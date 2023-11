Come ottenere un certificato TOEFL: tutto ciò che c’è da sapere al riguardo

Scopriamo in questo articolo tutto ciò che c’è da sapere sui certificati TOEFL: cosa sono, come si ottengono e perché sono utili

Interamente coinvolti all’interno di un panorama sempre più interconnesso, conoscere l’inglese per poter conoscere il mondo rappresenta, ormai, una competenza importantissima. Avere competenze linguistiche in inglese apre le porte verso innumerevoli opportunità personali e professionali, rendendola la lingua franca della comunicazione internazionale. Insomma, la padronanza della lingua inglese rappresenta molto più di un semplice vantaggio, presentandosi come una necessità per coloro che ambiscono a una carriera di successo o intendono arricchire la loro esperienza culturale.

Insomma, oggi imparare l’inglese può essere molto semplice grazie alle infinite potenzialità che vengono garantite dalla rete e dall’autoapprendimento. L’inglese può essere compreso con un approccio strutturato e costante, anche se sviluppare una padronanza reale della lingua richiede molto di più. Acquisendo una buona competenza in inglese, però, è possibile comunicare in modo efficace con persone provenienti da ogni angolo del mondo e, inoltre, ampliare le proprie prospettive di studio, lavoro e collaborazione globale.

Le opportunità che si presentano a coloro che conoscono l’inglese e lo padroneggiano fluentemente sono molteplici e spaziano dall’accesso a programmi accademici e di prestigio internazionale al potenziale di carriera più ampio e competitivo. Ciò nonostante, è importante puntualizzare che la formalizzazione e la convalida delle proprie competenze linguistiche è necessaria in molti contesti e che, per questo motivo, diversi individui scelgono di conseguire un certificato ufficiale riconosciuto a livello internazionale.

Tra i vari esami di lingua inglese a cui è possibile accedere, il TOEFL emerge come uno dei più richiesti e accettati. Questa peculiare tipologia di test valuta le competenze linguistiche delle persone non madrelingua in inglese, attraverso una divisione delle capacità in categorie: lettura, scrittura, ascolto e parlato. Essere a conoscenza dell’inglese e in possesso di un certificato TOEFL significa avere a disposizione un importante strumento con cui poter sbloccare una serie di possibilità come lo studio in ambienti internazionali, aziende e istituzioni provenienti da tutto il mondo. Nelle prossime righe, andremo a scoprire in modo dettagliato come ottenere il suddetto certificato.

Come ottenere il certificato TOEFL? L’iter spiegato

Come già precedentemente accennato, il certificato TOEFL è tra i più richiesti e accettati in ambito internazionale. Questa specifica tipologia di certificato può essere ottenuta acquisendo una serie di informazioni relative all’esame da sostenere. Oggi, grazie ai mezzi della rete, è possibile effettuare delle simulazioni di toefl test online , su siti specifici, oppure offerti dalle scuole di lingua a cui ci si può rivolgere per poter superare l’esame al meglio.

Ovviamente, una volta accertatisi di avere i requisiti adatti per poter sostenere il test e superarlo, ottenendo il certificato TOEFL, bisognerà registrarsi attraverso il sito ufficiale di ETS, ossia della realtà che gestisce il TOEFL. Durante la registrazione, bisognerà fornire una serie di informazioni personali e scegliere una data e un luogo idonei per sostenere l’esame. Una volta iscritti, sarà richiesto il pagamento delle imposte necessarie a sostenere il test. Generalmente, il costo subisce delle leggere variazioni in funzione della regione o delle opzioni scelte.

Prepararsi al test è fondamentale. Pur avendo i requisiti, è sempre consigliato prepararsi autonomamente o partecipare – come detto – ai corsi di preparazione al sostenimento del TOEFL. Fare pratica regolare su esercizi di lettura, scrittura, ascolto e parlato, infatti, è necessario per poter ottenere un punteggio soddisfacente.

Come si svolge il test TOEFL?

Il test TOEFL è diviso in sezioni: lettura, ascolto, scrittura e parlato. I candidati saranno tenuti a rispondere a delle domande a risposta multipla, eseguire degli esercizi di scrittura e, successivamente, rispondere a una serie di domande in conversazione. L’intero test dura circa quattro ore e i risultati vengono pubblicati, generalmente, entro 10 giorni lavorativi dall’esame.

