza digitale. Non a caso, con la creazione di un tunnel criptato tra il proprio dispositivo e i siti internet si ottengono i seguenti vantaggi:

Maggiore sicurezza contro hacker e malintenzionati

Elevata libertà di accesso a servizi digitali e siti web

Con una VPN la posizione fisica dell’utente e il relativo indirizzo IP non sono più visibili grazie al livello di crittografia adottato dal provider. Questa risorsa, infatti, cripta tutte le informazioni inviate per garantire l’anonimato, proteggere le password e tutelare i dati sensibili. Un indirizzo IP non visibile ostacola il tracciamento e impedisce a chiunque di determinare la posizione dell’utente connesso ad internet. Le VPN garantiscono una maggiore privacy e bloccano, al tempo stesso, tutti i malware che possono danneggiare il dispositivo. Vi sono anche altre funzioni utili che vengono utilizzate, ad esempio, per sbloccare tutti i contenuti della distribuzione di streaming e aderire alle promozioni disponibili sulle piattaforme di ecommerce estere.

Come funziona e quali sono i requisiti più importanti di una VPN?

La connessione crittografata tra un pc e un server remoto è la soluzione individuata per proteggere il trasferimento dei dati e assicurare la privacy degli utenti. Le informazioni trasmesse tramite una VPN vengono criptate e inviate ad un sistema di elaborazione privato dove vengono decodificate per soddisfare qualsiasi richiesta. La risposta viene trascritta nuovamente nell’apposito codice prima di essere rispedita al software per essere resa funzionale e comprensibile. In pratica, le VPN reindirizzano il traffico online attraverso dei propri server che codificano le informazioni per renderle incomprensibili, indecifrabili e inutilizzabili. Con questo sistema di intermediazione innovativa nessuno può localizzare l’indirizzo IP, accedere a dati sensibili e monitorare l’attività dell’utente sul web.