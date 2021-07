Come organizzare un funerale con un comparatore di prezzi online? Scopriamo come confrontare diversi preventivi con un semplice click

Organizzare un funerale non è semplice, specialmente se il defunto è una persona cara. Spesso, infatti, ci si affida a soluzioni approssimative e frettolose, per non pensare troppo alla propria perdita. Proprio per la necessità di andare incontro alle persone, per affrontare questo momento difficile, è nata una piattaforma utile per congiungere le necessità dei consumatori con i servizi offerti dalle diverse agenzie funebri. Si tratta di Lastello, un comparatore di prezzi che offre l’opportunità di confrontare diversi preventivi di agenzie funebri con un semplice click.

Quanto costa un funerale?

Il costo medio di un funerale varia a seconda delle località ed ovviamente in base ai servizi scelti e alla tipologia di funerale. In genere, si passa da 1250 euro per una sepoltura tradizionale, con cassa e carro economici, (a cui eventualmente va aggiunto il servizio di vestizione della salma) fino ad arrivare a 3000/3300 euro per un funerale “signorile” dove, in genere, sono compresi alcuni servizi come la vestizione della salma. Ai prezzi generali, poi, vanno aggiunte le tasse e le spese cimiteriali che sono differenti da comune a comune. In genere, comunque, nelle zone del sud Italia il funerale completo ha un costo minore di qualche centinaia di euro rispetto alle regioni settentrionali (fonte Lastello.it). Trattandosi di una spesa che può gravare particolarmente sul bilancio familiare, alcune agenzie funebri offrono anche la possibilità di rateizzare il pagamento.

Organizzare un funerale

Il primo passo per l’organizzazione di un funerale è scegliere a quale agenzia funebre rivolgersi. Con Lastello è possibile ottenere proposte diversificate dalle migliori agenzie funebri, in modo da trovare il preventivo che offre il miglior connubio qualità prezzo in tempo reale, impostando i parametri che regolano la scelta. Inoltre, prima di scegliere a chi affidarsi, è possibile consultare le opinioni di altri utenti che hanno optato per una determinata agenzia funebre. Una volta individuata la soluzione più confacente alle proprie esigenze, è possibile mettersi in contatto direttamente con la stessa, oppure, in caso, avvalersi del supporto di un consulente.

Come funziona Lastello

Come già detto, per effettuare una comparazione dei servizi offerti dalle molteplici agenzie funebri presenti sulla piattaforma, è necessario impostare diversi parametri. Bisogna scegliere, in primo luogo, la tipologia di funerale, tra classico (tumulazione in loculo); sepoltura in terra (inumazione) e cremazione con urna. Per le prime due opzioni è necessario scegliere anche una cassa per riporre il corpo del defunto, tra modello basic, standard o lusso. In qualunque caso, nel prezzo è compresa anche l’imbottitura, un simbolo religioso e la targa con il nome del defunto. Bisogna passare, poi, alla tipologia di carro funebre, anche in questo caso tra base, standard o lusso. Si possono aggiungere anche dei servizi optional da comprendere nel preventivo, come i fiori (copricassa, cuscino o corona), valletti porta cassa (obbligatori in alcune località Italiane) e la vestizione della salma. A questo punto, è possibile visualizzare i diversi preventivi e compilare un form con i propri dati personali per mettersi direttamente in contatto con l’agenzia scelta.