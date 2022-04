Come minare Bitcoin in modo sicuro col cellulare

Vuoi sapere come minare Bitcoin sul cellulare, badando anche alla sicurezza? Scopriamolo in questo articolo

Molti sono a conoscenza delle potenzialità dei Bitcoin, perché si tratta di una delle criptovalute digitali più interessanti, tra le prime che sono state messe a disposizione. Queste valute possono essere usate su diverse piattaforme e consentono di compiere numerose attività, come ad esempio proprio i pagamenti attraverso la rete.

Non tutti sanno, però, che è possibile minare Bitcoin anche attraverso un normalissimo smartphone, utilizzando un dispositivo con sistemi operativi iOS o Android, con l’opportunità di estrarre queste criptovalute attraverso delle semplici app.

Con delle applicazioni per smartphone è possibile estrarre Bitcoin in modo molto semplice, usufruendo di tutte le funzionalità utili per ottenere numerosi vantaggi da questa attività. Basta scaricare le app, come quella che vedremo di seguito, da Google Play Store o da App Store. Una di queste applicazioni mobili che si possono utilizzare per minare Bitcoin è CryptoTab. Vediamo come funziona.

Che cos’è

CryptoTab inizialmente si presentava come semplicemente un’estensione di Google Chrome. A questa si poteva poi aggiungere il servizio di cloud mining. Oggi invece è un’app a sé stante, che dà la possibilità di minare i Bitcoin mentre procediamo con la navigazione sul web.

Le criptovalute vengono infatti create tramite un processo che si chiama mining. Quindi il computer non fa altro che eseguire dei calcoli complessi per avere la possibilità di ottenere, a favore dei “minatori”, una ricompensa costituita dalle valute virtuali.

Quindi CryptoTab è un’applicazione disponibile anche per Android, che, mentre navighiamo su internet, semplicemente e in maniera completamente gratuita permette di creare Bitcoin. In particolare questa app di cui stiamo parlando esegue il mining di Monero, una moneta virtuale che è stata realizzata nel 2014. Il pagamento viene realizzato in Bitcoin.

Come funziona

Il principio fondamentale che sta alla base del funzionamento di CryptoTab è quello che in gergo tecnico viene chiamato mining pool. Si tratta di un enorme contenitore di mining, che utilizza la potenza in condivisione con molti computer. Dei calcoli collettivi, insomma, per riuscire a guadagnare più Bitcoin.

Per utilizzare CryptoTab basta semplicemente impostare il dispositivo per l’esecuzione del lavoro e, mentre navighiamo in rete, in maniera sicura effettuiamo il mining di Bitcoin.

I pagamenti vengono effettuati due volte nel corso della giornata e questo sicuramente è uno dei motivi di affidabilità per utilizzare questa app di cui stiamo parlando.

Quanto si può guadagnare

Parliamo adesso dei guadagni, perché quelli che si possono ottenere con questa applicazione potrebbero essere davvero interessanti. Dai test realizzati dal sito Prestiti e Finanza.it su CryptoTab, con uno smartphone, l’hash rate corrisponde a circa 1.500 h/s. Si tratta di un valore che corrisponde a circa 0,1 dollari al giorno.

A questo dobbiamo però tenere presente che ci sono comunque anche dei moltiplicatori, che danno la possibilità di incrementare le possibilità di guadagno, a fronte del pagamento di un piccolo abbonamento mensile.

È possibile anche acquistare un abbonamento annuale, per esempio per utilizzare cinque cellulari, e applicare il moltiplicatore a tutti i device, per incrementare i guadagni possibili.

A livello pratico per guadagnare Bitcoin con CryptoTab si possono utilizzare due metodi. Il primo consiste nell’usare il browser di mining. Invece il secondo utilizza il sistema di ricompensa tramite le sponsorizzazioni.

Ci sono comunque diversi fattori che si devono tenere in considerazione per riuscire a comprendere a quanto ammontano i guadagni. Fra questi elementi da tenere in considerazione ci sono la potenza della CPU, la potenza che vogliamo impostare, il numero di referrals, e infine, altro fattore veramente importante, la potenza del PC dei referenti.

Comunque uno dei metodi più facili e più convenienti di guadagnare è quello di puntare sul numero degli iscritti. Infatti con CryptoTab possiamo costruirci una rete di affiliazione per guadagnare di più.

In base ai nuovi utenti che riusciamo a portare nella rete possiamo guadagnare più Bitcoin. Se poi gli utenti che abbiamo portato riescono a portarne altri ancora, si attiva uno schema piramidale che permette di guadagnare fino ad un massimo di dieci livelli.

Consigli utili

Basta tenere aperta l’applicazione, per riuscire a minare i Bitcoin. Tutto è estremamente facile e sicuro. Non dobbiamo fare altro che andare sul Play Store o sul sito ufficiale dell’applicazione per effettuare il download.

Esiste anche una versione Pro di CryptoTab, che dà la possibilità di essere subito operativi. Tra l’altro questa versione Pro di cui stiamo parlando si rivela anche particolarmente efficiente. Dopo aver proceduto al download dell’app, possiamo accedere anche usando il nostro account di Facebook, Twitter o Google.

È consigliabile farlo, in modo che il nostro saldo sia sempre tenuto al sicuro. Potrebbe capitare infatti, che per sbaglio cancelliamo l’applicazione e, se non abbiamo conservato i Bitcoin su un account, c’è il rischio di perderli.

Se invece abbiamo fatto l’accesso con Facebook, Twitter o Google, i nostri guadagni rimarranno al sicuro. Anche se abbiamo cancellato per errore l’applicazione, non dobbiamo fare altro che installarla di nuovo e fare il login con le credenziali del profilo che abbiamo utilizzato inizialmente per registrarci.

Secondo le indicazioni dell’azienda che sta alla base di CryptoTab, come consiglio utile c’è quello di ritirare i soldi quando si arriva ad un importo di almeno 0,0004 Bitcoin. Teoricamente per raccogliere questa somma ci vorrebbero alcuni mesi e l’importo che abbiamo considerato corrisponde a circa 4 dollari. Comunque tutto può essere variabile e va rapportato al tempo in cui manteniamo aperto l’app quotidianamente.

Vale la pena installare l’app?

In generale alcuni si chiedono se veramente vale la pena installare questa app, CryptoTab, per minare Bitcoin e guadagnare. Possiamo dire che la risposta è affermativa, visto che CryptoTab si rivela davvero conveniente.

A differenza di quanto ritengono alcuni, non si tratta assolutamente di una truffa, anzi possiamo dire che questa applicazione rappresenta il modo più sicuro per minare Bitcoin con il cellulare. Leggendo la recensione di Androiday.com di Cryptotab, si conferma la sicurezza e la bontà di questa applicazione (o per meglio dire browser) che permette di navigare e guadagnare in totale tranquillità.

Gli utenti potranno beneficiare anche di alcuni vantaggi che fanno la differenza. Innanzitutto sperimentano una certa velocità e leggerezza, possono sincronizzare più dispositivi. L’interfaccia dell’app si rivela molto intuitiva e può essere anche personalizzata, per un utilizzo che corrisponde maggiormente alle necessità e alle preferenze.

I vantaggi, quindi, sono davvero tanti e chiunque può provare a guadagnare in Bitcoin, anche utilizzando un semplice smartphone.