La cosa più importante da fare per la tua azienda è monitorare la sua crescita. Se non riesci a quantificare, come farai a sapere quando hai raggiunto un traguardo?

Quando inizi da zero, è abbastanza facile tenere traccia di dove ti trovi e di quanto è cresciuta la tua attività. Monitorare la crescita di un’azienda consolidata che ha già clienti, entrate e dipendenti diventa più impegnativo.

Come monitorare meglio la crescita della tua azienda?

Ecco 12 modi in cui puoi analizzare lo stato attuale della tua azienda e monitorarne la crescita.

1) Grafici e diagrammi

Non c’è niente di meglio che rendere le informazioni dense facili da capire presentandolo visivamente con grafici e diagrammi. Passa attraverso tutti i numeri nei tuoi account, rapporti di vendita, campagne di marketing, ecc., Riducili in semplici grafici che mostrano il costo per clic o il costo rispetto alle entrate per trimestre e posizionali in un posto dove puoi sempre fare riferimento a loro.

2) Metriche

Ricordi i perché della tua attività? È importante avere una risposta chiara sul perché stai facendo quello che stai facendo. Scava più a fondo nei tuoi dati per vedere come stanno procedendo le cose e quale direzione dovresti prendere se una decisione diventa più difficile da prendere a causa di obiettivi o metriche contrastanti. In questo modo, quando le situazioni cambianoo si presenta qualcosa di nuovo, saprai se ha senso per la tua attività o meno quando consulti esperti di RemoteDBA.com.

3) Sondaggi di feedback dei clienti

Chiedi alle persone che hanno acquistato da te come hanno scoperto la tua azienda, cosa pensano dei tuoi prodotti / servizi e se c’è qualcos’altro che vorrebbero da te. In questo modo, sarai in grado di monitorare se stai soddisfacendo le esigenze dei tuoi clienti e in quali aree desiderano migliorare. Non essere troppo commerciale quando chiedi un feedback: concentrati sulle loro esigenze, non sulle tue.

4) Analisi dei social media

Usa strumenti come Hootsuite o Facebook Insights per vedere quanta interazione ottieni sui tuoi diversi canali di social media. Com’è il tasso di risposta? Quanti nuovi follower hai questo mese rispetto allo scorso? Quali post funzionano meglio e generano più traffico? Queste informazioni possono aiutare ad aumentare la tua presenza sociale lavorando con ciò che funziona meglio e quantificare dove ha senso allocare più risorse in termini di tempo / budget quando si tratta di social media marketing.

5) Tracciamento della concorrenza

Tenere d’occhio i tuoi concorrenti non ti aiuterà solo a rimanere aggiornato su ciò che sta accadendo sul mercato. Ti darà anche idee per nuovi prodotti / servizi o ti farà sapere se c’è una lacuna nel mercato che deve essere colmato. Guarda chi sta usando bene i loro canali di social media, quanto spesso pubblicano contenuti relativi al loro settore, quali post ricevono la maggior parte delle interazioni e se stanno investendo più tempo nella pubblicità a pagamento rispetto alla crescita organica.

6) Eventi di networking

Partecipare alle riunioni di networking può essere un’ottima fonte di informazioni per la tua azienda e aiutarti a creare connessioni che potrebbero portare a preziose partnership o ad un aumento delle vendite. Quante persone partecipano? Quale percentuale di loro ha già acquistato dalla tua azienda? Quante nuove connessioni stai facendo? Quante entrate rappresentano queste vendite?

7) Pubblicazioni di settore

Cosa dicono i blog e le riviste del settore sulla tua azienda e sul suo mercato? Quali articoli ottengono il maggior numero di visualizzazioni e quali autori sembrano essere i più popolari? Se dai dei premi, su quali argomenti si basano? Cosa pensano i tuoi colleghi del settore dei nuovi entranti che potrebbero rappresentare una minaccia per la tua attività o le aziende con offerte complementari alla tua?

8) Siti web dei concorrenti

Dai un’occhiata a quali contenuti e servizi offrono i tuoi concorrenti. Ci sono buchi nel mercato che qualcuno deve colmare? Hai un’opportunità di espansione aggiungendo qualcosa di simile? Non ha senso cercare di indovinare le mosse della concorrenza in secondo luogo, ma non può far male tenerle d’occhio, se non altro come un modo per rimanere informati sulle tendenze del settore.

9) Strumenti di tracciamento del sito web

Lo stesso vale per il tuo strumento di analisi del sito web: quali canali inviano traffico al tuo sito? Quali pagine ricevono più attenzione? Ci sono fonti esterne che guidano molto traffico (in tal caso, potresti voler cercare di essere menzionato su di loro)? Se gestisci un negozio di e-commerce, quante persone hanno iniziato ma non hanno completato il loro percorso di acquisto? Queste informazioni sono vitali quando si cerca di capire dove investire in termini di tempo / budget per migliorare il proprio sito web.

10) Tasso di conversione dalla ricerca del sito

Per ottenere il massimo dalla funzione di ricerca del tuo sito web, devi capire in cosa sta convertendo i visitatori, quindi scopri quali frasi o parole chiave stanno facendo passare le persone attraverso la porta e quali no. Esiste un modello in base al quale le query funzionano? Alcune pagine ricevono più ricerche di altre? Che dire dei dati “non forniti”: hai attivato i filtri avanzati di Google Analytics per colmare questa lacuna? Conoscenze come questa possono essere inestimabili quando si scrivono contenuti che risuonano con il tuo pubblico e aiutano a migliorare il tasso di conversione complessivo.

11) Fonti di traffico di riferimento

Da dove proviene il traffico di riferimento? Guarda quanti link in entrata stai ricevendo sul Web e da dove provengono. Ancora meglio, scopri quali siti stanno guidando il maggior traffico e vedi se puoi aumentare la copertura su questi canali bloggando gli ospiti o trovando altri modi per arrivare di fronte al loro pubblico. Non ha senso concentrarsi solo sulla ricerca di Google se i tuoi clienti arrivano attraverso referral da social media, forum o siti Web- ricorda che i referral sono una delle migliori fonti di lead di qualità, quindi massimizzare qui può fare un’enorme differenza su quante entrate ogni canale guida.

12) Monitoraggio degli eventi

Quante persone hanno partecipato ai tuoi eventi? Valeva la pena andare avanti con loro, visti i risultati che hai ottenuto? Se gestisci già eventi, ha senso monitorare anche il loro ROI: cosa hanno pensato i partecipanti e quanto è probabile che acquistino qualcosa che hanno visto lì? Se gestisci eventi esclusivamente per scopi di networking, assicurati di tenere traccia di quante persone visitano il tuo stand e cosa fanno dopo essere partiti.

Un ultimo consiglio

La cosa n. 1 che devi fare è prenderti cura dei tuoi clienti e costruire relazioni con loro. Se vuoi una visione maggiore o migliore di come sta andando la tua attività, inizia sedendoti alla fine di ogni giornata e ponendoti queste 3 domande: cosa ha funzionato? Cosa non ha fatto? Cosa avrei potuto fare di diverso? Mentre molti fattori contribuiscono alla crescita di un’azienda di successo, se tutto il resto fallisce, concentrati prima sul prenderti cura delle tue persone!